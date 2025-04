Elképesztő fontos levelet küld a NAV rengeteg magyarnak: ki ne dobd, ez lesz benne

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtöktől kezdi el kiküldeni az újabb adategyeztetési felhívásokat; ezúttal azokat a cégeket hívják fel a hibák javítására, amelyek bejelentették ugyan az egyszerűsített foglalkoztatást, bevallásukban azonban elmulasztottak számot adni munkavállalójukról - közölte az adóhatóság csütörtökön.

Az adóhatóság közleményében azt írta, hogy ha egy munkáltatónak alkalomszerűen több munkaerőre van szüksége, akkor az átmeneti létszámnövelésre megoldást jelenthet az egyszerűsített foglalkoztatás. A mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, alkalmi munkára, filmipari statisztálásra alkalmazott munkaerőt azonban nem elég bejelenteni az adóhivatalhoz, a közterheket is be kell vallani, illetve meg kell fizetni utána - hívták fel a figyelmet.

Mivel az adatok a NAV-nál összefutnak, gyorsan kiderül, ha a munkáltató hibázott, az új jogintézménnyel pedig lehetőséget kap a korrekcióra még a mulasztási bírság kiszabása előtt. Az eljárás biztosítja, hogy a hivatal ellenőrzési kapacitásait a szándékosan mulasztókra koncentrálja, másrészt a csak véletlenül hibázó, egyébként jogkövető adózókat meg is kíméli az ellenőrzési eljárástól. Április 3-án azokkal a munkáltatókkal veszi fel a kapcsolatot a NAV, amelyek alkalmi vagy idénymunkásaik egyszerűsített foglalkoztatását szabályosan bejelentették a ’T1042-es űrlapon, de ezekről a magánszemélyekről a ’08-as járulékbevallásban már nem, vagy nem teljeskörűen nyújtottak be részletező lapot.

A járulékot akkor is be kell vallani és be kell fizetni, ha a bejelentett munkavégzés meghiúsult, de a bejelentést a munkáltató nem törölte határidőben. Aznapi bejelentésnél ezt két órán belül, több napra vonatkozó bejelentésnél a munkavégzés napján 9 óráig lehet megtenni - jelezte az adóhivatal. Az eltérés okának feltárása után az adózók 15 napon belül szankciók nélkül javíthatják a bejelentő adatlapot, módosíthatják a bevallást, de jelezhetik azt is, ha az adatok a saját nyilvántartásuk szerint nem térnek el. Együttműködés híján a bírság 300 ezer forint, és revízió is indulhat.

Az első adategyeztetési eljárások pilot jellegűek, vagyis nem minden érintett cég kap felhívást. A NAV adatelemző szakemberei minden eltérést kiszűrnek, az újfajta eljárás pedig lehetővé teszi, hogy egyszerre akár több tízezer vállalkozás is megkapja a felhívást. Ezért azoknak a cégeknek is érdemes pótolni a mulasztást, amelyek ilyen hibát vétettek, de csütörtökön nem kapnak erről szóló felhívást az adóhivataltól.

Attól függetlenül ugyanis, hogy a bevezetés első néhány hónapjában a NAV lehetőséget ad a vállalkozásoknak, valamint a könyvelőknek és az adótanácsadóknak a felkészülésre, előbb vagy utóbb minden érintett vállalkozás sorra kerül - írta közleményében az adóhatóság.