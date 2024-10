Itt a forint idei fekete napja: 400 fölött az euró árfolyama, hol a vége? ×

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jelentős romlás van a nemzetközi hangulatban, a Fed jelzései után a geopolitikai fejlemények is megmozgatták a devizapiacot. A rossz hangulatban a tőzsdék esnek, és a környezet most nem kedvez a forintnak sem. De ezen túlmenően egyedi magyar okok és több technikai tényező is hozzájárult ahhoz, hogy a forint euróval szembeni árfolyama ma másfél éves mélypontra esett, és átvitte a 400-as szintet.

Címlapkép: Getty Images

