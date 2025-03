Hatalmas bejelentést érkezett a hazai nagybanktól: ezzel rengeteg pénzt spórolhatnak a magyarok

Az OTP Bank ügyfelei a Persely új felkerekítés funkciójával még könnyebben tehetnek félre apró összegeket, már kártyás vásárlások után is. Az Öngondoskodási Index felmérés szerint a megkérdezettek csaknem fele nem foglalkozik öngondoskodással, ezért az OTP Bank fontosnak tartja, hogy minél több eszközzel segítse az egyszerű és rendszeres megtakarítást. A Persely egyre népszerűbb: már több mint 340 ezer ügyfél használja.

Az OTP Bank 2023 júliusában indította el Persely szolgáltatását, hogy egyszerű online megoldást kínáljon a megtakarítással még csak ismerkedő ügyfelek számára. A szolgáltatással díjmentesen és rendszeresen tehetnek félre az ügyfelek az általuk kijelölt célokra, a számukra megfelelő összeget és tetszőleges időpontban. A funkció teljesen rugalmas: bármikor díjmentesen ki is vehetnek bármekkora összeget. A bevezetés óta már több mint 340 ezer ügyfél nyitott Perselyt.

A szolgáltatás új funkcióval bővült: most már a felkerekítés funkcióval kártyás vásárláskor automatikusan is takarékoskodhatnak az OTP Bank ügyfelei. Beállíthatják, hogy a vásárlás összegét százas vagy ezres értékre kerekítse fel, és a napi kerekítési különbözeteket a bank egy összegben átvezeti a kiválasztott Perselybe. Az ügyfél különböző szorzókkal is a saját céljaira és lehetőségeire szabhatja a félretett összeget: a kerekítési különbözet akár kétszerese, háromszorosa vagy ötszöröse is félretehető. Az átvezetésről az ügyfél push üzenetet kap. Ez a beállítás is teljesen rugalmas, bármikor módosítható. Az új funkció az OTP internet- és mobilbankban a Megtakarítási lehetőségek/Betétek és rendszeres megtakarítások menüpontból érhető el.

Az OTP Bank 2024-es Öngondoskodási Index1 felmérése szerint a megkérdezettek csaknem fele, 43% százaléka még egyáltalán nem foglalkozik öngondoskodással. Gyakori tévhit, hogy kis összegekkel nem éri meg elkezdeni a takarékoskodást. Az OTP Bank célja, hogy az információk közérthető átadásával, valamint a megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal támogassa a magyar lakosságot a stabil pénzügyi szokások kialakításában és a céljaik elérésében. A Persely új felkerekítés funkciója ennek egy következő lépése lehet, hiszen automatikus, egyszerű és rugalmas eszköz ahhoz, hogy szinte észrevétlenül, de rendszeresen tegyenek félre kis összegeket

– hangsúlyozta Fabriczki Rita, az OTP Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetője.

A Persely-felhasználók leggyakrabban a váratlan helyzetre készülnek fel, vagy utazásra, járműre, felújításra gyűjtenek, illetve biztonsági tartalékot képeznek a félretett összegekkel. Emellett népszerű célok még a családi események, műszaki cikkek, tanulmányok vagy egészségügyi szolgáltatások finanszírozása.

A felkerekítés csak a Perselyhez kapcsolt fizetési számlához tartozó, belföldi, forint alapú betéti kártyás vásárlási tranzakciókra érvényes.