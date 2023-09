Ennyit kereshet ma egy jól menő bébiszitter Budapesten: végzettség, tapasztalat sem feltétel

Hazánkban sem számít már luxusnak egy-egy alkalomra bébiszittert fizetni. A magukat hirdető bébiszitterek átlagosan 2000 forint körül kérnek egy óráért, de tapasztalat, végzettség és plusz feladatok ellátása fejében nagyon különböző árakat találtunk a piacon.

Ha meghalljuk azt a kifejezést, hogy bébiszitter, sokaknak a fejében rögtön a hollywoodi filmek által megalkotott kép ugrik be. Nagyon gazdag család keres egy fiatalt, aki gyakorlatilag a napja nagy részét a gazdag csemete tarságában tölti. Nem csoda, hogy sokak ezek után azt gondolják, hogy bébiszittert csak a legmódosabb családok engedhetnek meg maguknak, azonban, ha megnézzük a hazai árakat egészen nagy szélsőségekre bukkanhatunk.

A bébiszitter szakma piaci jelentőségének bizonyítékai többek között, hogy már egyre több külön erre szakosodott cég és weboldal jön létre, illetve az is látványos, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel már olyan sokrétű és részletes szűrőrendszert alakítottak ki a tökéletes személy megtalálására, ami egészen elképesztő. Így az is szembetűnő, hogy különbségek vannak árban, a meglepően olcsótól a drágább kategóriáig.

Kinek lehet szüksége bébiszitterre?

A válasz igen egyszerűen annyi, hogy bárkinek. Mindenkinek akadhat olyan esemény az életében, amikor nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét, gondoljunk csak egy esküvőre, ahová nem biztos, hogy mindenki vinni szeretné gyermekét, de a nagyszülők sem érnek rá. Ilyenkor sem kell kétségbe esni, mert a gyermek felügyelők területén is igen nagy a választék, mind emberek, mind az anyagiak terén.

A nagy árkülönbségek legfőbb háttere alapvetően abból ered, hogy ebben a szakmában magukat árazzák az emberek, így az is előfordulhat, hogy valaki kicsit túlárazza a szolgáltatást, de gyakrabban és jellemzően fiatalabbak esetén megfigyelhető, hogy relatíve kevés pénzért is vállalják a gyermek vagy gyermekek felügyeletét. Ez nagy részben a tapasztalatlanságnak tudható be, de az sem kizárt, hogy valaki alulértékeli a befektetett munkáját.

A másik nagy vízválasztó tényező az árak tekintetében a képzettség és az egyéb plusz feladatok, úgy, mint háziállat sétáltatása, takarítás, főzés ellátása vagy a másik véglet, hogy nem órákig eltartó felügyeletet vállal valaki, hanem csupán haza viszi a gyermeket az iskolából vagy óvodából. Ebből látszik is, hogy alapvetően megkülönböztethetünk 2 nagy csoportot, azokat, akik alkalmanként igényelnek segítséget a gyermekek felügyeletére, és vannak, akik a munkájuk, zsúfolt életvitelük miatt hosszabb távra keresnek rendszeres jelleggel bébiszittert. Az interneten keresgélve számos olyan oldalra találhat az ember, ahol részletes bemutatkozással, és kritériumokkal, az árat feltüntetve hirdetik magukat bébiszitterek. De ha a bőség zavarában mégsem tudnánk választani, mi magunk is feltehetjük hirdetésünket, az egyéni preferenciáink feltüntetésével, és várhatjuk a jelentkezőket.

Gyanús, ha olcsó?

Legtöbbünkben van egy enyhe negatív érzés, ha valami túl olcsó, és ez csak fokozottabban igaz, ha a gyerekünkről van szó, azonban nem mindig kell rossz dologra gondolni. Sokszor az ár mögött a bátortalanság áll, és nem a rosszabb minőség. Azonban azt is kár lenne eltagadni, hogy az kedvezőbb ár mögött valószínűleg fiatalabb és képzettséggel nem rendelkező személy áll, de ebből semmiképp nem következtethetünk arra, hogy nem végzi jól a dolgát a bébiszitter. A tapasztalat nélküli fiatalok 1000 és 1500 forint körüli órabért kérnek, de Budán találni nem egy olyan tapasztalat és végzettség nélküli fiatal hirdetését is, ami 2000 és 2500 forint környékén mozog.

Illetve, amitől még olcsóbb lehet a bébiszitter, ha tényleg kizárólag egy-egy alkalomról van szó, és nem rendszeres jelleggel keresünk segítőt. Ebben az esetben 2000 alatt van a legtöbbek órabérigénye, illetve a vidéki városokban általánosan kevesebb pénzt kérnek el, de nem kirívóan kevesebbet a budapesti áraktól. Az ár tekintetében nincsenek hatalmas különbségek az országban, egy az erre szakosodott weboldal statisztikái szerint az ott meghirdetett 1682 bébiszitter átlagosan 1104 forintos órabért kér el.

Budapest egy-egy gazdagabb budai kerületében ugranak meg az árak jobban, 2500- 3000 forint környékére vagy ritkán afelett. A legmagasabb órabér, amivel az oldalon találkozni lehet 7000 forint, ami, ha úgy számolunk, hogy délután 3-4 órában vigyáz gyerekekre a hirdető, az naponta 21 000 és 24 000 forint körül van, ez, ha heti 5 nap vállalja a felügyeletet hetente akár 105 000 és 120 000 forint is lehet, ami havonta átlagolva 450 000 forint. De ha nem a legmagasabb elkért bért vizsgáljuk, akkor is jó bérkiegészítés lehet havonta, az átlagos 1104 forinttal számolva, ha rendszeres felügyeletet vállal valaki napi 4 órában heti 5 napon át, akár közel 90.000 forintot is megkereshet.

Miért kérhet el valaki magasabb összeget?

Az ok egyértelműen a meglévő végzettségben és a sok év tapasztalatban rejlik. Ezekre még rátesz, ha valamilyen plusz háztartásban fellelhető terhet is átvállal, már akár házvezető pozíciót lát el. Fentebb már megállapítottuk, hogy előfordulhat az, hogy valaki rendszeres gyermekfelügyeletet keres, jellemzően ez a réteg az, aki igényli ezeket az extrákat. Illetve akadnak olyan szülők is, akik potenciális lehetőséget látnak a helyzetben arra, hogy a gyermekük például egy új nyelvet tanuljon meg a bébiszittertől, így külön lehetőség van egyes oldalakon arra is, hogy elvárjuk a gyermekünkre felügyelő személytől, hogy más nyelven beszéljen hozzá, vagy a nyelven kívül más készségeket is átadjon. Ami még megdrágítja az órabéreket, ha a gyermek valamilyen speciális, akár tanulási nehézséggel vagy bármilyen nehézséggel küzd, mert ebben az esetekben a szakirányú végzettség megléte fontos feltétel.

Ami érdekesség, hogy a bébiszitterek átlagosan sokkal kevesebb pénzért hirdetik magukat, mint a vigyázót igénylő szülők hirdetésiben található órabérek. Míg a bébiszitterek nagy átlagban az 1500- 2500 forintos intervallum körül mozognak, a szülők hirdetései között 2000 forint alatti órabért nem igen találni. Illetve mindenki átlagosan 3 gyermek felügyeletét vállalja az általa megadott árért, nem találkozni az interneten olyan hirdetéssel, mely esetén, ha egynél több gyerekre kell egyszerre vigyázni, felárat kérnének.