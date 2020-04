Tömegek kerültek utcára a járvány miatt: ez várja őket az állásinterjúkon

Keressen valaki munkát akár azért, mert a koronavírus miatt kialakult helyzetben veszítette el az állását, vagy azért, mert éppen a világjárvány kitörése előtt mondott fel előző munkahelyén, első találkozása leendő munkaadójával valószínűleg nem a megszokott módon történik majd. A járványügyi intézkedések miatt ezen a területen is a személyes kontaktust nem igénylő megoldások kerültek előtérbe.

Arról kérdezte nemrég a Profession.hu a felhasználókat, hogy hatással volt-e a munkájukra a koronavírus miatt kialakult helyzet. Egy hét alatt több mint háromezren válaszoltak: 33 százalékuk elvesztette a munkahelyét, 26 százalékukat valamilyen szempontból negatívan érintette a helyzet (csökkent a fizetése, a munkaideje, kényszerszabadságra küldték) és 17 százalékukra bár még nem volt negatív hatással, de fél tőle, hogy ez még előfordulhat.

Mit tehet, aki ebben a helyzetben keres új munkahelyet? A toborzási szakértők úgy látják, a kiválasztási folyamat személyes találkozás nélkül is működhet, így nem kell attól tartania a jelölteknek, hogy a közvetlen találkozások minimálisra csökkentése miatt nem fognak állást találni. Egy állásinterjú online is megtartható, még ha kicsit sterilebb is lesz az élmény mindkét fél számára.

Egy online állásinterjú lebonyolításához egy laptop, de akár egy telefon kamerája és mikrofonja is tökéletesen elég, azonban a stabil internetkapcsolat elengedhetetlen ahhoz, hogy jól sikerüljön az első ’találkozás’. Akárcsak egy személyes interjú esetén, most is öltözzünk az alkalomnak illően, erre az időpontra cseréljük le az otthoni viseletünket. Győződjünk meg róla, hogy a családunk nem fogja megzavarni az interjút, keressünk egy csendes helyet a lakásban. Figyeljünk a kamerán keresztül látható környezetünkre: több videószoftver alkalmas már arra, hogy elhomályosítsa a résztvevők körül a hátteret, igény szerint ezzel a lehetősséggel is élhetünk. Mindezeken túl figyeljünk a jó fény- és hangminőségre - ez a megbeszélés előtt egyszerűen tesztelhető. Ha nagy a háttérzaj körülöttünk, használjunk headsetet vagy mikrofont, így kevésbé szűrődik be a beszélgetésbe. Ellenőrizzük, hogy megfelelő-e wifikapcsolatunk vagy a térerőnk, és ajánlott a laptopunkat vagy a telefonunkat az interjú előtt feltöltenünk

- sorolta a legfontosabb tudnivalókat Speiser Tamara, azügynökség toborzási szakembere.

Fontos továbbá, hogy lassan és érthetően beszéljünk, illetve, hogy tartsuk a szemkontaktust. Akármilyen jó az internet kapcsolatunk, elfordulhat, hogy akadozik, kihagy a hívás. A személyes jelenlét hiányában pedig tekintetünk könnyen elkalandozhat, ami által akaratlanul azt a hatást keltjük, mintha nem érdekelne minket a másik fél mondanivalója. Ezért figyeljünk folyamatosan a szemkontaktusra, ne fordítsuk el a fejünket a monitorról!

És ne csak beszélgetésre készüljünk, egy online interjú során is kaphatunk próbafeladatokat - ez lehet akár írásbeli, határidős feladat, de online tesztek is a toborzók rendelkezésére állnak, amelyek a jelentkező személyiségéről adnak átfogó visszajelzést.

Végezetül ne felejtsük, hogy egy interjún nem csak a jelölt mutatkozik be a vállalatnak, de a munkahelynek is jó benyomást kell tennie a jelentkezőre. Személyes benyomások híján ezért kérdezzünk rá minden minket érdeklő részletre a munkakörnyezetről, a leendő csapatról, a vállalati értékekről.

Bátran éljünk a digitális eszközök adta szabadsággal, még akkor is, ha mindkét fél számára hordoz némi rizikót a személyes kapcsolat hiánya, hiszen az élet még a változások mellett sem áll meg

- zárta gondolatait a toborzási szakember.