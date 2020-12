Rekord eredmények születtek az őszi érettségin: rugalmasságot ígér az új rendelet

A 2020. őszi vizsgaidőszakban a módosított szabályok alapján rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint - a kormány döntése értelmében - előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. A tavalyi létszám háromszorosa, összesen mintegy 27.600 vizsgázó több mint 35.000 vizsgára jelentkezett (8.600 emelt, 26.400 pedig középszinten). Döntő többségük a tavasszal, a járványügyi védekezés miatt elmaradt előrehozott vizsgát tette most le (23.300 vizsga). Jelentősen javult a vizsgák átlageredménye is.

A Kormány december 18-i rendeletével még rugalmasabbá teszi az érettségizők lehetőségeit: a járványügyi helyzetre való tekintettel kedvezően módosulnak az érettségi lebonyolításának technikai szabályai - írta közleményében az ITM. A módosítás az alsóbb éves érettségizők számára lehetővé teszi, hogy írásbeli vizsgaeredményük érvényben tartása mellett, pótló vizsgáikat mostantól bármely (tavaszi vagy őszi) vizsgaidőszakban letehessék, így nem kell azzal a rendes érettségi vizsgájukig várniuk.

A vizsgaszabályzat másik, átmeneti rendelkezése a most végzős vizsgázók számára teszi lehetővé azt, hogy az ősszel esetleg befejezetlenül maradt középszintű vizsgáikat pótló vizsgán - az írásbeli vizsga eredményének megtartása mellett - a 2021. május-júniusi vizsgaidőszakban, azaz a rendes vizsgáik mellett, a hiányzó szóbeli vizsga letételével fejezhessék be, akkor is, ha ezzel párhuzamosan ugyanabból a vizsgatárgyból emelt szinten is vizsgáznak.

Az idei őszi írásbeli vizsgákat október 16. és október 30., az emelt szintű szóbeliket november 12. és 16., a középszintű szóbeliket pedig november 23. és 27. között tartották. Az előzetes várakozás az volt, hogy az érettségizők várhatóan több mint 35 ezer vizsgát tesznek: mintegy 8 600-at emelt, 26 400-at pedig középszinten, ez egybevág a minisztérium mai közlésével.

Tavaly jóval kevesebben érettségiztek ősszel

A 2019/2020-as tanév őszi érettségi időszakában 115 helyszínen 10 527-en adtak számot tudásukról - tehát 281 helyyszínnel és 17 ezer vizsgázóval kevesebben. Egy éve a lebonyolításban 131 érettségi vizsgabizottság működött közre - idén 493. Úgy tűnik, hogy a tavasszal nem engedélyezett előrehozott érettségi vizsgák mind őszre csúsztak át, ez okozza a többletet.

Tavaly az őszi érettségi vizsgaidőszakban a szintemelő, a javító és a rendes vizsgák aránya volt a legnagyobb: 48, 23, illetve 15 százalék; az ismétlő és a kiegészítő vizsgák aránya 9 százalék, illetve 4 százalék, a pótló vizsgáké 1 százalék. Idén a szintemelő és javító vizsgák együttes aránya 11 százalék, az előrehozott érettségiké viszont 69 százalék.

Ez viszont még mindig csak 19 ezer vizsgázó, azonban tavasszal Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár közlése szerint 26 638 vizsgázót töröltek a névsorból, aki előrehozottan érettségizett volna. Ez azt jelenti, hogy kevesebben vállalták be ősszel az előrehozott érettségit pótlólag, mint ahányan vállalták volna tavasszal.

Így viszont nem csoda, ha a vizsgák átlageredményei is sokat javultak: az előzetes statisztikák szerint a középszintű vizsgák átlaga a tavaly őszi 31% helyett 78% lett, az emelt szintű vizsgák esetén a tavalyi 75% helyett 78%-os lett az átlageredmény. A sikertelen vizsgák aránya a 2019 őszén mért 13% helyett idén mindössze 1,5%.

