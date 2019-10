Ezért is elbukhatod álmaid állását: nem is sejtedenéd, miért utasítottak el

A szakállas jelentkezőket sokkal magasabb arányban utasítják el a leendő munkaadók, mint a szakáll nélkülieket - derült ki egy friss kutatásból. Noha az arcszőrzet egyre divatosabbnak és elfogadottabbnak számít, még mindig hátrányt jelent az állásinterjún. A látszólag indokolatlan jelenségnek ezúttal az okát is sikerült feltárni, mint ahogy az is kiderült, hogy a szemüveges férfiak a szakállasokkal ellentétben sokkal nagyobb eséllyel pályáznak a megcélzott állásra, mint nem szemüveges társaik. Azoknak is nagyobb az esélye a pozíció elnyerésére, akik nyakkendőt viselnek az interjún.

Miért van az, hogy a szakállas férfiak sikertelenebbek az állásinterjúkon, mint a szakáll nélküli társaik? Erre a kérdésre kereste a választ az egyik brit kutatás, amelynek eredményeit a Dailymail ismerteti. A kutatás szerint valóban igaz az, hogy a munkáltatók szerint az arcszőrzetet viselő férfiak kevésbé alkalmazhatóak, ennek most azonban az oka is kiderült.

A munkáltatók valamiért úgy vélekednek, hogy a szőrös arcú férfiak kevésbé empatikusak, és kisebb bennünk egy együttműködési hajlam.

Hogy ez mennyire igaz, azt természetesen nem tudhatják, egyértelmű azonban, hogy él egy ilyen előítélet a szakállas férfiakkal szemben: nem kérdés, az arcszőrzetet viselő férfiaknak rosszabbak a karrierlehetőségei emiatt.

Azt is megjegyzik a tanulmányban, hogy bár az előítélet még mindig él, az arcszőrzet népszerűsége egyre nő: a brit férfiak közel fele visel bajuszt vagy szakáltt, és Magyarországon is egyre divatosabbnak tűnik ez a viselet, Budapesten például gombamód elszaporodtak a szakállvágással és igazítással is foglalkozó barber shopok.

A floridiai Rollins College pszichológusai is felfigyeltek a jelenségre: 1000 önkéntes arcát vizsgálták meg, és azt állították, hogy a nem hozható összefüggésbe szakállviselet az egyén viselkedésével, így aztán nem is érhető, hogy a munkaadókat miért riasztja el az arcszőrzet. való igaz, a korábban elvégzett vizsgálatok találtak összefüggést a férfiak arcszőrzete és agresszivitása között.

A tanulmány nem csak a szakállra tért ki: azt is bebizonyították a kutatók, hogy a szemüveget, vagy nyakkendőt viselő férfiak sokkal nagyobb valószínűséggel nyerik el a megpályázott állást, mint azok, akik nem viselnek ilyesmiket.