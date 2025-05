Ez ám a valódi luxus: ezekkel a vízumokkal és munkákkal várják a magyarokat Monacoban

Monaco, a világ egyik leggazdagabb és legelegánsabb miniállama, sokak számára az álomélet szimbóluma: napsütés, jachtok, kaszinók és adóparadicsomi státusz. De vajon mennyire elérhető ez az élet egy magyar munkavállaló számára? Bár a hercegség nem tagja az Európai Uniónak, számos lehetőséget kínál külföldieknek – legyen szó hosszú távú munkavállalásról, szezonális állásokról vagy nyári diákmunkákról. Cikkünkben bemutatjuk, milyen típusú vízumra van szükség a monacói munkához, hogyan zajlik az engedélyeztetés, milyen pozíciókban keresnek külföldieket, és mennyit lehet keresni – valamint mennyibe kerül az élet a Földközi-tenger egyik legdrágább országában.

A Pénzcentrumon rendszeresen bemutatjuk, hogy mely országokba és milyen feltételekkel lehet munkát vállalni. Ezen a héten a világ egyik legkisebb, mégis legexkluzívabb országát, Monacót vesszük górcső alá. Sokan álmodoznak arról, hogy a Földközi-tenger partján, luxuskörnyezetben dolgozzanak vagy éljenek, de vajon mennyire reális ez a cél?

Részletesen körüljárjuk a munkavállalás lehetőségeit Monacóban, különös tekintettel a most hétvégi Forma–1-es Nagydíjhoz kapcsolódó szezonális állásokra. Megnézzük, milyen feltételekkel dolgozhatnak ott magyarok, és mennyibe kerül az élet ebben a miniállamban.

Munkavállalás és vízum Monacóban

Monaco nem tagja az Európai Uniónak, de szoros kapcsolatot ápol Franciaországgal. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc állampolgárai vízummentesen utazhatnak be, de munkavállaláshoz munkavállalási engedély szükséges, amelyet a munkáltató kérvényez a monacói hatóságoknál.

Nem EGT-állampolgárok esetén a folyamat összetettebb: először egy hosszú távú francia vízumot (Type D) kell igényelni a francia konzulátuson keresztül. Ezzel lehet belépni Franciaországba, majd Monacóba. Ezt követően a monacói tartózkodási engedély (Carte de Séjour) megszerzése szükséges, amelyhez többek között munkaszerződés, lakcímigazolás és anyagi fedezet igazolása is kell.

Vendéglátás és rendezvényszervezés

Monaco nyáron számos szezonális munkalehetőséget kínál, különösen a vendéglátás és a turizmus területén. Például a La Rose des Vents elegáns tengerparti étterem 2025 nyarára keres felszolgálókat, bárosokat és hostesseket, akár 2 500 eurós nettó havi fizetéssel, de az igazi nagy toborzási hullám a nagy sportesemények, mint például az Formula 1-es Nagydíj esetén indul.

A Monacói Nagydíj idején, (ami a mostani hétvégén lesz) jelentős kereslet mutatkozik vendéglátóipari és rendezvényszervezési pozíciókra. A Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) például rendszeresen keres szezonális munkavállalókat szállodáiba, éttermeibe és kaszinóiba. A Fairmont Monte Carlo szálloda, amely közvetlenül a híres hajtűkanyar mellett található, 2025-ben mintegy 300 pozíciót hirdetett meg különböző részlegeiben, beleértve a vendéglátást, értékesítést és karbantartást. De ezek a helyek nem csak a Nagydíj idején keresnek munkavállalókat, egész évben várják a külföldi felszolgálókat.

A Formula 1 események során a vendéglátásban különféle szerepkörök állnak rendelkezésre, mint például szakácsok, felszolgálók, VIP hostesszek és rendezvényszervezők. Ezek a pozíciók gyakran megkövetelik a magas szintű ügyfélkezelési készségeket és a többnyelvű kommunikációt.

Jachtipar és luxus szolgáltatások

A Monacói Nagydíj idején a jachtipar is élénkül, számos pozíció nyílik meg a jachtokon, különösen a vendéglátás és a kiszolgáló személyzet terén. A Yacht Club de Monaco például rendszeresen toboroz új munkatársakat különböző pozíciókra. Emellett a "Monaco Yacht Crew Jobs" nevű Facebook-csoportban is gyakran jelennek meg álláshirdetések, amelyek különösen hasznosak lehetnek azok számára, akik gyorsan szeretnének munkát találni a jachtiparban.

Jelentkezési feltételek közzé tartozik többek között a nyelvtudás. A francia nyelv ismerete gyakran elvárás, különösen a vendéglátásban és a rendezvényszervezésben. Az angol nyelvtudás előnyt jelent, és bizonyos pozíciókban elengedhetetlen. Ezek mellett sok munkáltató előnyben részesíti a Monacóban vagy a közeli francia településeken (pl. Nizza, Menton) élő jelentkezőket. A szezonális munkák gyakran teljes rendelkezésre állást igényelnek a versenyhétvégék és a kapcsolódó események idején.



A Monacói Forma-1 Nagydíj ideje alatt számos lehetőség nyílik külföldiek számára, különösen azoknak, akik rendelkeznek megfelelő nyelvtudással és tapasztalattal a vendéglátás, rendezvényszervezés vagy a jachtipar terén. A jelentkezéshez érdemes időben felkészülni és kapcsolatba lépni a fenti szervezetekkel.

Ezek mellett több más szezonális munkalehetőség is van kint. Az Oceanográfiai Múzeum is rendszeresen hirdet szezonális pozíciókat, például pénztárosokat és bolti eladókat a nyári időszakra. Emellett keresettek a bébiszitterek és au pair-ek is, akik családoknál segítenek a gyermekfelügyeletben. Ezek a pozíciók gyakran szállást és ellátást biztosítanak, bár a fizetés változó lehet. Az ilyen lehetőségek gyakran megjelennek a közösségi médiában, például a "Season Jobs Monaco" Facebook-csoportban.

Mennyibe kerül az élet Monacóban?

Monaco híres magas megélhetési költségeiről. Egy négytagú család havi kiadásai elérhetik a 9 962 eurót (kb. 4 013 000 Ft), míg egy egyedülálló személy esetében ez az összeg körülbelül 7 627 euró (kb. 3 073 000 Ft). Ezek az értékek persze önmagukban nem mondanak sokat, ezeket még érdemes lenne összevetni a monacoi vásárlóerő-paritással, azonban erre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre. Így érdemes azért óvatosan szemlélni ezeket a számadatokat.

Ami biztos, hogy alapvetően minden drágább kint, de ha valaki el tud helyezkedni egy jó, stabil állásban akkor tudja finanszírozni a kinti költségeket is.

A lakásbérlés is különösen drága, ugyanis egy 100 négyzetméteres lakás bérleti díja havonta akár 19 350 euró (kb. 7 800 000 Ft) is lehet. Az ingatlanárak is az egekben vannak; például 1 millió dollárért mindössze 19 négyzetméteres lakást lehet vásárolni. Az élelmiszerárak is magasabbak az európai átlagnál, és az egészségügyi szolgáltatások költségei is jelentősek, bár a minőségük kiváló. Viszont a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy cserébe a kinti keresetek is jóval magasabbak.

Mennyit lehet keresni Monacóban?

A bérek Monacóban magasak, de a megélhetési költségek is azok. A 2024-es adatok szerint az átlagos havi bruttó bér 4 931 euró (kb. 1 987 000 Ft), míg a medián bér 3 339 euró (kb. 1 345 000 Ft). Magasabb pozíciókban, például projektmenedzserként, az éves fizetés elérheti a 64 500 eurót (kb. 26 millió Ft), míg igazgatói szinten akár 140 000 eurót (kb. 56 millió Ft) is kereshetnek évente.

Fontos megjegyezni, hogy Monaco nem vet ki személyi jövedelemadót, ami vonzóvá teszi a magas jövedelműek számára.

Monaco lenyűgöző lehetőségeket kínál a munkavállalóknak, különösen a magas jövedelműek és a luxuskörnyezetet keresők számára. Azonban a magas megélhetési költségek és a szigorú vízumkövetelmények miatt alapos tervezést és előkészületet igényel a letelepedés vagy a munkavállalás. A szezonális munkák jó belépési pontot jelenthetnek, de hosszú távon csak azoknak ajánlott, akik képesek fedezni a magas költségeket és megfelelnek a jogi követelményeknek.