Gazában a lakosok megkezdték a helyreállítási munkálatokat, miközben különböző újjáépítési tervek versenyeznek egymással a háború sújtotta terület jövőjének alakításáért.
Rendkívüli jelentés jött a Tesco áruházláncról: rengeteg vásárlót érint - mi lesz ennek a vége?
A Tesco részvényei az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, de a jelenlegi értékeltségi szintek mellett kérdéses, hogy folytatódhat-e ez a lendület - közölte a The Motley Fool.
Az elmúlt öt évben a Tesco részvényárfolyama meglepően jól teljesített, az utóbbi egy évben 35%-kal, öt év alatt pedig 125%-kal emelkedett, nem számítva az osztalékokat. Ez különösen figyelemreméltó egy olyan vállalat esetében, amely évi 70 milliárd font forgalom mellett mindössze 3,5%-os haszonkulccsal működik, miközben hatalmas fix költségekkel és erős versennyel néz szembe.
A Tesco továbbra is domináns szereplő a brit piacon 28,3%-os részesedéssel, jóval megelőzve a Sainsbury's (15,3%), az Asda (11,8%) és az Aldi (10,6%) láncokat. Ugyanakkor a vállalat értékeltsége már magasnak tekinthető 16,6-os P/E rátával, ami azt jelenti, hogy bármilyen növekedési vagy profitbeli megtorpanás jelentős árfolyamesést okozhat.
A cég mérete előny és hátrány is egyben. Az Egyesült Királyság legnagyobb munkáltatójaként érzékenyen érintette az áprilisi társadalombiztosítási járulék emelése és a minimálbér 6,7%-os növekedése. Emellett a vállalat figyelmeztetett, hogy a 2025/26-os pénzügyi évben csökkenhet a korrigált működési eredmény.
Az elemzői előrejelzések is óvatosságra intenek: tizenkét elemző egyéves célárai mindössze 3,75%-os potenciális emelkedést jeleznek a jelenlegi szintekhez képest. Bár a Tesco részvények talán túl vannak a legjobb időszakukon, még mindig megfontolásra érdemesek egy kiegyensúlyozott portfólió részeként, különösen hosszú távú befektetők számára.
A Bankszövetséggel kötött megállapodásával összhangban a Magyar Nemzeti Bank vezetői körlevelet adott ki a hazai bankoknak.
Hozamemelkedés mellett értékesített 6 hónapos diszkont kincstárjegyet szerdai aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Brutális, mekkora pénzeken ücsörög a magyar elit: egyre nagyobbra nyílik az olló, meddig megy ez még így?
A jegybanki adatok szerint a pénzügyi vagyon 72 százalékát itthon az emberek 10 százaléka birtokolja, miközben a lakosság fele összesen csupán 5 százalékos részesedéssel bír.
A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában - véli Varga Mihály.
Hiába kapta meg a Revolut a kriptoengedélyt, a magyar ügyfelekre továbbra is korlátozások vonatkoznak.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent.
A magyarok egyharmada rendelkezik valamilyen befektetéssel, ugyanakkor a pénzügyi tudatosság és az önálló döntéshozatal terén még van hová fejlődni.
Októberben a tőkepiacokon változékony hangulat uralkodott.
A színésznő bevallotta, nehezen tudta meghatározni saját értékét a szakmában, és gyakran inkább a munkalehetőség megszerzésére koncentrált.
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az egészség- és önsegélyező pénztárak szabályozását módosító rendeleteket.
Így nullázzák le pillanatok alatt a számládat a profi banki csalók: résen kell lenni, elég hihető átverés terjed
2025 második negyedévében a hazai kártyás visszaélések száma és értéke is csökkent, miközben országos szinten az online pénzforgalomban elkövetett csalások tovább növekedtek.
Tényleg emelkedhet az ingyenes kápéfelvételi limit Magyarországon: kiakadtak a bankok, ez óriási kár a gazdaságnak
A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését.
Hihetetlen pénzeső hullott rengeteg magyarra: ezt lépték a hirtelen jött összeggel, újra kaszálhatnak
Az MNB megtakarítási jelentése szerint 2024 első félévében közel 4000 milliárd forint szabadult fel az inflációkövető állampapírokból.
A részvénypiac forgalma 22,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Pezseg a kriptopiac: jönnek az új validálási szabályok, változik a kriptovaluta adózása.
7 százalékos kamatozású bankbetét jön a MagNet Banknál.
A stressz legfőbb forrásai a túlterheltség, a munkahelyi és családi konfliktusok, valamint a párkapcsolati problémák.
Súlyos, ami kiderült a magyarok megtakarításairól: ezzel kevesen számolnak 2025-ben, nagy baj lehet belőle
Egy friss európai pénzügyi felmérés szerint a magyarok rendelkeznek a leggyengébb megtakarítási szokásokkal a kontinensen.