Horror árak az F1 Magyar Nagydíjon: kétezer forint a sör, 5500 a sült kolbász, 1900 a sült krumpli

Elképesztő árakkal találkozott olvasónk a Forma 1-es Magyar Nagydíj helyszínén: ez még egy dolog lenne, de az eurót is igen érdekesen váltják a száguldó cirkusz büfései.

Örömünnepet ülnek ezen a hétvégén a gyorsasági autóversenyek királykategóriájának, a Forma 1-nek a rajongói, mint 1986 óta minden évben, a száguldó cirkusz most is ellátogat a mogyoródi Hungaroringre, hogy versenyezzen egyet. A versenyhétvége telt házas, minden jegy elkelt: ma, vagyis pénteken már meg is kezdődnek a szabadedzések, szombaton az időmérő edzésre, míg vasárnap magára a Nagydíjra kerül majd sor a versenypályán.

A Pénzcentrum olvasóitól azonban olyan képeket kapott, amely mint minden évben, most is megmutatja, hogy ezt a rendezvényt nem a vékony pénzű rajongóknak találták ki. A birtokunkba jutott képek alapján pedig az is elmondható, hogy a pénzváltás sem éppen az erőssége a kinti árusoknak.

Mint az alábbi képen is látszik, a F1 szerződött partnere, a Heineken egy korsó sörért (ami itt valamiért 0,5 liter, nem a már évek óta megszokott 0,4) 1950 forintot kér, a valamivel kisebb dobozos sör 1650 forint. Kapható még a sima dobozos, ami megegyzik a korsó sör árával, de ugyanennyibe kerül a 0%-os nedű is, szintén 1950 forintért. Ja, és kaphatunk citromos Gössert is, ez 1250 forint egy dobozzal.

sörök árai a Forma 1-es Magyar Nagydíjon, a Hungaroringen. fotó: olvasói

Ennél jóval húzósabbak az ételek árai. Mint olvasónktól kapott fotón is látszik, már egy szál kolbászért is 5500 forintot kell kicsengetni, ha pedig óriás bagettben kérjük, majdnem hatezer forintba kerül mindez. Egy dupla húsos hamburger 5 400 forint, de van grillezett csirkemell, ami kenyérrel és uborkával szintén egy ötezres. A hasábburgonyát sem ússzuk meg 1 900 forint alatt, de még a szószok adagjáért is 500 forintot kérnek az olvasónk által fotózott büfében.

ételárak a Forma 1-es Magyar Nagydíjon, 2024. Fotó: olvasói

Érdemes emellett megfigyelni, hogy az árakat euróban is feltüntették, de a váltás mintha eltérne a hivatalos devizaárfolyamoktól: ma reggel egy euró 390 forint körül volt, azonban ha kiszámoljuk már a legfelső tételt, egész más jön itt ki. 16 euró a Pénzcentrum hivatalos devizaváltója szerint 6 200 forint, de az előbb már említett 500 forintos szószokra sem jön ki a másfél eurós matek. A vendéglátósegység inkább a 350 forint körüli árfolyammal számolhat.

címlapi kép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA