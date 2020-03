Így válhat átokból áldássá a home office: még plusz pénzt is kereshetsz vele

Sokakat már most otthoni munkavégzésre köteleznek a munkáltatók, ami valóban tud kényelmetlen is lenni, de számos előnyt is tartogat a szituáció. Akár pénzt is csinálhatsz a kellemetlen helyzetből, de érdemes felülvizsgálni a kiadásokat is. Mutatjuk a teendőket!

Mindenkinek ki kell mozdulnia a konfortzónájából, hogy meg lehessen fékezni a koronavírus terjedését: bár még csak javaslat, nem kötelező, de sok cég már otthoni munkára kötelezte azokat a dolgozókat, akik képesek a távmunkára. Nyilván nehéz megszokni, hogy csak a cseten vagy videóhívásban kommunikáltok a kollégákkal vagy a főnököddel, nem mész be a megszokott boltba munkába menet, vagy nem tudsz együtt cigizni a branccsal az iroda előtt.

De nem kell ennyire borúsan látni a dolgokat, még ha nehéz is ilyen helyzetben pozitívnak lenni: szakértők szerint akár előnyt is tudsz kovácsolni abból, ha a járvány miatt határozatlan időre otthoni munkára kényszerülsz. Hogy csak egy nagy előnyt említsünk: nem kell órákat eltöltened az ingázással, simán felkelsz és bekapcsolod a gépedet - ráadásul így a tömegközlekedésen emberekkel sem kell érintkezned. Ráadásul a homeoffice-szal több lesz a szabadidőd is a szokásosnál, amit akár hasznosan is eltölthetsz:

Sarah Coles, a Hargreaves Lansdown személyi pénzügyi elemzője az Independentnek kifejtette, hogy akár a pénzügyi helyzeteden is jelentősen javíthatsz. Nem csak azzal, hogy nem kell mondjuk bérletet, benzint venni. A szakember szerint például a szabadidőt szentelheted arra is, hogy átnézed a rezsicsekkeket, előfizetéseket: gondold végig, hogy kell-e például annyi mobilinternet, vagy kihasználod-e a szolgáltatásokat a bankszámládhoz, ki lehetne-e váltani a kölcsönödet egy kedvezőbb hitellel - azt is megnézheted, hogy máshol nincs-e olcsóbb ajánlat.

Laura Suter, az AJ Bell befektetési platform személyi pénzügyelemzője kifejtette, hogy az emberek évente rengeteg pénzt takaríthatnának meg, ha felülvizsgálnák igényeiket, és lecsapnának az olcsóbb szolgáltatásokra.

Kezdj tartalékolni, add el a fölösleget



Miután átnézted a számláidat, érdemes különféle megtakarítási lehetőségek után nézni - főképpen, ha a gazdaság is megnyaklik a járvány miatt. Ennek kapcsán egyébként pont most jött ki a K&H Ifjúsági Index felmérése, amely szerint átlagosan 418 ezer forint megtakarításuk van a 19 és 29 év közötti magyar fiataloknak a 2019 harmadik negyedévi adatok szerint, ezen belül a 19-25 évesek 220 ezer forint spórolt pénzzel rendelkeznek, míg a 26-29 évesek átlagosan 800 ezer forinttal.

Az Ifjúsági Index tavalyi harmadik negyedéves adatai alapján a 19-29 éves férfiak 65 százaléka, míg a nők 42 százaléka rendelkezik megtakarítással. A tudatos megtakarítás 27 százalékukra jellemző, ők már hónap elején félreteszik a kívánt összeget. A hónap végén megmaradt pénzt 23 százalék teszi el, 32 százalék csak alkalmanként takarít meg, 18 százalékra tehető azoknak az aránya, akik egyáltalán nem tesznek félre.

Tehát, ha te a 18 százalékba tartozol, akkor érdemes átgondolni pár dolgot. Készíts költségvetést, hogy tudd, mennyi jön be havonta, mik a kötelező kiadások. Ez elősegíti a megtakarítást és biztosítja azt is, hogy ne fogyjon el a hónap végére a pénzed. Erre egy csomó alkalmazás is van, amelyekkel könnyebb összeszedni mindent. Becky O'Connor, a Royal London személyi pénzügyi szakértője szerint ez a tökéletes alkalom helyet és pénzt csinálni:

Végre van némi szabadidőd, hogy előásd a régi cuccokat a padlásról, a ruhásszekrényből! Fotózd le, ami már nem kell, és értékesítsd azokat a hirdetési weboldalakon.

- mondta a szakértő.

