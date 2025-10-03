2025. október 3. péntek Helga
Itt a lista: ők Magyarország leggazdagabb emberei - óriási meglepetés az élen

Pénzcentrum
2025. október 3. 08:32

Mészáros Lőrinc vagyona közelíti a kétezer milliárd forintot, miután egy év alatt 500 milliárd forinttal gyarapodott a Forbes legfrissebb gazdaglistája szerint. A rangsorban jelentős átrendeződés történt: Csányi Sándor kiszorult a dobogóról, míg új szereplők jelentek meg az élmezőnyben.

A magyar Forbes magazin friss gazdaglistája szerint Mészáros Lőrinc vagyona már 1749,1 milliárd forintra rúg, ami 500 milliárd forintos növekedést jelent az előző évhez képest. A felcsúti üzletember elsősorban energetikai (Opus Global) és pénzügyi (MBH) érdekeltségeinek köszönheti vagyongyarapodását.

A rangsor második helyén meglepetésre nem Csányi Sándor, hanem Veres Tibor, a Wallis vezetője áll, aki közel 300 milliárd forinttal növelte vagyonát az elmúlt időszakban. Ez jelentős változás, hiszen az OTP elnök-vezérigazgatója hosszú évek óta először szorult ki az ország két legvagyonosabb személye közül. De azért a harmadik helyre odafért majd 753 milliárd forintos vagyonával.

Az élmezőnyben új szereplőként tűnt fel Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója, aki bekerült az első tíz leggazdagabb magyar közé. A 4iG tőzsdei árfolyama egyetlen év alatt 244 százalékkal emelkedett, amit a lap szerint a kormányzattal való egyre szorosabb együttműködés is elősegített. A távközlési, űr- és védelmi ipari vállalat 52 százalékban Jászai tulajdonában van.

A lista élmezőnyében teljesen új szereplőként jelent meg Pavelka Tibor, akit a Forbes selfmade milliárdosként jellemez. Ő alapította a Semilab vállalatot, amely félvezetőipari mérőberendezéseket gyárt olyan nagyvállalatok számára, mint a Microsoft, Samsung, Sony és IBM. A cég amerikai leányvállalatára nemrég 185 milliárd forintos ajánlat érkezett.

A Forbes rangsorában szereplő 50 leggazdagabb magyar együttes vagyona már meghaladja a 9000 milliárd forintot. Ez az összeg a teljes magyar állami egészségügyi kiadás kétszeresét teszi ki, vagy elegendő lenne 150 ezer budapesti lakás felépítésére.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #vagyon #forbes #rangsor #gazdagok #csányi sándor #jászai gellért #4ig #4ig részvény

