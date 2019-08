Tízezreket húztak ki a magyar szülők zsebéből: ennek a támogatásnak is lőttek

2019-től jelentős változáson ment át a cafeteria rendszer, amely nagyban érintette az iskolakezdési támogatást is. Az augusztus végi, szeptember eleji időszak nagy kiadást jelent a szülőknek, attól függően, hogy elsőosztályos, alsós, felsős, vagy középiskolás gyermekről van-e szó, 20 ezer forinttól akár 100 ezer forintra is rúghatnak a költségek. Ehhez jelentett minden évben nagy segítséget a cafeteria rendszerben igényelhető iskolakezdési támogatás. Azonban a jogszabályváltozás miatt sok munkavállaló tapasztalja, hogy a munkáltatója már nem ad ilyen támogatást, vagy más formában biztosítja azt. A Pénzcentrum annak járt most utána, hogy hogyan érintik az idei változások az iskolakezdési támogatást, mit és milyen összegben igényelhetnek jelenleg is a szülők.

Szeptember másodikán veszi kezdetét a 2019/2020-as tanév, amely sok családra ró jelentős anyagi terhet. A legtöbben nem hagyják az utolsó pillanatra a bevásárlást, és sokan élnek a nagy iskolakezdési akciókkal is, viszont még így sem lehet megúszni a több tízezer forintos kiadásokat. Ehhez nagy segítséget jelentett a korábbi években az iskolakezdési támogatás, azonban a cafeteria-rendszer jelentős átalakításon ment keresztül. Vannak, akiknek a munkáltatója a munkabérbe építve továbbra is biztosítja ezt az elemet a kedvezőtlenebb adózás és bonyolultabb elszámolás ellenére is, viszont a legtöbb munkavállaló nem ilyen szerencsés.

Azok a szülők, akiknek a munkaadójuk megtartotta a tavaly még igényelhető cafetéria összeget, egy gyermek után maximum 44700, két gyermek után 89400, három gyermek után 134100, négy gyermek után pedig 187800 forintot igényelhet. Viszont azok a szülőknek, akiknek a munkáltatója már nem biztosítja tovább a jóval kedvezőtlenebb feltételek mellett ezt a támogatási összeget, más módot kell találniuk az iskolakezdés finanszírozására. Arról, hogy mit tehetnek ebben a helyzetben a családok és a munkáltatók lapunknak Fata László, cafeteria szakértő, a Cafeteria TREND magazin szerkesztője nyilatkozott.

Pénzcentrum: Hogyan érintette a cafeteria idei változása az iskolakezdési támogatást?

Fata László: Az iskolakezdési támogatás, mint juttatás 2018-ban egyes meghatározott juttatásként adózott, így a munkáltatónak összesen 40,71% közterhet kellett fizetnie a juttatás értéke után.

Emellett azonban összeghatár nélkül adhatta ezt a támogatást a jogosult munkavállalóinak.

2019-re a személyi jövedelemadóról szóló törvény nem rendel külön kedvezményt ehhez a juttatáshoz, így jövedelemként kell megfizetni az adót az iskolakezdési támogatás után.

PC: A munkáltatókra jelentős terhet ró, hogy az iskolakezdési támogatáson tavaly még 40,71 százalékos adóteher volt, idén a többi juttatáshoz hasonlóan 81,95 százalékos adó terheli. Mit éreznek a változásból a munkavállalók?

F. L.: A munkavállalók egy része bizony azt érzékeli, hogy munkáltatója nem ad már ilyen támogatást, vagy éppen más formában, értékben biztosítja ezt. Ha valaki cafeteria rendszer menüjéből választotta 2018-ban ezt a juttatási elemet, 2019-ben már ilyen formában nem talált rá erre a kínálatban.

Helyette kérhetett például jövedelemként adózó pénz kifizetést.

Ahol a dolgozói választásra épülő rendszertől függetlenül kínálta ezt tavaly a juttató, ott különböző alternatív megoldásokkal találkozunk 2019-ben.

PC: Mit tehetnek a cégek, munkáltatók?



F. L.: Pontos kutatásunk nincs a témában, de több munkáltatói gyakorlat is előfordul az iskolaévet kezdő gyermekkel rendelkező szülők támogatására. Egyes munkáltatók egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a helyzettel, és a tavalyi támogatás helyett idén nem adnak semmiféle juttatást.

Elterjedt gyakorlat, hogy érintett munkavállalói kör a tanévkezdéshez jövedelemként adózó plusz pénz kifizetést kap munkáltatói támogatásként.

Mivel ehhez már nem kell figyelembe venni az iskolakezdési támogatás szabályait, ezért a munkáltató saját céljainak megfelelően alakíthatja a támogatottak körét. Így akár az egyetemi félévet kezdő hallgatók szüleinek is segíthet plusz kifizetéssel.

Egyes munkáltatók az évente egyszer a minimálbér 10 százalékáig terjedő mértékben adható csekély értékű ajándék keretein belül valósítják meg az iskolakezdési támogatást. Ez a juttatás akár utalvány formában is kiadható.

PC: Megéri a cégeknek továbbra is biztosítani az iskolakezdési támogatást?

F. L.: A tapasztalat az, hogy a munkavállalók értékelik a munkabéren felül adott plusz juttatásokat. Különösen hatásos lehet ez, ha valamilyen támogatandó cél mellé rendeli ezt az összeget a munkáltató. Egészen más hatása lehet - akár jövedelemként adózva is - a kifizetett 10.000 forintnak, ha például

ezt egyszerűen elutalja a munkáltató vagy

tanévkezdési támogatásként adja vagy

tömegsport rendezvény nevezéséhez járul hozzá ezzel, stb.

PC: Van esetleg még más további alternatíva, más juttatási mód, amely enyhíthet a családok anyagi terhein az iskolakezdés időszakában?



F. L.: A korábban felsorolt lehetőségek mellett a munkáltatónak érdemes megfontolnia az önsegélyező pénztárba nyújtott célzott szolgáltatás lehetőségét is.

Ennek keretein belül kedvező adózással biztosíthat az érintett munkavállalók számára olyan juttatást, melyet a gyermekeik iskoláztatásához használhatnak.