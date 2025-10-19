Leállás jön a bankokban az óraátállítás alatt: erről jobb, ha tudsz

Fejlesztési okokból 2025. október 26-án hajnali 2 órától 4 óráig az internetbank, a mobilbank, az eBIZ szolgáltatás, az Electra, a SmartBróker alkalmazás, az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, a Vámpénztári rendszer, illetve az online termékigénylési funkciók (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapír számla) nem lesznek elérhetőek - közölte az OPT ügyfeleivel.

A tervezett fejlesztések Üzemszünetnet számítanak a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint - írták.

Október 26-án esedékes 2025-ben az őszi óraátállítás, hajnali 3-kor 2 órára állítjuk vissza az órákat. Erre az időpontra időzítette az OTP a legközelebb esedékes fejlesztést, amikor z internetbank, a mobilbank, az eBIZ szolgáltatás, az Electra, a SmartBróker alkalmazás, az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, a Vámpénztári rendszer, illetve az online termékigénylési funkciók (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapír számla) nem lesznek elérhetőek.

Nemcsak az OTP-nél lesz leállás

2025. október 25-én 2:00 és 8:00 óra között tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhat a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásainkban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásaiban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül - közölte a K&H.

Másnap, az óraátállítás napján, 2025. október 26-án 2:00 és 8:00 óra között tervezett rendszerkarbantartás miatt az azonnali átutalási megbízás indítása szolgáltatásunk nem lesz elérhető. Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül - írták.

