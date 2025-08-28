Egyre több a magyar munkanélküli: súlyos válság felé robogunk?

30 ezerrel csökkent a munkában lévők száma május óta, és az előző év adataihoz képest is kevesebben dolgoznak.

A 2025. május–júliusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 681 ezer fő volt, 30 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezer fővel, 2 millió 477 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében a létszám lényegében nem változott, 2 millió 203 ezer főt tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 506 ezer fő dolgozott, mely 41 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett az előző év azonos időszakához képest a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3% volt. Ez az érték a férfiak esetében 79,1%-ot, a nők körében pedig 71,4%-ot mutatott.

A 2025. május–júliusi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek száma 212 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3% volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 113 ezer, a nőknél 100 ezer főt tett ki. A ráta mindkét nem esetében 4,3% volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év május és július közötti értékkel.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,5 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,5%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,2%-uk már legalább egy éve nem talált munkát. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. július végén az egy évvel korábbihoz képest 1,4%-kal, 221 ezer főre mérséklődött.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA