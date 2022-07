Rengeteg magyar mond nemet a készpénzre: ők csak így fizetnek már a boltban

Pár év alatt jelentősen nőtt a jövedelmüket bankszámlára utaltató lakossági ügyfelek száma a bankoknál. Olyannyira, hogy május végére a lakossági ügyfelek közel 67 százaléka tartozott ebbe a körbe, szemben a 2016-os 50 százalékkal. Nem csak a bankszámlák népszerűsége nőtt, hanem kártyás fizetéselké is: a járvány nagy lendületet adott a bankkártya-használat növekedéséhez. Ehhez szintén hozzájárult, hogy ma jóval több kereskedőnél érhető el a kártyás fizetés, mint 3 évvel ezelőtt.

Már 520 ezernél ügyfél kéri a bankszámlájára a fizetését a K&H-nál: 2016-ban a lakossági bankolók 50 százaléka utaltatta a fizetését a bankszámlájára, míg idén már 67 százalékos volt az arány. Ők a bankkártyájukkal is egyre nagyobb összeget költenek a fizetésükből: 2019-ben alig több mint 107 ezer forintért vásároltak havonta, 2020-ban közel 128 ezer forint volt ez az összeg, 2021-ben már több mint 152 ezer forintot költöttek, az idei 2022 első félévben pedig már 186 ezer forintot – szerepel a pénzintézet közleményében.

A hétköznapi bankolást, a megtakarítások menedzselését, a hitelfelvételt is megkönnyíti, ha valaki a fizetését a bankszámlára kéri. Így a pénzintézet sokkal pontosabb képet kaphat az illető bankolási szokásairól, anyagi helyzetéről. Arról nem is beszélve, hogy a fizetés bankszámlára való érkezése miatt kényelmesebbé válik a banki ügyintézés, és kedvezményt is kaphatnak az érintettek. Ez egy-egy kölcsön, esetleg lakáshitel esetében akár százalékpontos engedményt is jelenthet a kamatból, így a teljes futamidőben akár százezres, milliós megtakarítást eredményezhet

- mondta Árva András lakossági szegmensért felelős marketingvezető.

Hozzátette: “A pénzügyi tudatosság szempontjából is fontos, hogy a fizetés bankszámlára érkezzen, így például a készpénzmentes megoldásokat is egyszerűbb használni, ami olcsóbb is a bankolók számára.” A szakember további példaként említette, hogy a fizetésüket bankszámlára kérő ügyfeleknek nem kell jövedelemigazolást hozniuk hitelkérelemnél, mivel a beérkező munkabér alapján tud dönteni a bank, ami lerövidíti a hitelügyintézést. A személyi kölcsönöknél lényegében pár kattintás elég: szinte azonnal megkaphatják a hitelösszeget, míg a jelzáloghiteleknél is jelentős adminisztrációs könnyebbséget jelent.

Nő a kártyahasználat

Az utóbbi évekre jellemző béremelkedésnek is köszönhetően az ügyfelek egyre nagyobb összeget költöttek kártyájukkal az elmúlt években, és jóval többet, mint azok, akik nem kérték számlára a fizetésüket. A bank adataiból kiderül: a jövedelemátutalásos ügyfelek havonta 2019-ben alig több mint 107 ezer forintot költöttek bankkártyával egy-egy hónapban, 2020-ban már majdnem 128 ezret, 2021-ben közel 152 ezret, míg az idei év első félévében már majdnem 186 ezer forintot mutatott a számláló. Vagyis 2019-hez képest több mint 74 százalékos volt a bővülés, amiben szerepet kaphatott az is, hogy a koronavírus-járvány hatására sokan váltottak készpénzről bankkártyára, emellett az inflációs hatás, azaz az árak emelkedése és a béremelkedés is hozzájárulhatott a látványos növekedéshez.