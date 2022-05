Egyre többen térnek vissza a régi útra: újra teret nyerhet a készpénz Magyarországon?

Bár rekorddal búcsúzott 2021-től az elektronikus fizetés, szakértők az idei évre a kártyaelfogadás és fizetés növekedési ütemének lassulására számítottak. Az OTP legfrissebb adatai szerint ugyanakkor továbbra sem csökken az elektronikus megoldások népszerűsége és az idei első negyedévben, éves szinten a 30 százalékot is meghaladó bővülés után, újabb rekord született a tranzakciók számában és összegében is.

Az OTP Bank szakértői előzetesen az elektronikus fizetés tavalyi évben tapasztalható, robbanásszerű fejlődésének lassulására számítottak, azonban az idei év első három hónapjának statisztikái arról árulkodnak, hogy a bővülés üteme továbbra is változatlan.

Az előző negyedévhez képest elenyésző mértékben, 1,27 százalékkal csökkent az elektronikus fizetés forgalma és hasonló változás figyelhető meg az OTP Bank POS-termináljain végrehajtott tranzakciók számában (-1,62%) is, derül ki a pénzintézet legfrissebb adataiból. Míg első pillantásra a csökkenés egyértelműnek látszik, hozzá kell tenni, hogy a fizetési forgalomban hagyományosan legerősebbnek számító október-decemberi időszakhoz képest az idei első negyedévben nem a szokásos 8-10 százalékkal esett vissza a forgalom, hanem jóval kevésbé, éves összehasonlításban pedig látványos növekedés látható.

2021 és 2022 első negyedéveit összehasonlítva az idei év első három hónapjában az elektronikus fizetés forgalma 32,61 százalékkal, a tranzakciók száma 32,13 százalékkal, míg a bank által kihelyezett POS-terminálok száma 3,68 százalékkal növekedett. Ugyanezen időszakokat összehasonlítva a SimpleBusiness forgalma 2,7-szeresére, a tranzakciók száma pedig a korábbi 3,8-szorosára nőtt.

Fontos kiemelni, hogy részben az idén februártól kibővült felhasználási lehetőségeknek köszöntően a SZÉP-kártyával végzett tranzakciók összege 179 százalékkal, míg darabszámuk 152 százalékkal növekedett 2022. első negyedévében a tavalyi azonos időszakhoz képest.

Az elektronikus fizetés első negyedéves eredményei jócskán felülírták előzetes várakozásainkat. Ahhoz, hogy a forgalomban és a tranzakciószámban is újabb rekord dőlt meg, több külső tényező is hozzájárult, mint az emelkedő infláció és a családi adóvisszatérítés. Jelenlegi információink alapján arra számítunk, hogy ez az egyértelműen növekvő tendencia folytatódik az év további részében is. A termináligénylések folyamatosan növekvő száma azt jelzi, hogy az elektronikus fizetési megoldások nemcsak a vásárlók, hanem a kereskedők számára is egyre inkább a mindennapok részévé válnak. Az OTP Csoport számos megoldást kínál partnereinek a kártyaelfogadáshoz

– mondta Hideg Noémi, a bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.