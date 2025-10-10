Kvíz: Sok magyar fürdőben megfordultál már? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Október 11. a magyar fürdőkultúra napja. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére 2012 óta ünnepeljük ezt a jeles napot október második szombatján. A rendezvények célja a gyógyfürdőzés hagyományának felélesztése és népszerűsítése mind a hazai, mind a nemzetközi polgárok körében. Ennek apropóján teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével és nézd meg, mennyit tudsz a magyar fürdők világáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Sok magyar fürdőben jártál már? Erre a 10 kérdésre kevesen tudják a választ a magyar gyógyvizekről! 1/10 kérdés A magyarországi szabályozás szerint kizárólag hány foktól magasabb hőmérsékletű felszín alatti vizeket lehet termálvíznek tekinteni? 30°C-nál magasabb 60°C-nál magasabb 50°C-nál magasabb 72°C-nál magasabb Következő kérdés 2/10 kérdés Hány hévízes kút található az országban? 100 40 80 20 Következő kérdés 3/10 kérdés Magyarország területén hány gyógy-és termálforrást tartanak számon? közel 1500 közel 1100 közel 1900 közel 1300 Következő kérdés 4/10 kérdés Európa legnagyobb gyógyhatású tava, méltán híres világszerte. Mi az átlaghőmérséklete a Hévízi-tónak? 33°C-os 30°C-os 28°C-os 21°C-os Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik város fürdővizében található nagy mennyiségben ösztrogén, ami segíthet a fogamzási nehézségekkel küzdő nőknek is? Budapest Hévíz Hajdúszoboszló Miskolctapolca Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen problémák kezelésére ajánlott a gyógyvíz? Körömgomba Ekcéma és pikkelysömör Megfázás, nátha Nyílt sebek kezelésére Következő kérdés 7/10 kérdés Japán, Izland, Olaszország és Franciaország után melyik ország a világ ötödik termálvíz nagyhatalma? Románia Magyarország Szlovákia Horvátország Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik fürdőbe hordják Nagyberényből minden nap tartálykocsikkal a vizet? Bükfürdő Harkányi Gyógyfürdő Gyulai Várfürdő Galerius Fürdőbe Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik fürdőben szerveztek már a 80-as években is éjszakai fürdőzéseket? Cserkeszőlő Gyógy- és Strandfürdő Zalakarosi Gyógyfürdő Mezőkövesdi gyógyfürdő Nyírbátor Sárkányfürdő Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik fürdő területén szállásoltak el katonákat a II. világháború alatt? Miskolctapolca Bükkfürdő Gyulai Várfürdő Gyopárosfürdő Eredmények

Címlapkép: Getty Images

