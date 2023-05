Temérdek magyar él tévhitben a meggazdagodással kapcsolatban: a legtöbben ezen csúsznak el

2022 vége és 2023 eleje jelentős változásokat hozott a befektetési és megtakarítási piacon. A lakosság a gazdasgái bizonytalanság hatására elkezdte visszafogni költéseit, a jelenlegi inflációs környezetben azonban nem könnyű eldönteni azt sem, mi a megfelelő megtakarítási stratégia. Az OTP szakértői utóbbival kapcsolatos attitűdökről és a bankok ezzel kapcsolatos edukációs feladatáról is beszéltek a pénzintézet szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatóján

Az infláció egyik egyértelmű hatása, hogy megnőnek a fogyasztási költségek. Most azt látjuk, hogy ezt a jövedelmek nem követik le, körülbelül 20 százalékos reáljövedelem csökkenés következett be. Ezt a kiesést pedig valamivel ki kell egyenlíteni. Ahogy pedig az esernyővel rendelkezők száma megnő az esős időszakban, egy ilyen időszakban is megnő a megtakarítok száma. Most azt látjuk, hogy körülbelül 20 százalékos volt a növekedés és valamelyest csökkent a megtakarítási összeg, ami még jó jel, hogy egyre nagyobb a kismegtakarítók aránya, tehát a kispénzűek is egyre tudatosabbnak tűnnek - árulta el Takács Domokos, az OTP Bank Daily Banking területének vezetője.

A megtakarítások átlagos összege azonban a szakértő szerint nem nagy, mint hangsúlyozta, az ideális a körülbelül 6 havi kerestnek megfelelő összegű megtakarítás lenne, ezzel szemben az emberek 80 százalékának nincs még 500 000 forintnyi megtakarítása sem. Az igazi probléma persze az, hogy rengetegen továbbra sem takarítanak meg. A megtakarítók körének növelésében a kulcs az edukáció. Ennek alapja a tévhitek eloszlatása. Az egyik ilyen tévhit, hogy a kis összegű megtakarítást nem érdemes félretenni. A másik nagy tévhit, hogy ha már van mondjuk egy 4 százalékos hozamot termelő megtakarításunk, akkor nem kell többet félretennünk, semmit nem kell csinálnunk, akár el is tart minket. Az már egy másik téma, ha valakinek vannak nagyobb befeketetései, de a társadalom jelentős része jelenleg nem tart itt - magyarázta Takács Domokos.

Dolgozunk egy új digitális szolgáltatás bevezetésén, melynek célja éppen az ügyfelek edukálása. Ez az új termék is ezt a célt fogja szolgálni. Persze azokkal az ügyfelekkel is kommunikálunk, akiknek már van megtakarítása. Idén számos egyéb változás törént. Mindkét ügyfélkörre gondolva, folyamatosan fejlesztjük termékeinket A pénzügyi tervezés programunkban pedig nem csak az ügyfeleknek segítünk a választásban, de számos haszons információhoz jutunk, amik a kutatásainkhoz is hasznosak. - árulta el Fabriczki Rita, az OTP Bank Megtakarítási termék- és szolgáltatás Menedzsment terület vezetője.

Ezekből a pénzügyi tervezésekből úgy látjuk a tervezési időtáv nagyjából öt év, de valójában ennél kevésbé hosszútávú céllal keresnek termékeket. A célok között az utóbbi időben számos változást látunk, ingatlanvásárlás egyre kevesebb ügyfelünk céljai között szerepel, az elektronikai cikkek viszont egyre többeknek szerepelnek a megtakarítási céjai között.

Újságírói kérdésre az üzletági vezetők elárulták, hogy a tranzakciós illeték bevezetése után változott a piaci helyzet. A bankok egy kisebb hátrányba kerültek az állampapírok kapcsán. Számos helyen ezt már nem is számolják fel és nem is mindig éri meg ezek forgalmazása a bankoknak. A bankok jövedelmezőségét csökkenti, de ez egy olyan dolog, amivel nem tudunk mit kezdeni