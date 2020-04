Komoly döntést hozott a Budapest Airport vezetősége: így fizetik ki a bajba jutott dolgozókat

Tavaly március végéhez képest több mint 45 ezer napi utast vesztett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a koronavírus gazdasági hatásai miatt. Így nehéz helyzetbe került a Budapest Airport is, ahol most a vezetőség segíti meg a bajba jutott dolgozókat.



A munkavállalói érdekében lemond fizetése egy részéről a Budapest Airport menedzsmentje - jelentette be a vállalat. A repülőtér-üzemeltető kezdeményezésére létrejön a BUD Csoport Munkavállalóiért Alapítvány, ezen keresztül támogatják majd a járvány miatt nehéz helyzetbe került volt és jelenlegi dolgozókat.

A BUD csoport felsővezetése áprilisi jövedelméből összesen 60 ezer eurót adományozott az alapítványnak, ami jelenlegi árfolyamon nagyjából 21,5 millió forintnak felel meg.

Európa átmenetileg a légi közlekedési kapacitásainak 90 százalékát is elveszítheti az új koronavírus-járvány miatt, ez az ágazat az egyik leginkább érintett - jelezte a Budapest Airport. Az európai repülőterek 14 milliárd eurós bevételkieséssel számolnak, és a válság a budapesti repülőteret is súlyosan érinti. Azt is írták, hogy míg tavaly március 31-én 45 700 utas fordult meg a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ez a szám 2020 márciusának végén 520 fő volt.