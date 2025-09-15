2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
A pápa kezében a Biblia a templomban
HRCENTRUM

Ezek a doglgozók 600-szor többet keresnek, mint az átlag: mi folyik itt?

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 17:44

XIV. Leó pápa bírálta a vezérigazgatók és alkalmazottaik közötti hatalmas bérkülönbségeket, külön kiemelve Elon Musk billió dolláros kompenzációs csomagját a Teslánál.

A pápa első hivatalos interjújában a társadalmi polarizáció egyik fő okaként nevezte meg a jövedelmi egyenlőtlenségeket. "A vezérigazgatók, akik 60 évvel ezelőtt talán négyszer-hatszor többet kerestek, mint a munkavállalók... most 600-szor többet kapnak, mint az átlagos dolgozók" - mondta az első amerikai pápa.

XIV. Leó külön utalt azokra a hírekre, melyek szerint Elon Musk lehet a világ első trilliomos vagyonnal rendelkező embere. "Mit jelent ez és miről szól? Ha ez az egyetlen dolog, aminek értéke van manapság, akkor nagy bajban vagyunk" - folytatta.

A pápa nyilatkozatai Elise Allen, a Crux katolikus hírportál vezető tudósítójának adott interjúból származnak, amelyet július végén készített a leendő életrajzi könyvéhez - írta meg a CNN.

XIV. Leót május 8-án választották meg, ezzel ő lett a Katolikus Egyház 2000 éves történetének első amerikai pápája. Chicagóban született, felnőtt életének nagy részét misszionáriusként és püspökként Peruban töltötte, majd Ferenc pápa 2023-ban magas vatikáni pozícióba nevezte ki.

Megválasztása óta jelezte, hogy folytatja Ferenc pápa társadalmi kérdésekben - köztük a migráció, a szegénység és a klímaváltozás területén - folytatott tevékenységét, bár saját stílusában.

Vasárnap ünnepelte 70. születésnapját, ami viszonylag fiatalnak számít a pápai pozícióban, tekintve, hogy két elődje jóval idősebb volt megválasztásakor.
Címlapkép: Getty Images
