Lőcse, Szlovákia - 2021. augusztus 30., 2021 : Tesco szupermarket tábla. Brit multinacionális élelmiszer kiskereskedelmi vállalat.
Rendkívüli jelentés jött a Tesco áruházláncról: rengeteg vásárlót érint - mi lesz ennek a vége?

2025. november 8. 11:59

A Tesco részvényei az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, de a jelenlegi értékeltségi szintek mellett kérdéses, hogy folytatódhat-e ez a lendület - közölte a The Motley Fool.

Az elmúlt öt évben a Tesco részvényárfolyama meglepően jól teljesített, az utóbbi egy évben 35%-kal, öt év alatt pedig 125%-kal emelkedett, nem számítva az osztalékokat. Ez különösen figyelemreméltó egy olyan vállalat esetében, amely évi 70 milliárd font forgalom mellett mindössze 3,5%-os haszonkulccsal működik, miközben hatalmas fix költségekkel és erős versennyel néz szembe.

A Tesco továbbra is domináns szereplő a brit piacon 28,3%-os részesedéssel, jóval megelőzve a Sainsbury's (15,3%), az Asda (11,8%) és az Aldi (10,6%) láncokat. Ugyanakkor a vállalat értékeltsége már magasnak tekinthető 16,6-os P/E rátával, ami azt jelenti, hogy bármilyen növekedési vagy profitbeli megtorpanás jelentős árfolyamesést okozhat.

A cég mérete előny és hátrány is egyben. Az Egyesült Királyság legnagyobb munkáltatójaként érzékenyen érintette az áprilisi társadalombiztosítási járulék emelése és a minimálbér 6,7%-os növekedése. Emellett a vállalat figyelmeztetett, hogy a 2025/26-os pénzügyi évben csökkenhet a korrigált működési eredmény.

Az elemzői előrejelzések is óvatosságra intenek: tizenkét elemző egyéves célárai mindössze 3,75%-os potenciális emelkedést jeleznek a jelenlegi szintekhez képest. Bár a Tesco részvények talán túl vannak a legjobb időszakukon, még mindig megfontolásra érdemesek egy kiegyensúlyozott portfólió részeként, különösen hosszú távú befektetők számára.
Címlapkép: Getty Images
