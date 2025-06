Illegális baromfifeldolgozók buktak le: bejelentés nélkül dolgoztatták a munkásokat

Huszonöt be nem jelentett alkalmazottat találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bács-Kiskun vármegyei igazgatóságának adóellenőrei egy baromfifeldolgozó ellenőrzésekor - közölte a NAV szerdán.

A tájékoztatás szerint a NAV a beérkező adatok alapján folyamatosan vizsgálta a Bács-Kiskun vármegyei vállalkozás működését. A cég alvállalkozói néhány havonta váltották egymást, miközben az újabb és újabb alvállalkozók alkalmazottai ugyanazok a magánszemélyek voltak. Mindegyikük folyamatosan a baromfifeldolgozó telephelyén dolgozott. A foglalkoztatottakat gyakran késve jelentették be, de előfordult, hogy a bejelentés el is maradt - olvasható a közleményben.

A revizorok április közepén megerősített ellenőri csapattal, váratlanul szállták meg a baromfifeldolgozó telephelyét. Mint kiderült, az ott dolgozó 38 emberből az alvállalkozó 25 főt aznap is bejelentés nélkül foglalkoztatott. A súlyos mulasztás miatt a bírság foglalkoztatottanként akár kétmillió forint is lehet, de a szabálytalan cégek számíthatnak az újabb, visszatérő ellenőrzésekre is - írták.