Ennyit keres egy drónpilóta a magyar mezőgazdaságban: mindössze 1 hét a tanfolyam

Bár eltérő becslések látnak napvilágot a nemzetközi drónpiac közeljövőben várható növekedéséről, 2030 körül mintegy húszmilliárd dollárnyira saccolják a volument, az évi átlagos növekedést pedig mintegy 10-15 százalékosra valószínűsítik. Magyarország európai viszonylatban is jól áll a kérdéskörben. Jelenleg 215 növényvédelmi drónpilóta szerepel a Nébih nyilvántartásában, ez a szám azonban napról napra nő. A tanfolyam elvégzése mintegy 1,5 millió forint, és egy permetező drón beruházási költsége jelenleg 20 millió forint körül mozog.

A mezőgazdasági drónok nyerőszériájának okai között szerepel a népesség növekedése, amelynek folytán egyre nagyobb a nyomás a globális élelmiszerellátás tekintetében, fokozott az elvárás a mezőgazdaság hatékonyságának növelése felé, világszintű az igény a vízfelhasználás csökkentésére, és egyre több forrás jut a mezőgazdasági drónok fejlesztésére. A Krimzon elemzése arra is kitér, hogy az elmúlt években Észak-Amerika foglalta el a piac legnagyobb részét, ezt követte Európa és Ázsia.

A mezőgazdasági drónpiac nagyságát jelenleg 4,98 milliárd dollárra teszik, amely 2034-re 18,64 milliárd dollárra nőhet - derül ki a Fact.MR piackutató cég elemzéséből. Az éves átlagos növekedést (Compounded Annual Growth Rate, CAGR, összetett éves növekedési ráta) 14,1 százalékosra jósolja. Azt is megemlíti, hogy 2050-re feltehetően már több mint 9 milliárd ember él a Földön. A Markets&Markets még ennél is optimistább prognózisa szerint már 2028-körül 18 milliárd dollárra rúg a szektor.

Rugalmasabb jogszabályi környezet kell

Bár Magyarország a drónozás szabályozása terén az Európai Unió élvonalába tartozik, még bőven van hova fejlődni. A 2025-ös év várhatóan a gazdák által régóta várt könnyítéseket hoz majd ezen a téren - hangzott el tavaly decemberben a Portfolio Agrárszektor 2024 konferencián.

Az ágazat különböző szegmenseit képviselő szakemberek szerint óriási lehetőségek rejlenek mind a monitoring, mind a permetező drónokban, ám nagyobb rugalmasságra lenne szükség a jogszabályi keretekben. Problémát jelenhet ugyanis, hogy egy friss felmérés szerint a gazdák 75 százaléka a jogszabályi környezetet látja a legnagyobb akadálynak a drónok elterjedését illetően.

Hatákonyabb, gazdaságosabb permetezés

A szentendrei székhelyű ABZ Innovation ügyvezetője a Pénzcentrum kérdésére elmondta: bár kétségtelen, hogy egy mezőgazdasági drón kisebb mennyiségű permetet képes szállítani, mint egy hagyományos repülőgép, a modern permetezési technológia előnyei messze ellensúlyozzák ezt a látszólagos hátrányt.

Egyre több helyen látják be, hogy nem a kijuttatott anyag mennyisége számít, hanem az elért hatásosság és a gazdaságosság – húzta alá Ludvigh Károly. A drónok sokkal közelebb tudnak repülni a növényzethez, pontosabban juttatják ki a permetet, és a speciális fúvókák, illetve a mechanikus cseppképző technológia segítségével a veszteség minimálisra csökkenthető. Egy repülőgép esetében a permetlé jelentős része el sem éri a célfelületet – a légmozgás, a repülési magasság és a cseppméret miatt.

A magyar gyártású drónok különösen hatékony megoldásnak számítanak a szőlőültetvények, gyümölcsösök és dombvidéki területek esetében is. Legújabb fejlesztéseik között már olyan rendszerek szerepelnek, amelyek LiDAR-alapú akadályelkerülést és domborzatkövetést tesznek lehetővé, így a permetezés még az összetett, villanyoszlopokkal és teraszos emelkedőkkel tagolt táblákon is pontosan kivitelezhető.

A vállalat jelenleg több mint húsz országban van jelen, köztük az Egyesült Államokban és több afrikai országban is. Ludvigh Károly elmondta: ez hatalmas előrelépés egy olyan magyar cégtől, amelynek kezdetben sokan nem jósoltak nagy esélyt a nemzetközi mezőnyben. Az amerikai piacra való belépést már sikeresen megtették. Természetesen minden régiónak megvannak a maga sajátosságai – míg az Egyesült Államokban a több ezer hektáros farmok a jellemzőek, Európában kisebb parcellákra szabott megoldásokra van szükség.

A környezettudatos működés szintén kulcsfontosságú szempont. A drónos permetezés akár 90 százalékkal kevesebb víz felhasználásával járhat, ami nem csupán gazdasági előnyt jelent, hanem komoly lépés a fenntartható mezőgazdaság felé is. Az alacsonyabb üzemeltetési költségek – mint például az üzemanyag, vagy a karbantartás – szintén a drónok mellett szólnak.

Van még munkaerő felvételi potenciál az ágazatban

A Pénzcentrumnak a növényvédelmi szakember kifejtette: jelenleg, a legális lehetőségekhez képest abszolút túlkínálat van a permetező drónok alkalmazása területén. A realitás azért mégis más egy kicsit: a drónról engedély nélkül megművelt területek nagysága jelentős, egyes számítások szerint eléri az egymillió hektárt is. Jelenleg 215 növényvédelmi drónpilóta szerepel a Nébih nyilvántartásában, ennyien végezhetnének legálisan munkát – hangsúlyozta Jordán László. Ez a szám azonban napról napra nő. Ha majd, remélhetően rövidesen, rendelkezésre áll annyi drónról kijuttatható növényvédő szer, amivel már lefedhető a mezőgazdasági termelés jelentős része (erre még éveket kell várni), akkor ez a szám kevésnek fog bizonyulni, tehát van még munkaerő felvételi potenciál az ágazatban.

A monitoring drónok alkalmazását itt is külön meg kell vizsgálni. Egy átlagosan jó monitoring drón beszerzési ára 2 millió forint alatt, vagy a környékén van. Ez nem egy elérhetetlen összeg egy vállalkozás számára, általában belefér. Ám fontos hangsúlyozni, bár a monitoring drónnal nagyon sok adatot lehet felvenni, de ezek nyers adatok, amiket fel kell dolgozni és „le kell fordítani”, vagyis ki kell nyerni belőle azt az információt, amit fel lehet használni a megfelelő döntés meghozatalához. Az adatfeldolgozás komoly elméleti felkészülést igényel, ez talán nagyobb falat, mint egy monitoring drón beszerzése és üzemeltetése.

A magyar mezőgazdaság nem állt még át az adatalapú döntéshozatalra, igaz, ebbe az irányba tart. Erre ad lehetőséget a több felsőoktatási intézményben indított precíziós gazdálkodási képzés, olyan szakembereket kibocsátva, akik értik az adatfelvétel és -feldolgozás nyelvezetét. A precíziós módszerek alkalmazása, ha nem is kizárólag, ám nagymértékben forr egybe a dróntechnológiával, az pedig nem kétséges, hogy ez a jövő.

Ugyanez igaz a növényvédelmi drónpilótákra is: a tanfolyam elvégzése – ami mintegy 1,5 millió forint – még csak a kezdet. Ahhoz, hogy igazán jó drónpilóta legyen valaki, a munkája hatékony és biztonságos legyen, folyamatosan tanulni kell, folyamatosan képeznie kell magát. Vannak drónpilótáink, de igazán felkészült, tapasztalt drónpilóta jóval kevesebb. A mezőgazdasági drónok területén is igaz tehát az általános, már-már közhelyes kijelentés, hogy a jó szakember érték, amit keresnek.

Mennyit kereshet egy drónpilóta?

Nézőpont kérdése, de azért még a legelején el kell oszlatni a rózsaszín álmokat: nem a növényvédelmi drónpilóta szakma vezet a gyors meggazdagodáshoz. Amikor a költségeket és bevételeket elemezzük, akkor figyelembe kell venni sok olyan tényezőt is, ami elsőre nem is tűnik fel:

a (drónos) permetezésre rendelkezésre álló időkeret (időablak) meglehetősen szűk, vagyis viszonylag kevés az egy év alatt kereseti lehetőséget biztosító napok száma

a permetezésre alkalmas időszak hajnalra vagy kora reggelre, késő estére vagy éjszakára esik

minden szabály betartásához legalább két személy jelenléte (munkája) szükséges a kezeléshez

a technikai fejlődés rendkívül gyors, a ma korszerű eszköz holnap már csak megfelelő, két év múlva elavult lesz, folyamatosan menni kell az új információk után

Ha ezeket alaposan átgondoljuk és átszámoljuk, nem ad ki egy egész éves főállást. További kérdés, hogy mennyire érdemes egy gazdálkodónak saját eszközbe beruházni, vagy inkább vegyen igénybe szolgáltatást. Egy permetező drón beruházási költsége jelenleg alsó hangon 20 millió forint körül mozog (drón, akkumulátorok – utóbbiakból legalább három, de inkább négy, vagy több szükséges.) Továbbá: gondolni kell a töltőre, az aggregátorra, a permetlékeverő berendezésre, az RTK, szállító jármű. Ugyanakkor ez egy hidas permetezőhöz képest mégis töredék ár.

Saját eszköz birtokában tudjuk leginkább betartani a biológiai határidőket, vagyis akkor végezzük el a munkát, amikor annak optimális ideje van, nem kell várni, hogy a szolgáltató odaérjen. Ezek alapján a saját drón felé billen a mérleg nyelve. Azonban figyelembe kell venni, hogy a permetező drón hatékony és biztonságos üzemeltetéséhez nem csak alapvető tudás szükséges, hanem minél nagyobb tapasztalat és folyamatos gyakorlat.

Egy kisebb gazdaságban nincs annyi drónos permetezési lehetőség, ami kellő tapasztalatot és gyakorlatot biztosít, ráadásul a jelenlegi jogszabályi környezetben csak indokolt esetben alkalmazható a drón növényvédő szer kijuttatásra, a földi gépeké az elsőbbség. A rutintalanságból eredő, nem megfelelően hatékony munka, esetleges károkozás lehetősége mégis inkább a szolgáltatás irányába mutat. A döntést természetesen ott és akkor kell meghozni, ahol és amikor ez a kérdés felmerül, a helyi viszonyok ismeretében.

A monitoring drónok vonatkozásában az adatfeldolgozás igényel komoly felkészültséget. Aki időben belevág és alaposan ismeri ezt a szakmát, jó lehetősége van egy tanácsadó vállalkozást beindítani. A későbbiekben egyre inkább el lesznek látva a gazdaságok ilyen jellegű tudással is rendelkező szakemberekkel, de a tapasztalat mindig lépéselőnyt fog jelenteni – mutatott rá végezetül Jordán László.

Drónpilóták képzése és drónszerviz

A Portfolio Agrárszektor 2024 Konferencián elhangzott az is, hogy 2025-ben ki fog bővülni a drónnal kijuttatható növényvédő szerek köre. Emellett várhatóan létre fog jönni egy, a pilótáknak szóló útmutató is, amely megkönnyíti számukra a drónok használatát a földeken.

Ennek első lépéseként idén januárban Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arról tájékoztatta a hatósági nyilvántartásba bejegyzett növényvédelmi drónpilótákat, hogy indul a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kétévente kötelező szakmai továbbképzésük. (Ez a jogszabály a FVM–GKM–KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről – a szerk.)

Ludvigh Károly a Pénzcentrumnak kiemelte: a technológia könnyen elsajátítható kezelhetősége is hozzájárul a drónok térnyeréséhez. Professzionális elméleti és gyakorlati képzést biztosítanak, amely a hatósági vizsgákra való felkészítést is magában foglalja. Az ABZ Innovation emellett országos szervizhálózatot működtet, amely lehetővé teszi a gyors hibajavítást – ez az agráriumban különösen fontos, hiszen egy-egy meghibásodás akár napokban mérhető termeléskiesést is okozhat.

Ám nem csupán drónokat fejlesztenek és gyártanak, hanem komplett megoldásokat kínálnak partnereiknek – a szoftveres háttértől a képzéseken át a karbantartásig. A cél: elérhetővé tenni a legmodernebb precíziós technológiát minden olyan gazdálkodó számára, aki hatékonyabb, fenntarthatóbb és pontosabb megoldást keres – hangsúlyozta végezetül a szakember.

A legter.hu szerint a permetező drónok használata növényvédelmi és légi közlekedési szempontból is szigorúan szabályozott. Használatuk számtalan kockázati tényezővel jár. Ezért hivatalos, jogszabályokban meghatározott szakmai képzések elvégzése, majd azt követően a Nébih-nél történő nyilvántartásba vétel nélkül a permetező drónok használata szigorúan tilos.

Az illegális tevékenység nem csak súlyos (több százezres, vagy akár milliós) bírságot von maga után, de akár a tevékenységtől történő eltiltással is járhat, amelyet a hatóság látókörébe kerülve célirányosan ellenőriznek is. A drónos permetezés legális alkalmazásához tehát növényvédelmi drónpilóta szakképesítés megszerzésére van szükség.

A drónpilóta képzés szakaszai Növényvédelmi drón alapismeretek - 24 óra

Agrometeorológiai alapismeretek - 24 óra

Térinformatikai alapismeretek - 36 óra​

Gyakorlati képzés - 18 óra

Szigorúak a növényvédő szerek kijuttatásának szabályai

A növényvédő szerek kapcsán egyébként a közelmúltban a Nébih arra figyelmeztetett, hogy bár pilóta nélküli légi járművekkel végzett mezőgazdasági repülések száma és a kezelt területek nagysága folyamatos növekedést mutat országszerte, ami jelzi a technológia térnyerését a precíziós növényvédelemben, ugyanakkor jelentős probléma, hogy a felhasználók nagy része nem teljesíti a vonatkozó bejelentési kötelezettséget. Holott a jogszabályok betartása elengedhetetlen a biztonságos és jogszerű növényvédelmi tevékenység, valamint a káresemények megelőzése érdekében.

Légi növényvédelem csak különösen indokolt esetben, egyedi kérelem alapján végezhető, számos előírás körű betartása mellett. Az ellenőrzés egyértelmű célja a légi növényvédelem emberi egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásainak minimalizálása.

Növényvédő szerek légi kijuttatása kizárólag abban az esetben engedélyezett, ha az adott készítmény engedélyokiratában ez kifejezetten szerepel. Drónos növényvédelem esetén további feltétel, hogy a használt növényvédő szer rendelkezzen külön, drónnal történő kijuttatásra vonatkozó engedéllyel, mivel önmagában a földi, vagy általános légi alkalmazásra vonatkozó engedély nem elegendő – mutatott rá a szervezet.