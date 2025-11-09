2025. november 9. vasárnap Tivadar
Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Megtakarítás

Történelmet írt az OTP: örömkönnyes szemmel nézik a befektetők, meddig megy el az árfolyam

Pénzcentrum
2025. november 9. 12:33

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest alig változott: 13,25 ponttal, 0,01 százalékkal csökkenve 107 306,66 ponton fejezte be a hetet. Az összforgalom heti összevetésben 112,213 milliárd forintról 93,495 forintra mérséklődött, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.

Heti összefoglalójában az Equilor Zrt. a harmadik negyedéves jelentések közzétételét emelte ki a tőzsdei kereskedést befolyásoló események közül. A Mol a nettó eredmény kivételével kedvező számokat adott ki, az OTP az elemzői előrejelzéseknek megfelelően teljesített, a Richter bevétele viszont elmaradt a várakozásoktól - írták.

A beszámolókat kísérő érdeklődés hatására hétfőn az OTP-vel együtt a BUX is történelmi csúcson zárt, miközben az európai részvénypiacok többnyire gyengébben teljesítettek. A kedvezőtlenre fordult nemzetközi hangulat ellenére a belföldi kereskedés kedden sem vesztette el a lendületét, így a tőzsdeindex kedden megint rekordot döntött, a következő napokat viszont mínuszban fejezte be.

A csütörtöki visszaesés magyarázható a Richter jelentésével, de a gyógyszergyártó árfolyama a hét utolsó kereskedési napjára kikerült a hullámvölgyből, így pénteken ismét emelkedett a BUX. A záróárfolyamok alapján a Mol jelentését kedvezően, az OTP jelentését visszafogottabban értékelte a piac.

  • A legnagyobb heti erősödést az OTP érte el, árfolyama 1,18 százalékos emelkedéssel 32 470 forinton, 58,44 milliárd forintos összforgalommal fejezte be a hetet.
  • A Magyar Telekom 0,91 százalékkal erősödött, pénteken 1780 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 2,6 milliárd forintot.
  • A Mol a múlt heti záráshoz képest 1,35 százalékkal gyengülve 2920 forintra csökkent, összforgalma elérte a 6,252 milliárd forintot.
  • A Richter 5,01 százalékot vesztve 9850 forintra csökkent a pénteki zárásig, heti forgalma 11,538 milliárd forint volt.
  • A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3,45 százalékkal emelkedett, a hetet 10 463,27 ponton fejezte be.

Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
#befektetés #megtakarítás #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #részvény #elemzés #richter #bux #bét #részvényindex #részvényárfolyamok #budapesti értéktőzsde

