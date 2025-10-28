Súlyos anyagi szorongásban él többmillió magyar: nincs mit szépíteni, ebbe belerokkanhat a lakosság

Az NN Biztosító friss kutatása szerint a magyar felnőttek közel fele (49%) rendszeresen negatív stresszt él át, és minden harmadik ember állandó pénzügyi szorongással küzd. A stressz legfőbb forrásai a túlterheltség, a munkahelyi és családi konfliktusok, valamint a párkapcsolati problémák.

A felmérés rámutatott, hogy a 30-39 évesek a leginkább stresszesek: közel kétharmaduk (64%) tapasztal rendszeresen negatív stresszt. A fiatalabb felnőttek (18-29 évesek) a folyamatos rohanás, a munkahelyi nyomás és a megfelelési kényszer miatt szoronganak leginkább, míg az 50 év felettieknek már inkább az egészségügyi problémák és a családi drámák jelentenek fő stresszforrást.

A pénzügyi szorongás szintén jelentős, különösen a 30-39 évesek és a fiatal felnőttek körében (37–38%), ami az NN Biztosító szerint az életminőséget is rontja.

A stressz pozitív oldala sem elhanyagolható

A kutatás szerint a stressz nem csak negatív, megfelelően kezelve akár lendületet is adhat. A pozitív stresszforrások között a legtöbben utazást, új élmények szerzését (49%), a családi sikereket, gyermekekkel töltött időt (41%), a testmozgást (32%), valamint új dolgok kipróbálását, tanulást (32%) emelték ki.

A fiataloknál a sport és az új kihívások különösen fontosak, míg az idősebb korosztályoknál a család és az unokázás adja a legnagyobb pozitív stresszforrást, de az utazás és az új élmények továbbra is megtartják kiemelt szerepüket.

Hogyan lehet csökkenteni a stresszt?

Az NN Biztosító szakértői szerint tudatos tervezéssel, pénzügyi biztonság kiépítésével és egészséges életmóddal jelentősen csökkenthető a negatív stressz. Az anyagi biztonság megteremtése nemcsak a pénzügyi, hanem a mentális egészséget is erősíti, így javítja a mindennapi életminőséget.