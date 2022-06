Hihetetlen, de igaz: ekkora vagyonon ülnek a magyar családok

Bruttó 14,5 százalékkal nőtt a magyar háztartások vagyona a tavalyi évben, ami a járvánnyal sújtott gazdasági környezetben felülmúlta a várakozásokat – hangzott el kedden délelőtt a Magyar Nemzeti Bank sajtótájékoztatóján. A jegybank szerint a biztosítók díjbevétele 10,4 százalékkal gyarapodott, de a nehézségek most jönnek.

Növekedni tudott 2021-ben az intézményi befektetési szektor, vagyis a biztosítók, a nyugdíjpénztárak és a tőkepiac is annak ellenére, hogy 2021-et még meghatározták a koronavírus-járvány gazdasági hatásai – mondta el a jegybank három igazgatója egy sajtótájékoztatón ma délelőtt. Csak a biztosítók bevétele 10,4 százalékkal nőtt, különösen jól teljesítettek a nyugdíj- és a kockázati jellegű biztosítások. A szektor mérete ezzel elérte a jegybank által felvázolt jövőképben foglaltakat, GDP-arányosan azonban elmaradt a várakozásoktól.

Szeniczey Gergő, a jegybank fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az önkéntes pénztárak vagyona meghaladta az 1800 milliárd forintot, a tagdíjbevételek is meg tudták közelíteni a 175 milliárdot. A nettó átlaghozam azonban továbbra is alacsony, mindössze 2,6%, ami a kötvények leértékelődésével magyarázható.

Jól megy a biztosítóknak

Az összesített nyereség nominálisan még mindig kiemelkedő, de most már egészségesebb szerkezetben teljesül ez. A nem-élet ág is jól teljesített a biztosítási piacon, de most nem a kötelező gépjármű-biztosítás, hanem a a vállalti vagyonbiztosítás, a casco és az egyéb ágazatok húzták felfelé a teljesítményt.

Bővült a lakossági vagyon az elmúlt két évben, dinamikusabban mint előtte, nőtt az eszközállomány, ez szinte minden ágra igaz. Most viszont sok kockázat van, az eddigi években ez nem volt jellemző, de jól látszik, hogy most nem békés éveket élünk. Továbbra is 32 biztosító van, ebből 22 nagyobb és 10 kisebb egyesület, az összesített árbevétel 1330 milliárd volt. A penetrációs adat most 2,42 százalék, innen régóta nem tud elmozdulni, a 3%-os eredmény azért üdvözítőbb lenne

- összegezte a biztosítók legfontosabb tudnivalóit Nagy Koppány, a jegybank biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatója.

A teljes költségmutató már segíti abban az ügyfeleket, hogy a különböző pénztárak költségszintjét könnyen és gyorsan összehasonlíthassák. Ezt a TKM-et a jegybank javaslatára csaknem az egész piac használja, megkönnyítve saját ügyfelei dolgát.

Rengeteg fizető van

A 2015-ben bevezetett etikus életbiztosítási koncepció nyomán már évek óta alacsony költségszintje azt eredményezte, hogy ez a piac komoly ügyfélszám-növekedést könyvelhetett el. Ez látszik a hosszabb megmaradási időn, de azon is, hogy a legkevesebb ügyfélpanasz erre a termékkörre érkezik.

A 2020-as veszteséges év után mind a nyugdíj-, mind az egészségpénztárak eredménye pozitív volt, összesen egymillió aktív fizetője van a két szektornak. Ez a jegybank szerint örömteli, de mint elmondták, ennél is sokkal több embert akarnak elérni, és felhívni a figyelmüket a pénzügyi tudatosság, az öngondoskodás fontosságára - Nagy Koppány szerint ha 4 millió munkavállaló van Magyarországon, ennek legalább a felét meg kell győzni arról, mennyire fontos gondolni későbbi életükre vagy akár egészségükre.

Nagyot nőttek az alapkezelők

A befektetési alapkezelők óriási növekedést könyvelhettek el 2021-ben: az összesített kezelt vagyonuk immár 11875 milliárd forint, amely 11,3 százalékos növekedés. Maga a növekedés is nagyon megugrott: 2019-ben még mindössze 7,5%, 2020-ban 4 százalékos volt ez.

Külön örvendetes, hogy a növekedés kétharmada a nettó tőkebeáramlásból jött, leginkább a vegyes alapok keltették fel a befektetők figyelmét. Az is igaz ugyanakkor, hogy az alapkezelők jövedelmezősége 2019 óta magas szinten stabilizálódott, de ez a szektor egészére jellemző, az intézmények most is jó évet zártak. Összességében elmondható, hogy mind a befektetési alapok piaca, mind a befektetési szolgáltatások piaca is stabil hazánkban

- összegezte a tudnivalókat Laki Gábor tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgató.