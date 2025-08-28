Sokan már az állásinterjú első perceiben rákérdeznek a home office lehetőségre, és a szellemi munkakörökben sokszor legalább akkora súllyal esik latba, mint a fizetés.
Egyre több a magyar munkanélküli: súlyos válság felé robogunk?
30 ezerrel csökkent a munkában lévők száma május óta, és az előző év adataihoz képest is kevesebben dolgoznak.
A 2025. május–júliusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 681 ezer fő volt, 30 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezer fővel, 2 millió 477 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében a létszám lényegében nem változott, 2 millió 203 ezer főt tett ki.
A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 506 ezer fő dolgozott, mely 41 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt.
A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett az előző év azonos időszakához képest a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3% volt. Ez az érték a férfiak esetében 79,1%-ot, a nők körében pedig 71,4%-ot mutatott.
A 2025. május–júliusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek száma 212 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3% volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 113 ezer, a nőknél 100 ezer főt tett ki. A ráta mindkét nem esetében 4,3% volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év május és július közötti értékkel.
A munkakeresés átlagos időtartama 11,5 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,5%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,2%-uk már legalább egy éve nem talált munkát. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. július végén az egy évvel korábbihoz képest 1,4%-kal, 221 ezer főre mérséklődött.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv készül.
Hamarosan a Föld legnépesebb populációja lesz az úgynevezett Z-generáció, munkaerő-piaci súlyuk évről-évre nő.
Milliárdos lyukat üt a tb-kasszában az új adócsökkentés? A nyugdíjasok és az egészsgügy veszíthet az intézkedéssel
A szociális hozzájárulási adó (szocho) kulcsa 2026-tól újabb 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra csökkenhet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
Magyarország legszegényebb települése Csenyéte, ahol 2023-ban az egy főre jutó SZJA-alapú belföldi jövedelem mindössze 235 101 forint volt az egész évben.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.
A hagyományos adminisztratív és ügyfélszolgálati munkakörök jelentősen zsugorodhatnak, az AI (MI) és az automatizálás fokozatosan átveszi a rutin- és középszintű kreatív feladatokat.
Ismét közelítik az egy éve mért értékeket a béren kívüli juttatások alkalmazása tekintetében az egyik hazai bank kkv bizalmi indexének 2025 második negyedéves kutatási adatai.
A mesterséges intelligencia villámgyorsan alakítja át a munka világát, és a következő célpont a humán erőforrás lehet.
Egy friss nemzetközi felmérés szerint a munkavállalók közel fele használ nem engedélyezett mesterséges intelligencia-eszközöket.
A magyar munkavállalók gyakran a szabadságuk alatt sem tudják teljes mértékben letenni a munkahelyi teendőket és ennek nemcsak egyéni, hanem sokszor szervezeti okai is vannak.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2026 június 7-ig minden uniós tagállamnak életbe kell léptetnie az Európai Unió új bérátláthatósági irányelvét, amely alapjaiban alakítja át a fizetési gyakorlatot.
Ahogy a fesztiválszezon véget ér és sok család még kihasználja a hosszú hétvégét egy rövid nyaralásra, egyre nagyobb szükség van megbízható állatszitterekre és kutyasétáltatókra.
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Kapitány István a valaha volt legmagasabbra jutott magyar vezető. A Shell kereskedelemért felelős globális alelnöke volt. 37 év után hagyta ott a világcéget.
A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban.
Moldova egy különleges, de ellentmondásos célpont azok számára, akik külföldön szeretnének munkát vállalni.
Magyarországon a Munka Törvénykönyve és az Egyenlő Bánásmód Törvénye határozza meg, meddig mehet el egy munkáltató az öltözködés, testdíszítés vagy hajviselet előírásában.
A KSH-nál sincsen kolbászból a kerítés: se prémium, se lakhatási támogatás vagy szolgálati lakás nem jár
A KSH munkatársai évek óta nem kapnak teljesítményalapú juttatásokat, miközben a szervezet fenntartja szolgálati gépjárműveit és jelentős összeget fordít kiküldetésekre.
A munkavállalók túlnyomó többsége távmunka-párti, és egyre többen is végeznék otthonról a feladataik jelentős részét, ha módjuk nyílna rá.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.