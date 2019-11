Egyre több magyar futna el a munkahelyéről önszántából: mi lesz ebből?

Ősz folyamán is magasan állt a hazai munkavállalók állásuk iránt érzett bizalma, túlnyomó többségük szerint még sokáig fennmarad a munkahelyük, valamint a pozíciójuk, amelyben dolgoznak. Megugrott ugyanakkor azok aránya, akik önszántukból váltanának új munkát. Az egy évvel korábban mért adatokhoz képest több fontos részmutató is stabilitásról árulkodik - derült ki egy friss kutatásból.

A tavalyi év hasonló időszakához képest ugyan két, az előző negyedévhez képest pedig egy ponttal visszaesett a munkavállalói bizalmi index szeptemberben, a BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Indexe alapján a jelenlegi 69 pontos érték továbbra is egy optimista hozzáállást mutat a munkavállalók körében. A negyedéves jelentésből megtudhatjuk, hogy a megkérdezettek körében a nyári időszakhoz hasonlóan ismét nagyon magas, 93 pontot mértek azzal kapcsolatban, hogy a dolgozók mennyire bíznak a jelenlegi munkahelyük fennmaradásában.

Az előző év azonos időszakában ez az érték 92, 2017-ben pedig ugyancsak 93 pontot vett fel. Fontos megemlíteni azt a részmutatót is, amely azt vizsgálja, hogy az adott munkavállaló mennyire érzi biztosnak a jelenlegi pozícióját: ez a szám 91 pontot vett fel, ami tavaly őszhöz képest 1 pontos emelkedést, 2017-hez képest pedig stabilitást jelent, ugyanakkor a három, illetve négy évvel ezelőtti adatokhoz képest 14, illetve 13 pontos ugrást mutat. A megkérdezettek körében tehát évek óta a biztonságérzet stabilitása tapasztalható. Az újbóli elhelyezkedés esélyének megítélésével kapcsolatban minimális visszaesés történt, mivel a folyamatosan emelkedő tendencia mellett a tavalyi 56 pont után idén 54-et vett fel ez az érték, ugyanakkor említésre méltó az előző negyedévhez viszonyított 3 pontos csökkenés.

A kutatás az emberek jelenlegi munkahelyük iránt érzett motivációját is vizsgálta, amelyből az derült ki, hogy a válaszadók kevesebb mint fele (47%) hajlandó lenne a mostaninál messzebbre, akár fél órával is többet utazni a munkahelyére: ez 5 százalékpontos esést jelent a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ugyanakkor egy év alatt 40 százalékról 32 százalékra esett azoknak az aránya, akik említették, hogy ugyanannyi pénzért akár nehezebb munkát is hajlandók lennének elvégezni. Továbbá 32 százalékról 30 százalékra csökkent azok aránya, akik hajlandók lennének akár a saját költségükön is tovább képezniük magukat.

Ennek a típusú motivációnak a mértékével kapcsolatban tapasztalt csökkenő tendencia valószínűleg a biztonságérzet fokozatos erősödésével is összefüggésben lehet, amelyet az alábbi adat is alátámaszt: a válaszadók közel négyötöde (79%) minimum öt évre biztosnak látja a pozícióját a jelenlegi munkahelyén, ami 5 százalékpontos emelkedést mutat egy év alatt, 81 százalék szerint pedig maga a munkahely is öt évnél tovább fenn fog maradni, ami ugyancsak 4 pontos javulást jelent. Ennél is árulkodóbb lehet az az adat, amely szerint azok a munkavállalók, akik ennél csak rövidebb időre látják biztosnak az állásukat, 25 százalékuk szerint a cég meg fog szűnni (2018 azonos időszakában ezt 44% említette), 5 százaék szerint pedig a cég kivonul Magyarországról (egy évvel ezelőtt ez 12% volt).

A kutatásból az is kiderül, hogy azon munkavállaló körében, akik legfeljebb öt évig látják biztosnak a munkahelyüket, minden ötödik (22%) szerint át fogják a céget alakítani, vagy megszüntetni azt a részleget, ahol dolgozik. Egy évvel ezelőtt ez az érték még 24 százalék, 2017 azonos időszakában pedig 31 százalék volt. Emellett különösen érdekes, hogy tízből négy válaszadó (41%) saját maga szeretne továbblépni másik munkahelyre. Ez az adat egy évvel ezelőtt 31 százalék, 2017-ben pedig még 27 százék volt.

A felmérésünk eredményei továbbra is egy optimista munkavállalói hangulatról árulkodnak, amelyet nemcsak az újbóli elhelyezkedés esélyének pozitív megítélése és a jelenlegiben való bizalom támaszt alá, hanem a jelenlegi munkahely stabilitásában való meggyőződés is

- mondta el Kiss Márk István, a BNP Paribas Cardif biztosító vezérigazgatója. Hozzátette: azok körében is egyre erősebb motiváció tapasztalható az álláskeresés kapcsán, akik csak néhány évre érzik biztosnak a jelenlegi munkahelyüket. A különböző demográfiai változókat is figyelembe véve továbbra is azt tapasztaljuk, hogy az átlagnál hagyományosan jobban bíznak a munkahelyükben a 30-39 és 40-49 év közöttiek (70-71 pont), a budapestiek és a városban élők (71-71 pont), valamint az érettségivel és diplomával rendelkezők (72, illetve 73 pont).