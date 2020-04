Százával jelennek meg most az ilyen álláshirdetések: te ne dőlj be nekik

Túlzás nélkül állítható, tömegek veszítik el a munkájukat ezekben a hetekben, és egyelőre még nem látszik, mikor tudnak elhelyezkedni újra. sokan sietnek a segítségükre, ám rengetegen vannak azok, akik kihasználják ezeknek az embereknek a helyzetét, és olyan "csábító" munkákat ajánlanak nekik, mellyel valójában nem sok esélyük van pénzt keresni.

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben kormányzati jelzések alapján már mostanra is ezrek, sőt, tízezrek veszítették el az állásukat, és ez a szám napról napra növekszik. És már nem csak a turizmus-vendéglátás szektorban dolgozók vannak veszélyben, nemrég az Avis hazai szolgáltatóközpontja bocsátott el 420 embert.

Ilyen körülmények között egyre többen tömegek keresnek munkát, hogy pótolni tudják a kiesett bevételeiket. Az elmúlt egy hónapban látványosan megszaporodtak az otthonról végezhető munkákat ajánló hirdetések a közösségi oldalakon, melyeket százával kommentelnek a kértségbeesett emberek. Korábban főleg megváltozott munkaképességűek és kisgyermekükkel otthon lévő anyák keresék ezt a lehetőséget, de a helyzet mostanra megváltozott.

Túl jól hangzik?

Pár napja futottunk bele egy fizetett hirdetésbe, melyben online modelleket kereste 18 és 35 év közötti hölgyeket. Pár kattintás és az emailcímünk megadása után kiderült, hogy természetesen erotikus munkáról van szó, igaz otthon végezhető, egyedül. Havi 400 ezer forintot is meg lehet keresni a hirdetés szövege szerint.

A Facebookon is számtalan csoportban keresik azokat, akik "minimális ráfordítással a maximumot szeretnék elérni." Jól hangzik, ugye? Sajnos azonban ez nem feltétlenül igaz.

Természetesen a cikk megírása előtt mi is rengeteg hirdetést átböngésztünk, és amire csak tudtunk jelentkeztünk is. Nem meglepő módon, most elsősorban nem hagyományos munkákat kínálnak, rengeteg ügynököt, értékesítőt keresnek, 90 százalékban ilyenekbe futottunk bele. Ezeknél

bizonyos százalékért cserébe általában egy katalógusból kell termékeket ajánlani ismerőseinknek online vagy személyesen, és mint kiderült, ha van rendelés és elég aktívak vagyunk, havi 10 ezer forint körüli összeg érkezik a számlánkra.

Legtöbb esetben hölgyeket keresnek, háztartási eszközöket, krémeket táplálékkiegészítőket kell árulni.



Aztán vannak a kérdőív kitöltős, videónézegetős ajánlatok, ezek jellemzően külföldiek, pár centet, dollárt fizetnek - tehát viszonylag sok időt kell a gép előtt töltenie annak, aki erre adja a fejét. Ezekkel viszont az a baj, hogy rengeteg vírus érkezhet otthoni számítógépünkre az ismeretlen oldalakról, melyek akár tönkre is tehetik az eszközeinket.

Régen minden jobb volt?

Legutóbb 2018 decemberében foglalkoztunk az otthon végezhető munkákkal, akkor leginkább call centeres ügyfélszolgálati pozíciókra bukkantunk, melyben havi 200 ezer forintot is meg lehetett keresni. Mostanra ezek nagyjából eltűntek, vagyis "átköltöztek" hivatalos platformokra, az állásközvetítő oldalakra.

Miért légy óvatos?

Hagyományos otthonról végezhető munkának számít a call centeres, a virtuális asszisztens, a fordító, az online marketing menedzser, és a kreatív, mint például a szövegíró szakmák. Ha nem ilyen jellegű állás jön velünk szemben, akkor feltétlenül legyünk nagyon óvatosak.

Pénzt, regisztrációs díjat semmiképp ne utaljunk előre ismeretleneknek.

Ha tudjuk a cég nevét, feltétlenül keressünk rá, honlapja vagy Facebook oldala sokat segíthet. Árulkodó jel, ha az oldalon nincs telefonszám. Nézzük át a vállalatról szóló híreket, egyéb találatokat is - áll a Profession.hu tanácsai között.

Sőt, érdemes szétnézni, vannak-e már az oldalnak “károsultjai", az ilyen fórumokon hasznos és sokszor elrettentő információkhoz juthatunk.

A szakember is óvatosságra int

"Az újonnan százával megjelenő online munkalehetőségek sok esetben csalókák lehetnek. Nyilvánvalóan sokan nyerészkedni szeretnének a helyzetből, ezért megpróbálnak ügyeskedni. Sok esetben nem bízhatunk ezekben a munkaadókban, könnyen megtörténhet, hogy hivatalos szerződés és egyéb szükséges intézkedések nélkül "tőrbe csalva" találhatja magát az ember. Pár hét munka után előfordulhat, hogy nem lesz a munkaideje kellően elszámolva, illetve a kifizetés sem történik meg. Érdemes kerülni ezeket a kecsegtető, kényelmesnek tűnő, ámbár homályos feladatkörrel bíró lehetőségeket" - javasolja Kirschner Petra recruiter.

