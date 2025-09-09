A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.
Óriási katasztrófa szakadhat rengeteg kisvállalkozás nyakába: ezt hamarosan nagyon megérzik majd
A magyar kormány 2025 januárjától jelentősen szigorította a vendégmunkások foglalkoztatásának feltételeit, ami különösen a kis- és középvállalkozásokat hozta nehéz helyzetbe. A korábban több ázsiai országból érkező munkaerő helyett most lényegében csak a Fülöp-szigetekről jöhetnek új dolgozók, szigorú feltételekkel - írja a Telex.
A lap emlékeztet: Wang mester, a népszerű kínai séf augusztus végén közölte, hogy éttermei bezárására kényszerülhet, mivel az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság január elsejétől megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását. Speciális szaktudással rendelkező kínai szakácsok nélkül nem tudja fenntartani az autentikus kínai konyhát kínáló éttermeit.
A januári szigorítás új helyzetet teremtett a vendégmunkások foglalkoztatásában. Bár a kormány évek óta bevándorlásellenes retorikát folytat, a magyar munkaerőpiacot régóta jellemző munkaerőhiány miatt korábban kiépített egy rendszert a vendégmunkások behozatalára, elsősorban ázsiai országokból.
2024 decemberében azonban Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország nem válhat vendégmunkás országgá, és csak annyi külföldi munkavállalót engednek be, amennyire feltétlenül szükség van. Ezt követően a Nemzetgazdasági Minisztérium 35 ezerben maximalizálta a 2025-ben kiadható tartózkodási engedélyek számát.
A kormányrendelet szerint csak olyan EU-n kívüli országokból jöhetnek vendégmunkások, amelyekkel visszafogadási megállapodás van érvényben, vagy amelyeknek van Magyarországon olyan államilag elismert szervezete, amely garantálja a jogszabályok betartását. A gyakorlatban ez lényegében a Fülöp-szigetekre szűkítette a lehetőségeket.
A Fülöp-szigetek rendelkezik vendégmunkásokkal foglalkozó kormányzati szervezettel (Department of Migrant Workers), amely Magyarországon is működtet irodát. Ez a szervezet garantálja, hogy a dolgozók a kétéves szerződésük után hazatérnek, cserébe viszont feltételeket is szab: például a Fülöp-szigeteki munkások kétéves foglalkoztatását ugyanazon a munkahelyen kell biztosítani.
Ez a feltétel kizárja a szezonális vagy ideiglenes foglalkoztatást, ami különösen a kis- és középvállalkozásokat érinti hátrányosan. Ha egy cég nem tudja kitölteni a szerződésben vállalt két évet, akkor is ki kell fizetnie a teljes időszak költségét büntetésképpen.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szigorítás ellenére a KSH adatai szerint 2024 júliusa és 2025 júniusa között 4400 fővel nőtt a harmadik országokból érkező munkavállalók száma Magyarországon, 78 900-ról 83 300-ra. Ugyanakkor a munkaerő-közvetítők szerint a szigorítás jelentős űrt hagy a piacon.
A megkérdezett vállalkozások – köztük faüzem, hulladékfeldolgozó, mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek – vezetői arról számoltak be, hogy alig találnak megfelelő magyar munkaerőt. Sokan csak a segély miatt jelentkeznek állásinterjúra, vagy rövid idő után felmondanak.
Egy hulladékfeldolgozó üzem vezetője elmondta, hogy 15 mongol munkásuk a szigorítás után elszivárgott, és most Fülöp-szigeteki dolgozókra várnak. Egy halfeldolgozó üzem még két évig foglalkoztathat indonéz munkásokat, de utána kilátástalannak látja a helyzetét. Egy nyugat-magyarországi gazdálkodó pedig, aki idénymunkára alkalmazott vendégmunkásokat, most nem tudja, hogyan oldja meg a kukoricacímerezést.
A cégvezetők továbbra is munkaerőhiányt érzékelnek, és remélik, hogy a kormány nem szigorít tovább a vendégmunkások foglalkoztatásán. Többen kifejezték, hogy egyetértenek a bevándorlás kontrolljával, de a jelenlegi rendszer fenntartását fontosnak tartják a hosszú távú tervezhetőség érdekében.
Ausztria munkaszüneti napok 2025: mutatjuk, hogyan alakul idén és jövőre Ausztria munkanapok, ünnepnapok szempontjából, mikor lesznek munkaszüneti napok Ausztriában!
Így történik a szabadság átvitele következő évre 2025-ben: mutatjuk, mit írnak róla a jogszabályok, hogyan vihetjük át szabadságunkat szabályosan a 2026-os munkaévre.
Nem tudnak még több túlórát vállalni a PKKB dolgozói, az erőforrásaik legvégén járnak - ez derül ki a Fővárosi Törvényszék elnökének leveléből.
Komoly bejelentés érkezett a fővárostól: megoldódhat a budapesti közterek egyik legnagyobb problémája?
A gondnokok két műszakban teljesítenek szolgálatot: hajnaltól kora délutánig, majd onnan késő estig.
2025 júniusában ismét nőtt a magyarok fizetése, a bruttó átlagkereset 704 400, a nettó átlagkereset pedig 484 200 forint volt, ami közel 10 százalékos éves...
2025 júliusában a magyar munkaerőpiacon közel 30 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma az előző évhez képest.
A mérnökinformatikus pálya ma az egyik legjobban fizető és legkeresettebb terület Magyarországon, a frissdiplomások már alapképzés után bruttó átlagosan 719 ezer Ft-ot kereshetnek.
Óraátállítás 2025 Magyarországon: ekkor lesz az óraátállítás 2025 őszén, mutatjuk, hogy kell beállítani az órát. Tudd meg, az óraátállítás 2025 október mely napjára esik!
A szülési szabadságról ismét munkába álló szülők elsősorban rugalmas kereteket, biztos munkahelyet és kiszámítható helyettesítési rendszert keresnek.
Óriási foglalkoztatási válság jöhet Magyarországon: már elindult a lavina, jöhet a tömeges elbocsátás?
Bár a hivatalos statisztikák szerint Magyarországon kifejezetten alacsony a munkanélküliségi ráta, a munkaerőpiac valóságát közelebbről vizsgálva már korántsem ilyen kedvező a kép.
A leggazdagabb magyar települések listáját két borsodi falu, Tornakápolna és Mezőnagymihály vezeti, ahol az egy főre jutó éves jövedelem 5 millió feletti.
2025. október 24 ledolgozása: így alakul október ünnepnapok szempontjából, mutatjuk, mikor lesz az októberi ledolgozós szombat, olyan szombati munkanap, amikor dolgozni kell.
A mozdonyvezetők ma Magyarországon a legjobban kereső fizikai munkát végzők közé tartoznak.
Sokkoló fordulat: itt a lista azokról a munkákról, amiket a mesterséges intelligencia nem tud elvenni
Az AI valóban átvesz rengeteg rutinfeladatot, de nem a robotok veszik majd el az emberek munkáját, hanem azok kerülnek hátrányba, akik nem tanulják meg használni...
A Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének (MMOSZ) legfrissebb elemzése szerint stabilizálódni látszik a kereskedelmi szektor foglalkoztatási helyzete.
30 ezerrel csökkent a munkában lévők száma május óta, és az előző év adataihoz képest is kevesebben dolgoznak.
Sokan már az állásinterjú első perceiben rákérdeznek a home office lehetőségre, és a szellemi munkakörökben sokszor legalább akkora súllyal esik latba, mint a fizetés.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv készül.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.