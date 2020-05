Itt vannak feketén-fehéren a számok: ekkora teljesítményre képesek a magyar bootcampek

Az intenzív rövid ciklusú informatikai képzésekre szakosodott úgynevezett bootcamp képzőhelyeken végzett hallgatók csaknem kivétel nélkül el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon - derül ki a piac 3 meghatározó képzőcége megbízásából az IVSZ által elkészített audit zárójelentéséből. A digitális gazdaság szereplőit tömörítő szervezet rendkívül fontosnak tartja az ilyen típusú képzéseket, ezért javasolja, hogy a kormányzat a gazdasági mentőcsomag részeként támogassa a rövid ciklusú informatikai és programozói képzéseket kínáló vállalkozásokat, illetve az ilyen képzéseken részt venni kívánó magánszemélyeket.

A koronavírus-járvány eddigi hatásai, tanulságai egyértelműen jelzik, hogy a helyzet kezelésében, valamint a gazdaság válságot követő újraindításában a digitalizációnak meghatározó szerepe van. Ennek első számú feltétele, hogy kellő számú, diplomásinformatikus, valamint digitálisan képzett munkavállaló álljon rendelkezésre. Az IVSZ saját kutatásaira és a nemzetközi statisztikákra alapozva évek óta folyamatosan jelzi, hogy digitálisan felkészült munkaerő hiányában sok helyen egyetemi végzettségű informatikusokkal töltenek be olyan állásokat is, amelyekhez felsőfokú végzettség nem szükséges. Ez hozzájárul az informatikushiány bővüléséhez, ahogy a magasan képzett magyar informatikusok külföldre vándorlása is.

"Örömmel látjuk a kormányzat törekvését a koronavírus-járvány következtében elvesztett munkahelyek újrateremtésére. A bootcamp piac egy olyan, már jól működő modell, mely képes arra, hogy az egyetemi végzettségű szakemberek mellett tízezres nagyságrendben képezze ki a piacképes tudással és jövőképes karrierrel rendelkező munkaerőtábort. Ezért is javasoltuk korábban, hogy a kormányzat minden rendelkezésére álló módon támogassa a rövid ciklusú informatikai és programozói képzéseket kínáló vállalkozásokat, illetve az ilyen képzéseken részt venni kívánó magánszemélyeket" - mondta el Laufer Tamás, az IVSZ elnöke.

A hazai bootcamp piac átláthatóvá, illetve a piacon aktív legalább másfél tucatnyi hazai cégnél zajló oktatási folyamatok összehasonlíthatóvá tétele érdekében a piac három ismert szereplője felkérte az IVSZ-t a tevékenységük auditálására. A működési modellek paramétereire és a teljesítménymutatókra kiterjedő hitelességi vizsgálatban a Codecool, a Green Fox Academy és a PROGmasters vett részt.

Az audit elsődleges célja nem az összehasonlítás, hanem az iskolák által szolgáltatott adatok validálása volt. A felek megállapodása alapján az auditot egy önbevallási kör előzte meg, melyben az iskolák szolgáltatták az előzetesen meghatározott auditálandó adatkörökre vonatkozó számadatokat, ezt követte az IVSZ auditorai által végzett hitelesítés.

Az audit eredményei alapján a bootcamp iskolákban végzettek összességében nagyon magas elhelyezkedési eséllyel számolhatnak, és ezen az égető informatikushiány miatt nagy valószínűséggel a válság sem ront. A képzők saját adatai alapján az iskola közvetítésével, illetve önállóan elhelyezkedő hallgatók aránya 97% feletti. Az audittal párhuzamosan készült alumni felmérés eredményei alapján

a bootcamp iskolák képzéseire bármilyen előképzettséggel és tapasztalattal lehet jelentkezni;

fél-másfél éven belül -a képzés típusától függően- olyan piacképes tudás szerezhető, amellyel rövid időn belül el lehet helyezkedni;

a megszerzett tudással már a kezdő bér-lehetőségek is magasabbak, mint a hallgatók megelőző munkahelyén elért bére.

Az audit részletes eredményeit, a résztvevő bootcamp iskolák végzett hallgatói körében elvégzett felmérésünk eredményeit, valamint a képzőhelyek működési modelljeinek részletezését a csatolt riportban, illetve weboldalunkon olvashatják.

