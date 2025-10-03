Itt a lista: ők Magyarország leggazdagabb emberei - óriási meglepetés az élen

December 24 munkaszüneti nap 2025 évében vagy sima munkanap? Tudd meg, mikor lesz a december 24 népszavazás, lehet-e december 24 munkaszüneti nap 2026-ban!
Mészáros Lőrinc vagyona közelíti a kétezer milliárd forintot, miután egy év alatt 500 milliárd forinttal gyarapodott a Forbes legfrissebb gazdaglistája szerint. A rangsorban jelentős átrendeződés történt: Csányi Sándor kiszorult a dobogóról, míg új szereplők jelentek meg az élmezőnyben.
A magyar Forbes magazin friss gazdaglistája szerint Mészáros Lőrinc vagyona már 1749,1 milliárd forintra rúg, ami 500 milliárd forintos növekedést jelent az előző évhez képest. A felcsúti üzletember elsősorban energetikai (Opus Global) és pénzügyi (MBH) érdekeltségeinek köszönheti vagyongyarapodását.
A rangsor második helyén meglepetésre nem Csányi Sándor, hanem Veres Tibor, a Wallis vezetője áll, aki közel 300 milliárd forinttal növelte vagyonát az elmúlt időszakban. Ez jelentős változás, hiszen az OTP elnök-vezérigazgatója hosszú évek óta először szorult ki az ország két legvagyonosabb személye közül. De azért a harmadik helyre odafért majd 753 milliárd forintos vagyonával.
Az élmezőnyben új szereplőként tűnt fel Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója, aki bekerült az első tíz leggazdagabb magyar közé. A 4iG tőzsdei árfolyama egyetlen év alatt 244 százalékkal emelkedett, amit a lap szerint a kormányzattal való egyre szorosabb együttműködés is elősegített. A távközlési, űr- és védelmi ipari vállalat 52 százalékban Jászai tulajdonában van.
A lista élmezőnyében teljesen új szereplőként jelent meg Pavelka Tibor, akit a Forbes selfmade milliárdosként jellemez. Ő alapította a Semilab vállalatot, amely félvezetőipari mérőberendezéseket gyárt olyan nagyvállalatok számára, mint a Microsoft, Samsung, Sony és IBM. A cég amerikai leányvállalatára nemrég 185 milliárd forintos ajánlat érkezett.
A Forbes rangsorában szereplő 50 leggazdagabb magyar együttes vagyona már meghaladja a 9000 milliárd forintot. Ez az összeg a teljes magyar állami egészségügyi kiadás kétszeresét teszi ki, vagy elegendő lenne 150 ezer budapesti lakás felépítésére.
2025-ben is a gyártás, a logisztika és a műszaki szakmák számítanak a legnagyobb kihívást jelentő területeknek a hazai munkaerőpiacon.
Fontos megváltoztatni a perspektívánkat arról, hogyan illeszkedik a munka az életünkbe.
2025 augusztusában a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 4 millió 676 ezer fő dolgozott Magyarországon, miközben 215 ezren voltak munkanélküliek.
A kormányhivatal felszólította a Woltot, hogy haladéktalanul szüntesse meg valamennyi telephelyén a szabálytalanságokat.
A munkafüggőség, vagy munkaalkoholizmus egy olyan kényszeres munkavégzési forma, amely jelentős egészségügyi és társadalmi károkat okoz.
Egyre több neves amerikai kutató és tudós választja Kínát az Egyesült Államok helyett, miközben a Trump-adminisztráció kutatási támogatások csökkentését tervezi.
Három nappal az amerikai kormányzati leállás előtt egy érdekvédelmi csoport figyelmeztet, hogy közel 8 milliárd dollár kongresszusi támogatás maradhat felhasználatlanul.
Az európai munkavállalók hetente átlagosan fél munkanapnyi időt töltenek ingázással, miközben a hibrid munkavégzés terjedése némileg enyhíti a hosszú utazással járó terheket.
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja alulteljesítő kávézóit, főként Észak-Amerikában.
Az SK On Hungary másfél hónapra felfüggeszti a termelést iváncsai akkumulátorgyárában.
Már most látszik, hogy Ausztriában elkezdődött a felkészülés a téli szezonra, a vendéglátóhelyek és a síparadicsomok tömegével keresik a magyar munkaerőt.
4 millió 676 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
Milliós fizetést ígértek a svájci ötcsillagos szállodában, végül mentális és fizikai problémákkal tért haza.
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Bár a KSH szerint 2025 júliusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 693 700, nettó 479 500 forint volt, a szállítószektorban pedig 632 800 forintot...
A BKK-nak takarító MasterClean Kft. vezetőségét a NAV őrizetbe vette, ami után a cég szolgáltatása ellehetetlenült.
Utánaszámoltunk, részmunkaidőben 25 év alatti diákként 210 ezer fölötti fizetést hoz akár már havi néhány éjszaka elvállalásával.
