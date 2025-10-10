2025. október 10. péntek Gedeon
Miskolc, Hungary - July 2, 2018: The pools of the Cave Thermal Bath Miskolc-Tapolca.
Kvíz: Sok magyar fürdőben megfordultál már? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ!

2025. október 10. 18:00

Október 11. a magyar fürdőkultúra napja. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére 2012 óta ünnepeljük ezt a jeles napot október második szombatján. A rendezvények célja a gyógyfürdőzés hagyományának felélesztése és népszerűsítése mind a hazai, mind a nemzetközi polgárok körében. Ennek apropóján teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével és nézd meg, mennyit tudsz a magyar fürdők világáról.

Kvíz: Sok magyar fürdőben jártál már? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ a magyar gyógyvizekről!

1/10 kérdés
A magyarországi szabályozás szerint kizárólag hány foktól magasabb hőmérsékletű felszín alatti vizeket lehet termálvíznek tekinteni?
30°C-nál magasabb
60°C-nál magasabb
50°C-nál magasabb
72°C-nál magasabb
2/10 kérdés
Hány hévízes kút található az országban?
100
40
80
20
3/10 kérdés
Magyarország területén hány gyógy-és termálforrást tartanak számon?
közel 1500
közel 1100
közel 1900
közel 1300
4/10 kérdés
Európa legnagyobb gyógyhatású tava, méltán híres világszerte. Mi az átlaghőmérséklete a Hévízi-tónak?
33°C-os
30°C-os
28°C-os
21°C-os
5/10 kérdés
Melyik város fürdővizében található nagy mennyiségben ösztrogén, ami segíthet a fogamzási nehézségekkel küzdő nőknek is?
Budapest
Hévíz
Hajdúszoboszló
Miskolctapolca
6/10 kérdés
Milyen problémák kezelésére ajánlott a gyógyvíz?
Körömgomba
Ekcéma és pikkelysömör
Megfázás, nátha
Nyílt sebek kezelésére
7/10 kérdés
Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után melyik ország a világ ötödik termálvíz nagyhatalma?
Románia
Magyarország
Szlovákia
Horvátország
8/10 kérdés
Melyik fürdőbe hordják Nagyberényből minden nap tartálykocsikkal a vizet?
Bükfürdő
Harkányi Gyógyfürdő
Gyulai Várfürdő
Galerius Fürdőbe
9/10 kérdés
Melyik fürdőben szerveztek már a 80-as években is éjszakai fürdőzéseket?
Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő
Zalakarosi Gyógyfürdő
Mezőkövesdi gyógyfürdő
Nyírbátor Sárkányfürdő
10/10 kérdés
Melyik fürdő területén szállásoltak el katonákat a II. világháború alatt?
Miskolctapolca
Bükkfürdő
Gyulai Várfürdő
Gyopárosfürdő
#egészség #wellness #turizmus #fürdő #október #gyógyfürdő #magyar #fürdők #kvíz #hagyomány

