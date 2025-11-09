A Pénzcentrum 2025. november 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Történelmet írt az OTP: örömkönnyes szemmel nézik a befektetők, meddig megy el az árfolyam
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest alig változott: 13,25 ponttal, 0,01 százalékkal csökkenve 107 306,66 ponton fejezte be a hetet. Az összforgalom heti összevetésben 112,213 milliárd forintról 93,495 forintra mérséklődött, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
Heti összefoglalójában az Equilor Zrt. a harmadik negyedéves jelentések közzétételét emelte ki a tőzsdei kereskedést befolyásoló események közül. A Mol a nettó eredmény kivételével kedvező számokat adott ki, az OTP az elemzői előrejelzéseknek megfelelően teljesített, a Richter bevétele viszont elmaradt a várakozásoktól - írták.
A beszámolókat kísérő érdeklődés hatására hétfőn az OTP-vel együtt a BUX is történelmi csúcson zárt, miközben az európai részvénypiacok többnyire gyengébben teljesítettek. A kedvezőtlenre fordult nemzetközi hangulat ellenére a belföldi kereskedés kedden sem vesztette el a lendületét, így a tőzsdeindex kedden megint rekordot döntött, a következő napokat viszont mínuszban fejezte be.
A csütörtöki visszaesés magyarázható a Richter jelentésével, de a gyógyszergyártó árfolyama a hét utolsó kereskedési napjára kikerült a hullámvölgyből, így pénteken ismét emelkedett a BUX. A záróárfolyamok alapján a Mol jelentését kedvezően, az OTP jelentését visszafogottabban értékelte a piac.
- A legnagyobb heti erősödést az OTP érte el, árfolyama 1,18 százalékos emelkedéssel 32 470 forinton, 58,44 milliárd forintos összforgalommal fejezte be a hetet.
- A Magyar Telekom 0,91 százalékkal erősödött, pénteken 1780 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 2,6 milliárd forintot.
- A Mol a múlt heti záráshoz képest 1,35 százalékkal gyengülve 2920 forintra csökkent, összforgalma elérte a 6,252 milliárd forintot.
- A Richter 5,01 százalékot vesztve 9850 forintra csökkent a pénteki zárásig, heti forgalma 11,538 milliárd forint volt.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3,45 százalékkal emelkedett, a hetet 10 463,27 ponton fejezte be.
Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Aljas trükkel fosztogatják a magyarok bankszámláit: ilyen durva manipulációra még nem volt példa, rengeteg az áldozat
Egyre több magyar válik online csalás áldozatává – sokszor saját kezűleg utalva el a pénzét. Nézd meg a CashTag legújabb epizódját, és tanulj meg védekezni!
Az elmúlt öt évben a Tesco részvényárfolyama meglepően jól teljesített; ugyanakkor az elemzői előrejelzések óvatosságra intenek.
A Bankszövetséggel kötött megállapodásával összhangban a Magyar Nemzeti Bank vezetői körlevelet adott ki a hazai bankoknak.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Brutális, mekkora pénzeken ücsörög a magyar elit: egyre nagyobbra nyílik az olló, meddig megy ez még így?
A jegybanki adatok szerint a pénzügyi vagyon 72 százalékát itthon az emberek 10 százaléka birtokolja, miközben a lakosság fele összesen csupán 5 százalékos részesedéssel bír.
A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában - véli Varga Mihály.
Hiába kapta meg a Revolut a kriptoengedélyt, a magyar ügyfelekre továbbra is korlátozások vonatkoznak.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent.
A magyarok egyharmada rendelkezik valamilyen befektetéssel, ugyanakkor a pénzügyi tudatosság és az önálló döntéshozatal terén még van hová fejlődni.
Októberben a tőkepiacokon változékony hangulat uralkodott.
A színésznő bevallotta, nehezen tudta meghatározni saját értékét a szakmában, és gyakran inkább a munkalehetőség megszerzésére koncentrált.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozását módosító rendeleteket.
Így nullázzák le pillanatok alatt a számládat a profi banki csalók: résen kell lenni, elég hihető átverés terjed
2025 második negyedévében a hazai kártyás visszaélések száma és értéke is csökkent, miközben országos szinten az online pénzforgalomban elkövetett csalások tovább növekedtek.
Tényleg emelkedhet az ingyenes kápéfelvételi limit Magyarországon: kiakadtak a bankok, ez óriási kár a gazdaságnak
A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését.
Hihetetlen pénzeső hullott rengeteg magyarra: ezt lépték a hirtelen jött összeggel, újra kaszálhatnak
Az MNB megtakarítási jelentése szerint 2024 első félévében közel 4000 milliárd forint szabadult fel az inflációkövető állampapírokból.
A részvénypiac forgalma 22,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Pezseg a kriptopiac: jönnek az új validálási szabályok, változik a kriptovaluta adózása.
7 százalékos kamatozású bankbetét jön a MagNet Banknál.