Színt vallott a lottómilliárdos: egy fillért sem ad a családjának, nagyon jó oka van rá

1,7 milliárd forintnyi összeget nyert egy férfi a lottón, ám úgy döntött, ahelyett hogy elherdálná ezt az pénzt, inkább befekteti okosan, hogy soha többet ne kelljen dolgoznia életében. Még a családjának sem adott belőle, akik persze nehezményezték a döntését.

Egy 24 éves amerikai férfi 5,6 millió dollárt (1,758 milliárd forintot) nyert a lottón, de állítása szerint nem fog egy fillért sem adni a családjának - számol be az Independent.

Az Am I The Asshole nevű népszerű Reddit-fórumon írta meg, hogy feleségével együtt minden hónapban vesznek lottószelvényeket, de csak a hecc kedvéért. Erre tavaly megütötték a jackpotot. A nyereményből gyorsan kifizették az összes adósságukat, az autóra felvett kölcsönt, a diákhitelt és a jelzáloghitelt, ezután körülbelül 5 millió dollárjuk maradt. Olvasta korábban azonban, hogy a lottónyertesek körülbelül 70 százaléka néhány év alatt csődbe megy, és nem akarta, hogy vele is ez történjen,

A pénzügyi szektorban dolgozom, nem akartam a 70 százalékba kerülni, és persze soha többé nem akartam igazi munkát végezni. Ezért 3 millió dollárt ingatlanbefektetési alapok és részvényalapok kombinációjába tettünk, hogy egy stabil, rendkívül alacsony kockázatú, szilárd hozamú bevételünk legyen

- írta a fórumon. 2 millió dollárért pedig ingatlanokat vásároltak egy lakóparkban kiadásra – ez a befektetés magas hozamot biztosít alacsony kockázat mellett.

Amikor elmondta a családjának, miként fektette be a nyereményét, azt hitte, hogy büszkék és lesznek rá megfontolt pénzügyi döntései miatt, de nem így történt.

Hatalmas családi kirándulásról ábrándoztak, amit majd persze én állok, és azt is elvárták volna, hogy fizessem ki az összes adósságukat. Elmagyaráztam nekik, hogy 5 millió dollár sok pénz, de ahhoz nem elég, hogy a családtagjaimat támogassam belőle, erre ők kiakadtak

Állítása azért, mert nem volt hajlandó elajándékozni a pénzét, a családja megszakította vele a kapcsolatot, onnantól kezdve nem látták otthon szívesen.

Végzetes nyeremények

Mint ahogy arról a Pénzcentrum korábban már több alkalommal is beszámolt, gyakran megesik, hogy aki nagyobb összeghez jut - akár csak pár millió forinthoz - elherdálja az egészet, és még rosszabb anyagi helyzetbe is jut, mint a nyeremény előtt. Például két év alatt elverte nyereményét Szabó István, aki 1959-ben ütötte meg a főnyereményt. A férfi alkoholista lett, majd pedig teljesen kisiklott az élete: majdnem 25 évet ült börtönben.

Az utólag nyilvánosságra hozott sztorikból az derül ki, hogy azok, akik nem fokozatosan szerezték meg a nagy vagyont, szoktak hozzá a kezeléséhez, a luxus élethez,

azoknak a kezei közül egyszerűen kifolyik egy nagyobb összegű nyeremény, esetleg még rosszabb is lesz az életszínvonaluk, mint a nyeremény előtt. Akár még el is adósodhatnak.

Hogy most mibe érdemes fektetni egy nagyobb nyereményt, arról ebben a friss cikkünkben írtunk részletesebben. Szakértő kérdésünkre azt vázolta fel, hogy lenne érdemes diverzifikáltan befektetni a hatalmas vagyont. Hagyományosan az államkötvények a leginkább kockázatmentes befektetési eszközök, míg a különböző egzotikus termékek, akár a kritptodevizák, vagy a ténylegesen létező eszközökre vonatkozó derivatívák a másik, leginkább kockázatos véglet. A kettő között helyezkednek el mind az ingatlanok, mind a részvénybefektetések. A szakértő elárulta milyen arányban lenne érdemes a vagyont elosztani a különböző befektetési lehetőségek között.