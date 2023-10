Durván újjáéledtek a magyar lakástakarékok: súlyos ingyenmilliókat vágnak ahhoz, aki költözne

Az állami támogatás öt évvel ezelőtti megszüntetése előtt sokáig a lakástakarékok voltak a legjobb megtakarítási lehetőségek, legalábbis abban az esetben, ha pénzünket kifejezetten lakáscélokra szerettük volna félretenni. Az állami támogatás megszűnése utáni években viszont több lakás-takarékpénztár is felhagyott a termékek értékesítésével – ez a trend csak 2023 tavaszán változott meg, amikor több szolgáltató is új termékekkel jelentkezett a piacon. Nézzük hát meg, hogy milyen lehetőségek közül válogathat az, aki most szeretne lakáscélú megtakarítást indítani.

2018. október 16-ig a lakástakarék volt az egyik legkedvezőbb megtakarítási forma – legalábbis abban az esetben, ha az ember kifejezetten lakáscélra szeretett volna félretenni. A termék legnagyobb vonzerejét az adta, hogy a befizetések után 30 százalékos – de maximum évi 72 ezer forintos – állami támogatást lehetett igénybe venni. Ugyancsak a megtakarítási forma akkori népszerűségét jelzi, hogy az állami támogatás megszűnése előtt már négy lakás-takarékpénztár is volt a piacon – a legelső Fundamenta mellett idővel az OTP, az Erste és az Aegon is megnyitották saját pénztárjaikat.

A fenti lakás-takarékpénztárak közül elsőként az Aegon jelentette be 2018 szeptemberében – tehát még az állami támogatás megszüntetése előtt -, hogy felfüggeszti értékesítési tevékenységét. A már meglévő szerződéseket ez a lépés eleinte nem érintette, ám bő egy évvel később, 2019 októberében az Aegon teljesen kilépett a lakástakarék-piacról – szerződésállományát az Erste vette át.

Röviddel később, 2019 novemberében az OTP is felfüggesztette az új szerződések megkötését, 2020 október végén pedig az Erste is így tett. Utóbbi két esetben a meglévő szerződéseket tovább kezelték a takarékpénztárak. Két és fél éven át tehát egyedül a jelenleg éppen eladás alatt álló Fundamentánál köthettek új szerződéseket az ügyfelek. A piac csak idén tavasszal kezdett ismét éledezni – 2023. március 1-jén az OTP, májustól pedig az Erste jelentkezett új termékcsaláddal a piacon. Nézzük hát, milyen lehetőségek között válogathatnak most a megtakarítani vágyók.

Lakástakarékok ma

Bár a befizetések után járó 30 százalékos állami támogatás 5 évvel ezelőtt megszűnt, a mostani lakástakarékok ezt egyszeri, úgynevezett kamatbónusszal igyekeznek pótolni, melynek mértéke szerződéstől függően ugyancsak elérheti a 30 százalékot. Ennek megszerzéséért azonban bizonyos, a lakás-takarékpénztár által meghatározott feltételeket kell teljesítenünk. A kamatbónuszon túl betéti kamat is jár a befizetett összegek után, jóllehet ennek mértéke jóval kevésbé jelentős. További hasonlóság a mostani és a régi LTP-ajánlatok között, hogy hitelszerződést is igényelhetünk a megtakarításaink mellé.

A havi megtakarítás jelenleg 10 és 100 ezer forint közötti összeg lehet szerződésenként. Fontos ugyanakkor, hogy jelenleg – ellentétben a korábbiakkal – egy személy több szerződést is indíthat párhuzamosan, így valójában akár a fenti összeghatárnál többet is megtakaríthatunk. De nézzünk meg néhány konkrét ajánlatot is abból a szempontból, hogy hol érhetik el megtakarításaink a legnagyobb hozamokat.

Például havi 50 ezer forintos megtakarítás esetén az Erste kínálja a legnagyobb, 6,22 százalékos EBKM-et. A szóban forgó ajánlat esetén a megtakarítási idő 48 hónap, míg a kamatbónusz mértéke 15 százalék. Ezzel, valamint a betéti kamattal együtt a szerződés lejártakor 2 765 688 forint lesz a teljes megtakarításunk összege.

A második legmagasabb, 6,14 százalékos EBKM-et is egy erstés ajánlattal érhetjük el – ebben az esetben a megtakarítási idő 96 hónap, míg a kamatbónusz mértéke 30 százalék. Ennél a szerződésnél a teljes megtakarítás 6 265 008 forint lesz a szerződés lejártakor.

Valamivel kisebb, 5,64 százalékos EBKM-et érhetünk el az OTP egyik ajánlatával – a szerződés ebben az esetben 96 hónapra szól és a kamatprémium itt is 30 százalék, ugyanakkor itt van egy 100 ezer forintos számlanyitási díj a szerződés megkötésekor. A teljes megtakarítás összege 6 260 095 forint.

A Fundamentánál 4,43 százalékos hozamot tudunk elérni 58 hónap alatt. Számlanyitási díj itt is van – 62 500 forint -, illetve ebben az esetben a kamatbónusz mértéke is csak 15 százalék. A szerződés végén 3 342 538 forint a teljes megtakarítás összege.

Kíváncsiságból nézzük meg, hogy mik a lehetőségek akkor, ha havi 100 ezer forintot fizetünk be a lakáskasszába, illetve ezúttal igényeljünk lakáshitelt is a megtakarításunk mellé. A legmagasabb hozamot ekkor is az Ersténél érhetjük el – 48 hónap alatt 6,22 százalékos EBKM-et. A kamatbónusz mértéke 15 százalék, így a teljes megtakarítás összege 5 531 376 forint.

A fenti megtakarítás mellé 7 468 624 forintos lakáskölcsönt igényelhetünk 8,99 százalékos THM mellett. A hitel futamideje 38 hónap ami 181 980 forintos törlesztőrészletet jelent. A szerződéses összeg – a megtakarítás összege a betéti kamattal és a kamatbónusszal együtt plusz a hitel összege – ebben az esetben 13 millió forint.

A megtakarítási idő végére 12 530 016 forintot tehetünk félre az Ersténél, amennyiben 96 hónapra kötünk szerződést (EBKM 6,14%). A kamatbónusz mértéke ebben az esetben is 30 százalék, akárcsak az 50 ezer forintos megtakarítás esetében. A felvehető lakáskölcsön mértéke itt már 16 969 984 forint 96 hónapos futamidő és 239 038 forintos törlesztő mellett (THM 8,38%). A szerződéses összeg 29,5 millió forint ebben az esetben.

Végezetül a harmadik legjobb ajánlatot itt is az OTP nyújtja 5,64 százalékos EBKM-mel – a megtakarítási idő 96 hónap, a számlanyitási díj pedig 200 ezer forint. A megtakarítási idő végére 12 520 190 forintot takaríthatunk itt meg, emellé 7 479 810 forintos lakáskölcsönt vehetünk fel 96 hónapos futamidő és 107 020 forintos törlesztőrészlet mellett (THM 10,40%). A szerződéses összeg ebben az esetben 20 millió forint.