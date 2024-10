Sokezer magyar időst érint ez a KRESZ-változás: itt a szigorítás, bukhatják a jogsijukat?

Időről időre felmerül, hogy az idősek vezetési képességei romlanak-e a korral, elegendő-e a jelenlegi egészségügyi alkalmassági vizsgálat az alkalmatlan sofőrök kiszűrésére, szükség lenne-e további korlátozásra. A téma most azért is aktuális, hiszen készül az új KRESZ, egyelőre tervezési szakaszban van, és várják a javaslatokat a lehetséges módosításokra. A Pénzcentrum is rendszeresen foglalkozik az életkor és a vezetési készségek kapcsolatával, melyről teljesen megoszlik az olvasóink véleménye is: egyéni felelősségvállalás vagy általános leszabályozás a megoldás. A Pénzcentrum vlogja, a CashTag legújabb részében azzal foglalkoztunk, valóban több balesetet okoznak-e az idősek, vagy ez egy közkeletű tévhit. A friss adásból kiderül az is, milyen szigorítást tartanának indokoltnak a magyarok az idős sofőrökkel szemben, ha változna a szabályozás.

Németh Péter a CLB Független Biztosítási Alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója a CashTag új adásában elmondta, hogy az adatok magukért beszélnek annak kapcsán, több balesetet okoznak-e az idősek. "Ha megnézzük, hogy a kötelező biztosítás - ami talán az okozott baleseteknek a legjobb mutatója és mérőszáma is egyben - milyen adatok alapján áll össze, akkor azt láthatjuk, hogy a gépjármű típusa, illetve azon belül is inkább a teljesítménye az, ami drágítja vagy olcsóbbítja a kötelező biztosítást. A másik pedig a vezető kora és tapasztalata. Azt mindenki tudja pontosan, hogy ha az idős, vidéki nagypapám vagy nagymamám nevére íratom a kötelező biztosítást, akkor feleannyiba fog kerülni, mintha budapesti fiatalként, vagy akár középkorú emberként kötnénk a kötelező biztosítást" - mondta el a szakértő. Hozzátette: az okozott károk és statisztikák alapján sokkal inkább a balesetek legnagyobb részéért a magas kategóriájú autók, magas teljesítményű autók és 30-45 év közötti sofőrök a felelősek.

A szakember elmondta, hogy a statisztikák alapján azt nem lehet kijelenteni, hogy az idős sofőrök több balesetet okoznának. A balesetekben nagyobb arányban érintett a középkorú korosztály, illetve a céges autók sofőrjei. Gyakrabban kerülnek balesetbe céges autókat vezetők, rutinból hazavezetők, illetve nagyobb kockázattal járó tényező az éjszakai vezetés is Németh Péter szerint.

Változhat a KRESZ

Készülőben van az új KRESZ, melynek kapcsán most is zajlanak az egyeztetések és még mindig várják a javaslatokat is. Ahogy arról lapunk is beszámolt, korábban bemutatták a gyalogosokra, a kerékpárosokra, a mikromobilitási eszközt használókra, valamint a motorkerékpárosokra vonatkozó szabályrendszer módosításával kapcsolatos elképzeléseket. Legutoljára pedig a gépjárművel közlekedőkre vonatkozó szabályok kerültek napirendre. Ezek természetesen minden közlekedőt érintenek majd, nemcsak az idős söfőröket.

A tervezetben már most is találhatók olyan változtatások, amelyek jobban érinthetik az idős sofőröket, mint például a sokat emlegetett indokolatlanul lassú haladás betiltásának terve. A szakma bevezetne egy új fogalmat is, melyet akár az idős sofőrök esetében is lehet majd alkalmazni: ez a közlekedésben fokozott kockázattal járó közlekedési szereplő. Ezt pedig matricával jelölnék az autókon. Ilyen jelzések már most is léteznek: van a mozgáskorlátozottaknak matricája, a tanuló vezetőknek, illetve sokan maguk ragasztanak ki figyelmeztetéseket a járművükre, mint a Baby on board-matricák.

Pető Attila közlekedési oktató ennek kapcsán elmondta, hogy felmerült, az idős sofőrök esetében is lehetne alkalmazni a figyelmeztető matricát. Az egyszerű piros háromszög alakú jelzés azt jelentené, hogy egyedi vezetési képességű személy tartózkodik a járműben. Ez jelenthetné azt is, hogy idős sofőr vezet.

Még mindig forrnak az indulatok az idős söfőrökkel szemben

A múlt hét elején Kapitány Tibor, a Több mint jogsi autósiskola vezetője arról beszélt: a magyar szabályozás nem elég szigorú, és az idősebb vezetők alkalmasságát nem csupán orvosi vizsgálatok alapján kellene megítélni. "Az orvos a rendelőben csupán az alapvető fizikai állapotot tudja megvizsgálni, de nem látja, hogyan vezet az illető a forgalomban. Ezért fontos lenne közlekedési szakemberek bevonása, akik akár egy rövid, 20 perces felmérés alapján meg tudnák állapítani, hogy az idősebb vezető alkalmas-e a biztonságos közlekedésre" - mondta a szakember.

A Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, mit gondolnak erről a kérdésről, és majdnem 10 ezren mondták el véleményüket. Mint kiderült, mindössze a válaszadók 10,7 százaléka van a szigorítás mellett.

A többség (49,1%) nem vezetne be semmilyen szigorúbb intézkedést az idősek jogosítványa tekintetében. A kitöltők 40,2 százaléka szerint pedig nem csak az életkor számít. A CashTag legújabb adásában megszólított járókelők, sofőrök is hasonló gondolatokat fogalmaztak meg. A nagytöbbség szerint nem a kor számít, hanem a vezetési készségek és az egészségi állapot, illetve nem szigorítás párti. Inkább egy hangos kisebbség az, akik szerint el kéne venni bizonyos életkor felett mindenkitől a jogosítványt.

