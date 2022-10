Sok magyar foghatja most a fejét: szörnyen rossz lóra tett, aki ide rejtette a pénzét az infláció elől?

Az intenzív kamatemelések egyetlen régióban sem kedveznek idén a kötvénybefektetéseknek - különösen igaz ez a feltörekvő piacokra és Kelet-Közép-Európára. A magyar hozamok is évtizedes csúcsokat ostromolnak, a jelenlegi helyzet inkább beszállópontnak lehet lassan ideális.

Az egész világon a kamatemelések éve lehet 2022, hiszen nem csak az MNB, de hosszú idő után a fejlett jegybankok, mint a Fed és az Európai Központi Bank (EKB) is a szigorítás útjára léptek. Ennek oka pedig az infláció megjelenése, ami ellen a monetáris politikának fel kell vennie a harcot.

Természetesen az általános kamatemelési hullámban is vannak jobban, illetve kevésbé érintett régiók és országok, hiszen nem mindenki szembesül ugyanolyan kockázatokkal. Az orosz-ukrán háború miatt a mi régiónk kifejezetten nehéz helyzetben van, hiszen a földrajzi közelség mellett nagyban kitett az orosz energiahordozóknak, a földgáznak és a kőolajnak, így nem is meglepő, hogy a kamatemelésben is élen jártak a régiós jegybankok - vélik a Pénzcentrumnak készített elemzésükben az Aegon Alapkezelő szakemberei.

A kamat emelkedése pedig a kötvénypiacon emelkedő hozamokat jelent, ami másként lefordítva az árfolyamok esésével egyezik meg. Vagyis aki régóta hitt a kötvénybefektetésekben, annak az idei teljesítménye nem lesz kiemelkedő, sőt kifejezetten rossz éve lehet

- tették hozzá, majd pedig arról beszéltek, hogy a régióban a tízéves, helyi devizás hozamokat nézve az látszik, hogy a lengyel kötvények referenciahozama az év elején még 3,7 százalék körül volt, mostanra majdnem 7,5 százalékra emelkedett, vagyis gyakorlatilag megduplázódott. A cseh piac esetében 2,95 százalékról 5,2 százalékra ugrott meg a hozam. Náluk is sokkal rosszabbul teljesítettek ugyanakkor a magyar állampapírok, a tízéves referenciahozamunk ugyanis az év eleji 4,45 százalékról mostanra 10 százalék fölé emelkedett. Ennek oka, hogy Magyarországon volt a legjelentősebb a jegybank kamatemelése még régiós összevetésben is.

Globálisan az látszik, hogy a kötvénybefektetéseknek még soha nem volt olyan rossz első kilenc hónapjuk, mint idén. Ráadásul nem nagyon lehetett menedéket találni, hiszen a klasszikus 60/40-es portfóliók is soha nem látott veszteségben vannak idén az év eleje óta

- húzták alá.

Lassan érdemes lehet beszállót keresni

Azok tehát akik már az év elején kötvénybefektetésben ültek, most valószínűleg szomorúan nézik az elmúlt kilenc hónap teljesítményét, hiszen az idei év több korábbi év összesített hozamát is elvihette már. A jó hír, hogy a folyamat lassan talán a végéhez közeledik, hiszen az infláció néhány országban már tetőzhetett, ahol pedig nem, ott is hamarosan sor kerülhet rá. Így ma már a jegybankok sem rohannak annyira tovább emelni a kamatokat.

Az MNB például nemrég 13 százaléknál tekintette lezártnak a majdnem másfél éves kamatemelési ciklust, majd később az irányadó rátát még 500 bázisponttal 18 százalékra kellett emelni a forint kontrollálatlan gyengülése miatt. Ha pedig hiszünk abban, hogy a hozamemelkedés a végét járja, akkor például a mostani 10 százalék körüli magyar szintek akár jó beszállási pontot is jelenthetnek

- hívták fel a figyelmet az Aegon Alapkezelő szakértői. Ha ugyanis különösebb megrázkódtatás nélkül sikerül úrrá lenni az energiaválságon és elindul a hozamesés, akkor az erősödő kötvényárfolyamokat jelent majd. Összességében szerintük elmondható, hogy örülhet, aki a 2022-es évet nem kötvénybefektetésben ülte végig, lassan viszont érdemes lehet jó lehetőségeket keresni ebben az eszközosztályban.