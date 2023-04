Súlyos számok: 68 magyar halálát okozta tavaly az előírások semmibevétele

Magyarországon tavaly 68 ember halálát okozta a munkahelyeken a biztonsági előírások semmibe vétele, ezért több munkaügyi hatósági ellenőrzést, valamint hatékonyabb visszatartó erejű szankciókat szorgalmaznak a szakszervezetek - közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak árpilis 28-i emléknapja alkalmából.

A MASZSZ felszólítja a kormány illetékeseit: vegyék lényegesen komolyabban a munkavédelmi ellenőrzéseket, az előírások hatósági betartatását, és szabjanak ki visszatartó erejű büntetést a munkavédelmi szabályokat megszegő munkáltatókra, akár kisvállalkozókról, akár multicégekről van szó.



A különösen veszélyes munkahelyek biztonságossá tétele érdekében az érdekvédők egy, a szociális partnerekkel közösen kialakított munkavédelmi szakmai program kidolgozását sürgetik, valamint szorgalmazzák a hatósági ellenőrzések számának és az ahhoz szükséges felügyelői létszám növelését.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a közleményben jelezte: a MASZSZ az aláírásával is támogatja az Európai Szakszervezeti Szövetség "Zero death at work" - Nulla munkahelyi haláleset - című kiáltványát, amely 2030-ra a halálos munkabalesetek nullára csökkentését tűzi ki célul. A szövetség a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapján - amelyet hazánkban 2012-óta jegyeznek hivatalosan is - sürgetik a kiáltvány tartalmának magyarországi megvalósítását.