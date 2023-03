Egy magyar családot minden nap kifosztanak az internetes csalók: ez ellen így nem lehet védekezni

Január huszadikán tartott kibervédelmi tematikájú sajtótájékoztatót, a KiberPajzs program kapcsán az MNB. Az esemény egyik fő mondanivalója az volt, hogy az internetes térben lévő csalók, nem annyira a bankokat és az elektronikus pénzforgalmat támadják, sokkal inkább a fogyasztók manipulációjával jutnak pénzhez, ezzel verik át az embereket.

A sajtótájékoztatót Dr. Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke nyitotta, aki elmondta, az elektronikus pénzforgalom kifejezetten biztonságos Magyarországon. Ezért is van az, hogy a csalók elsődlegesen nem az elektronikus pénzforgalmi rendszereket támadják, hanem a fogyasztók manipulálásával viszik véghez csalásukat.

Ez azt jelenti, hogy a csalók különféle indokokkal, általában sürgetően lépnek fel, majd az áldozatok igazából maguk adnak át érzékeny adatokat a csalóknak, vagy utalnak át számukra önszántukból igen komoly összegeket. Dr. Patai Mihály a csalások elkerülése érdekében több jótanácsot is megosztott. Így például:

ne adjuk meg a legérzékenyebb banki adatainkat, bankkártya lejárati idejét, biztonsági kódot, banki megerősítő kódokat, ezeket még a banki ügyintézők sem kérik;

mindig körültekintően ellenőrizzük az e-maileket, hogy mire kattintunk;

mindig gyanakodjunk, ha kérnek valamit;

ne dőljünk be nagyon kecsegetető ajánlatoknak, például távoli rokontól való öröklésnek vagy ingyen nyereményeknek.

A MNB alelnöke szerint mindig rendkívül gyanakvónak kell lenni. Az esemény második megszólalója Dr. Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára, ő is kiemelte, az embereket ma már gyakorlatilag saját maguktól kell megóvni. A rendszerek biztonságát ugyanis több ezer szakember védi percről percre, ezt pedig a kiberbűnözők is tudják. Ezért sokkal inkább a fogyasztókat támadják. A szakember elmondta, naponta átlagosan egy magyar családot vezetnek meg a csalók, akik akár egész életük megtakarítását is átutalhatják egy-egy csalásesemény során. Dr. Kovács Levente úgy fogalmazott,

saját adatait, saját pénzüket ilyen téren az emberek csak saját magukat védhetik meg. Ha valaki kiadja saját adatait, vagy maga indít utalást, azzal később nehéz mit kezdeni.

A program harmadik felszólalója Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyettese volt, ő kiemelte, hogy a legveszélyeztetettebbek a fiatalok és az idősek a csalásokkal szemben. De leginkább a 65 év felettiek vannak kitéve a csalásoknak. Répássy Róbert azonban kifejtette azt is, hogy a fiatalok körében a csalások mellett az online zaklatások terjedése is aggodalomra ad okot. Répássy Róbert azt is elmondta, mottójuk:

a legtöbb visszaélés elkerülhető lenne egy kis odafigyeléssel.

Az esemény utolsó felszólalója Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt. A szakember az előadásában kiemelte, már dolgoznak egy olyan, a GIRO-ba épített rendszerről, ami többek között veszélyessége szerint osztályozni fogja a különböző tranzakciókat, és valós időben jelezni fog, ha valami nagyon gyanús mozgás történik. Az újítás tervei már készen vannak, éles bevetése azonban körülbelül két év múlva várható.