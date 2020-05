Leépítés helyett ésszerű munkabeosztás - így reagáltak a magyar bankok a veszélyhelyzetre

A magyar bankok számára a koronavírus nyomán teljesen átalakult működés sokféle kihívást jelentett, de összességében erre nem a munkatársak leépítése volt a válasz, hanem a munka optimalizálása.

Extra feladat volt a távműködés kialakítása, a lakossági moratóriummal kapcsolatos kérdések fogadása és a visszalépések kezelése, a sokféle, kormányzati, vagy jegybanki mentőcsomagokhoz kapcsolódó új termék kialakítása, a sokszor pillanatok alatt megvalósítandó informatikai feladatok (technikai számlák) kialakítása - számol be az Index.

A kilencből hét bank úgy nyilatkozott, hogy egyelőre létszámleépítésre, munkaidő-csökkentésre, vagy a fizetések megváltoztatására sem került sor a járvány miatt.

Több bank is jelezte számunkra, hogy a rendkívüli időszakból tanulni is lehet, sok, sebtiben kialakított munkahelyi helyzet bevált. Az értékes tapasztalatok hosszú távon is hatással lehetnek a mindennapi munkavégzésre. Alig egy éve mértük fel a call centerek működését, akkor mg az otthoni munkavégzés illúziónak tűnt, a kényszerhelyzet alatt egy pillanat alatt realitássá vált.

Ahogy a home office-ról is az a tapasztalat, hogy dolgoznak a kollégák. Korábban a ritkán lehetővé tett home office, amolyan kedvezmény, motivációs elem volt, most egyre inkább a hatékony és költségtakarékos munkavégzés szinonimájává vált.

Címlapkép: Getty Images