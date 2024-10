Máris megszületett a döntés: óriási változás jöhet az új üvegvisszaváltási rendszerben?

A Pénzcentrum olvasói elsősorban nagyobb lakóparkokba, pályaudvarokra és plázákba helyeznének el üvegvisszaváltó automatákat. De sok szavazat érkezett a nagyforgalmú közparkokra is, ahogy sokan szeretnék, hogy a MOHU széles körben, a lakosság számára is biztosítson mobil üvegvisszaváltó autókat.

Korábban a Pénzcentrumon első kézből számoltunk be arról, hogy a MOHU már most 10 benzinkúton teszteli az üvegvisszaváltó automatákat, és ha sikeres lesz a pilot, több helyen is megjelenhetnek a gépek. Ezzel párhuzamosan azt a hírt is megerősítették, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat a cég egy fővárosi hajléktalanszállóval is, hogy ott is legyen visszaváltó gép.

A bevezetés óta egyébként egyre jobban adja magát a kérdés: miért nem lehetne sokkal több helyen üvegvisszaváltó automata? Sokan ugyanis azért nem hajlandók a visszaváltásra, amivel évente egyébként brutális pénzeket bukhatnak, mert a különböző üzletekben kialakult tumultust a hátuk közepére sem kívánják. Ahogy azt sem, hogy málhás vándorokként, óriási zacskókkal kelljen járni az utcákat keresve a legközelebbi visszváltó pontot.

Mindezek fényében a Pénzcentrumon kíváncsiak voltunk, hogy olvasóink, ha tehetnék, akkor hová tetetnének ki üvegvisszaváltó automatákat. A lehetséges válaszok kapcsán igyekeztünk figyelni arra, hogy a helyek frekventáltak legyenek, és arra is, hogy legyen „személyzet”, aki az automata telítettsége esetén ürít, sőt akár néhány napig tárol is.

Ti hová helyeznétek el üvegvisszaváltó automatákat?

Ahogy a szavazáson látszik, a legtöbb szavazat a 100 lakásnál nagyobb lakókaparkokra esett. A legtöbben azt szeretnék tehát, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb esően legyen visszaváltó. Ez valahol érhető is, az eddigi tapossa laposra rendszer is végülis nagyon régóta így működik. Az ilyen lakóparkokban pedig az üzemeltetés is gond nélkül megoldható lenne. Ez a választási lehetőség egyébként a szavazatok 15 százalékát bezsebelte.

Második helyen 13 százalékkos részesedéssel a pályaudvarok állnak. Sokan, akik busszal, vonattal utaznak, bizonyára jó néven vennék, hogyha az értékes szemetüket nem kellene magukkal cibálniuk, esetleg a már kifizetett pénzükről lemondva otthagyniuk egy kukában, vagy adott esetben a vonat vagy busz utasterében. Szintén sokan, a válaszadók 12 százaléka szeretné, hogyha plázákban is lenne visszaváltó automata.

A szavazatok 8,5 százalékát szerezte meg, ezzel a negyedik helyen végezve a nagyforgalmú közparkok, ahová szintén tömegek járnak kikapcsolódni, piknikezni, és amikhez általában nincs közel semmilyen olyan nagyobb bolt, ami kötelezve lenne az üvegek visszaváltására. Az így keletkezett kifizetett szemét bizonyára sokaknak okoz problémát, ezt orvosolnák így.

Majdnem 8 százalékot, egészen pontosan a szavazatok 7,94 százalékát kapta meg az a válaszlehetőség, hogy a MOHU biztosítson széleskörűbben, a lakosság számára is mobil üvegvisszaváltó autókat. Ezt mi a gyakorlatban úgy képzeltük el, mint a sokak által ismert Family Frost-os kocsit. Ez a megoldás kifejezetten kisebb településeken jelenhetnek sokaknak kényelmesebb megoldást a mostaninál.

Hét és nyolc százalék között végzett még a stadionok (7,34%), iskolák (7,33%), és a fizetős strandok is (7,03%). Míg a szavazatok 6,6 százalékát szerezték meg a parkolóházak, és 6,21 százalékát az irodaházak. A második legkevésbé jó célpont a szavazók szerint az autómosók lennének, ide úgy látszik, nem azért mennének az emberek. De a legkevesebben egyértelműen azt szeretnék, hogy templomokhoz is helyezzenek ki üvegvisszaváltókat, ide a szavazatok mindössze 3,34 százaléka érkezett.