Óriási vendégmunkás-szigor jöhet: ha meglépi a kormány, munkahelyek tömegei szabadulhatnak fel

A kormány jelentős szigorítást tervez a külföldi vendégmunkások foglalkoztatása terén. A 444.hu értesülései szerint a szerdai kormányülésen olyan javaslat kerülhet a miniszterek elé, amely 2024. január 1-jétől szinte teljesen betiltaná a nem EU-tagállamból érkező külföldi munkavállalók magyarországi alkalmazását.

A vendégmunkások kérdése már a hétfői parlamenti ülésen is napirendre került. Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország jelenleg is a legszigorúbb vendégmunkás-szabályozással rendelkezik Európában. Ennek ellenére a kormányfő személyesen is elkötelezett a további szigorítás mellett.

A tervezett intézkedés hátterében politikai megfontolások állhatnak. Több vidéki fideszes politikus jelezte, hogy a párt támogatói körében visszatetszést kelt a vendégmunkások tömeges megjelenése. Egyesek a közbiztonság miatt aggódnak, mások a korábbi ígéretekre hivatkoznak, miszerint a bevándorlók nem veszik el a magyarok munkáját.

Jelenleg a magyar vendégmunkás-szabályozás a legszigorúbb Európában

- emelte ki a magyar miniszterelnök.

Az ipar szereplői azonban aggódnak a tervezett változások miatt. Sokan azonnali működési problémáktól, a termelői-beszállítói láncok megszakadásától tartanak. Úgy vélik, a radikális váltás sok magyar munkavállaló állását veszélyeztetheti.

A háttérben intenzív lobbizás indult, hogy a reform bevezetését 2025. január 1-jéről július 1-jére halasszák el, illetve hogy bizonyos országok, például a Fülöp-szigetek, továbbra is részt vesznek vehessenek a rendszerben. A javaslat sok ipari szereplőt sokkolt, akik a legtöbbet a lehetséges következményeket mérlegelik.