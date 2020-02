Van esélyük a kisgyermekes anyáknak? Vallott a MÁV, az OTP és a Spar

A legtöbb szektorban továbbra sem csitul a munkaerőhiány: nem csak a cégek, de a kormányzat is keresi a megoldásokat, hogyan lehetne minél több potenciális dolgozót (vissza)terelni a munka világába. Jó megoldást jelenthetne az atipikus foglalkoztatási formák minél szélesebb körű alkalmazása, ám a statisztikák szerint hazánk nem jár éppen az élen ebben a kérdésben. A Pénzcentrum körbejárta a témát, kíváncsiak voltunk, a legnagyobb haza munkaadók mennyire nyitottak a részmunkaidős foglalkoztatásra.

Komoly nehézséget okoz, hogy a nők a több éves kihagyás után nem, vagy nehezen tudnak visszatérni a munka világába, és ez sok esetben visszatartja őket a gyermekvállalástól. Ennek is köszönhető, hogy a munkaerőpiac bővülése egyre inkább korlátokba ütközik. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) január utolsó napjaiban kiadott jelentése szerint szemléletváltásra és új lépésekre van szükség ahhoz, hogy a foglalkoztatottsági ráta további emelkedésnek induljon. A vállalatoknak nyitniuk kell a részmunkaidős foglalkoztatás és a távmunka irányába és ehhez fejlesztésekkel meg kell teremteniük a megfelelő hátteret - derült ki. Ezt Göröcs Lili, a Profession.hu HR vezetője is megerősítette:

A feszített munkaerőpiac miatt a vállalatoknak komoly figyelmet kell fordítaniuk az alkalmazottak megtartására, elégedettségi szintjük javítására. Ennek egyik meghatározó eszköze a rugalmas, vagy akár a részmunkaidős foglalkoztatás bevezetése.

Az adatok nem tükrözik a szándékot

Habár a szakemberek már felismerték a részmunkaidős foglalkoztatás előnyeit, sőt, a kormányzat is igyekszik ez irányba terelni a vállalkozásokat, az OECD legfrissebb, 2018-as adatai szerint még van hová fejlődnünk. Az elérhető legfrissebb statisztikák szerint hazánkban a munkavállalók mindössze 3,8 százaléka számára elérhető a részmunkaidő, ami a OECD országok 16,5százaláékos átlagához viszonyítva igen csekélynek mondható. Nálunk már csak Bulgáriában és Észak-Macedóniában nehezebb azoknak a helyzete, akik nem tudnak napi 8 órában a munkáltatók rendelkezésére állni. Ebben a tekintetben az élet Hollandia áll, ott a munkavállalók 37,3 százaléka dolgozik 6 vagy 4 órában.

Elő a konkrétumokkal!

A Pénzcentrum utánajárt, mi a helyzet valójában itthon, és feltette a kérdést a legnagyobb, legtöbb embert foglalkoztató hazai vállalatoknak: náluk lehetőség van-e részmunkaidőben elhelyezkedni.

Morgan Stanley

"Igyekszünk megtalálni a keretet: egyre több részmunkaidős foglalkoztatottunk van. Azzal, hogy tavaly bevezettük a 30 órás opciót a Return to Work programban, nagyon megnőtt az érdeklődés, és sokan a részmunkaidős foglalkoztatás mellett döntöttek. Ez egyúttal a vezetőknek is jó gyakorlóterepet adott, hogy megnézzék, ez hogyan működik. Ennek kapcsán több olyan új szerződés jött létre, amiben részmunkaidőben foglalkoztatunk kollégákat, akár olyan területeken is, ahol ez korábban nem volt jellemző. A részmunkaidő - és a home office - bevezetése egy hosszabb folyamat része. A home office-ban kezdjük elérni az egészséges egyensúlyt. A részmunkaidős foglalkoztatásban jó úton járuk - több, mint százan dolgoznak ilyen formában, de még komoly potenciál van ezen a területen" - álla vállalat Pénzcentrumhoz eljuttatott közleményében.

Telenor

"A Telenor biztosítja munkatársainak a részmunkaidős munkavégzés lehetőségét, de ennél sokkal népszerűbb a rugalmas munkaidő és a mindenki számára elérhető otthoni munkavégzés, amelyet széles körben kihasználnak kollégáink. Emellett - egy tesztprojekt keretében - a műszaki divíziónk munkatársai egy belvárosi közösségi irodát is igénybe vehetnek a munkavégzés helyeként. Fontosnak tartjuk, hogy olyan alternatív megoldásokkal segítsük munkavállalóinkat a munka és magánélet egyensúlyának megteremtésében, illetve támogassuk a szülők munkába való visszatérését, amelyek mind a dolgozóink, mind a vállalat számára kölcsönös előnyökkel járnak; valamint az is célunk, hogy kielégítsük az Y-generáció rugalmasabb munkavégzés iránti igényét is" - tudtuk meg a vállalattól.

Bosch

A magyarországi Bosch Csoport kiemelten fontosnak tartja az atipikus foglalkoztatás támogatását. A részmunkaidős foglalkoztatás, a kötetlen munkaidő vagy a karrierszünet már évek óta elérhető a munkavállalók számára. A részmunkaidős foglalkoztatást elsősorban a munka jellege, illetve a munkavállalói igények határozzák meg. A részmunkaidős foglalkoztatás lehetősége iránt általában a szülési szabadságról vagy tartós betegség után visszatérők, illetve a munka mellett tanulók érdeklődnek. Munkatársaink többsége egyébként a hagyományosnak mondható, heti 40 órás munkaidőben dolgozik. Azt tapasztaljuk, hogy kollégáink szívesen élnek az atipikus foglalkoztatás lehetőségeivel és ez tovább növeli az elkötelezettségüket a vállalat iránt - válaszolta kérdésünkre Somogyi András, a magyarországi Bosch csoport humán erőforrás igazgatója.

Microsoft

A Microsoftnál kötetlen munkarendben dolgoznak: nem számolják a munkával töltött órákat, csakis az eredményt nézik, a teljes és a részmunkaidős kollégák esetében is. Nem az irodában töltött órákat számolják akkor sem, amikor szülési szabadságról visszatérő munkavállalók részmunkaidős foglalkoztatottak keretrendszerét állítják fel. A cég ügyfeleit is arra ösztönzi, hogy kollégáiknak teremtsék meg a mobil munkakörnyezet, a rugalmas munkavégzés szervezeti és informatikai feltételeit és mi is ennek szellemében szervezzük a saját munkánkat

Telekom

"Az atipikus foglalkoztatási formák egyre szélesebb alkalmazásával a vállalat támogatja a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtését. Részmunkaidős (közel 2%), rugalmas és kötetlen munkavégzés alkalmazása mellett stratégiailag fontos a vállalat számára, hogy a vállalati kultúra részévé váljon a távmunka, mellyel a munkavállalók több, mint 30 százaléka él. A vállalat által támogatott rugalmas munkavégzésnek, egyes munkakörökben elérhető távmunka-lehetőségnek és a digitális eszközöknek köszönhetően a munkavállalók maguk oszthatják be idejüket, a vállalat székházát pedig a modern munkakörülményeknek megfelelően terveztük, hogy a munkával töltött idő hatékonyan és értékesen teljen" - derül ki a vállalat hozzánk eljuttatott válaszából.

MÁV

A vasúttársaság rugalmas foglalkoztatási formákat is alkalmaz, ennek keretében a munkavállalóknak lehetőségük van arra is, hogy részmunkaidőben dolgozzanak. A MÁV munkavállalóinak közel 1 százaléka dolgozik részmunkaidőben jelenleg.

Auchan

"Munkatársaink közel negyede részmunkaidőben dolgozik vállalatunknál. Ez a foglalkoztatási forma elsősorban az áruházainkban dolgozók körében népszerű, elsősorban a pénztáros, árufeltöltő, vevőszolgálatos, eladó és áruvédelemért felelős pozícióink esetében" - áll a közleményben.

Spar

A Sparnál is van lehetőség részmunkaidőben elhelyezkedni, jelenleg a munkavállalók 6 százaléka dolgozik ilyen formában.

OTP

"Az OTP Banknál lehetőséget biztosítunk részmunkaidős elhelyezkedésre. Jelenleg több mint 920 munkavállalónk dolgozik így, ami a teljes létszám csaknem 10 százaléka" - tudtuk meg. Emellett bizonyos központi területeken a rugalmas munkavégzés, illetve a távmunka (home office) lehetőségét is bevezették, alkalmazkodva a változó munkavállalói igényekhez.

BKV

"Társaságunknál van lehetőség részmunkaidős foglalkoztatásra, a munkáltató és munkavállaló megállapodása szerinti óraszámban. Körülbelül a létszám 2 százaléka érintett a főállású részmunkaidőben, amibe beletartoznak a járművezető tanulók is a tanfolyam időtartama alatt."

SAP

Az SAP kötelékében jelenleg a munkavállalók 4 százeléka dolgozik részmunkaidős foglalkoztatás keretében: "A rugalmas munkavégzés mindenki számára előnyt jelenthet. Ha a munkavállalók szabadabban, maguk rendelkezhetnek arról, mikor és hogyan dolgozzanak, az nemcsak a munkáltató felé érzett bizalmat és elégedettséget növeli, hanem a munka minőségére, a hatékonyságra is pozitív hatással van. A mai világban egyre többet szeretnénk elérni, elintézni ugyanannyi energiával és idő alatt. Ez csak hatékonyabb folyamatokkal és eszközökkel lehetséges, és ehhez ugyanúgy hozzátartoznak az emberi szokások, az egyéni tehetség, a lehetőségek kihasználása, mint azok az innovatív IT megoldások, szolgáltatások, amelyeket például mi is biztosítunk az ügyfeleink számára.

Nem kérdés, hogy a vállalatunk próbálja minden formájában támogatni a rugalmas munkavégzést. Legyen az a munkaidő rugalmas beosztása, a részmunkaidőben való dolgozás lehetősége, az otthonról végzett munka, vagy egyéb ötletek megvalósítása, amely segíti a dolgozókat abban, hogy jobb munkát végezzenek és egyben egyensúlyt tartsanak fent a munka és a magánélet között. Ilyen például a munkaidőben végzett sporttevékenység, amire az irodai edzőteremben és sportórákon van lehetőség.

A részmunkaidő iránti igény kezdetben a visszatérő kismamák oldaláról érkezett, többen hosszú távon is, a mai napig részmunkaidőben dolgoznak. Amennyiben a munkakör megengedi, és az üzleti vezetőnek lehetősége van rá, bármikor dönthet úgy, hogy részmunkaidőben alkalmaz egy új kollégát, de arra is volt már példa, hogy egy munkavállaló kérte azt, hogy időszakosan kevesebbet dolgozhasson, és így tudtunk neki segíteni abban, hogy az élet más területén is helyt tudjon állni.



A tapasztalatunk ezzel együtt az, hogy a többség, főleg az anyagi okokat megfontolva, továbbra is teljes munkaidőben kíván dolgozni. Ezért fontosak azok a lehetőségek, amelyek a teljes munkaidőben is tudnak némi rugalmasságot biztosítani."

