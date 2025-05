Minden félretett pénzüket feltörik most a magyarok: erre költene mindenki - bejön a matek?

Az ingatlanvásárlásra készülők 10%-a tervezi, hogy a korábbi nyugdíjcélú megtakarításait lakásvásárlásra használja fel, 8%-uk pedig a lejáró állampapírban tartott pénzét fordítja ilyen célra. A megkérdezettek 11%-ának szerepel az idei tervei között, hogy lakást, házat vesz, és több mint egyharmaduknak ehhez hitelre is szüksége van – derül ki a CIB Bank megbízásából készült friss felmérésből.

Továbbra is igen foglalkoztatja a magyar lakosságot a lakásvásárlás: a CIB Bank friss, reprezentatív felmérése* szerint a válaszadók 11%-a tervez ingatlanvásárlást, további 5% pedig még bizonytalan ebben a kérdésben. A korábbi nyugdíjcélú megtakarítást csak a vásárlók tizede, eddig állampapírban őrzött pénzt pedig csak a 8%-a tervezi erre felhasználni, ami a teljes népességre vetítve azt jelenti, hogy a korábbi nyugdíjcélú megtakarítások csak a lakosság 1%-nál játszanak szerepet a vásárlási döntésben, és szintén csak ugyanennyien tervezik erre költeni a lejáró állampapírokban tartott pénzüket.

A vásárlást tervezők háromnegyedének van készpénze, saját forrása a vásárláshoz, az állami támogatások (Falusi CSOK, Babaváró stb.) majdnem ötödüknek jelentenek segítséget a finanszírozásban. A válaszokból kiderül, hogy 40%-uk kizárólag saját forrással tervez, 13% saját forrást és hitelt is bevonna, míg 9% mindhárom lehetőséget – a megtakarítást, a hitelt és az állami támogatást – is felhasználná. Ezek a legjellemzőbb finanszírozási kombinációk.

Az ingatlanvásárlásban gondolkodók 38%-nak szüksége van lakáshitelre ahhoz, hogy valóra váltsa terveit. Nem meglepő módon kétharmaduknak a kamat, valamint a felvételkor jelentkező egyszeri, induló díjak, költségek mértéke és típusa a legfontosabb szempont a hiteltermék kiválasztásnál. Ezt a kamatperiódus hossza (59%) és a havi törlesztőrészlet nagysága (53%) követi. Körülbelül az érdeklődők harmada választ a hitel típusa (áthidaló, babaváró) alapján, és ugyanennyi potenciális hitelfelvevő estén szempont a hitelt nyújtó bank megbízhatósága, ismertsége, ahogyan a hitel futamideje is.

Egy ingatlan megvásárlásához szükséges hitel már elég jelentős költséggel jár ahhoz, hogy az egyébként a bankjukhoz általában hűséges ügyfelek is lépjenek: mindössze 5% azoknak az aránya, akik ragaszkodnak lakáshitel felvétele esetén a bankjukhoz, a legtöbben készek bankot váltani és/vagy új számlát nyitni például abban az esetben, ha ott jobbak a kamatok és a költségek (69%), vagy ha az őket érdeklő hiteltípus nem érhető el a saját bankjuknál (40%).

Az ingatlanvásárlást nem tervezők majdnem fele (46%) indokként azt jelölte meg, hogy már van lakása, háza, nincs szüksége újabbra, és ugyanennyien válaszolták azt, hogy nem engedhetik meg maguknak, de a magas ingatlanárak (34%) és a bizonytalan gazdasági helyzet (24%) is viszonylag sokakat tántorít el. Érdekesség, hogy az emberek 6%-a azért nem vásárol, mert nem talál megfelelő ingatlant.

„Akár az albérlet alternatívájaként van rá szükségünk, akár hosszú távú befektetésnek tekintjük, az ingatlanvásárlás biztonságos módja lehet vagyonunk megőrzésének, gyarapításának. Jó, ha ismerjük a lehetőségeket a hitelek terén is, hiszen akár már keressük a megfelelő ingatlant, akár a kedvezőbb gazdasági helyzetre, a jobb árakra várunk, hasznos, ha tudjuk, hogy mekkora összeggel gazdálkodhatunk” – mutat rá Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője. „Arra törekszünk, hogy segítsünk az ügyfeleinknek abban, hogy a pénzügyeikről is felelősen gondolkodva megtakarítási portfóliót építsenek. Új, Mozgástér kedvezménycsomagunkkal például a nálunk tartott megtakarítások után kedvezményt adunk lakáshiteleink kamatából, amivel akár több millió forinttal is csökkenthetik a visszafizetendő összeget.”