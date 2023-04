Csúcsfizetésért is alig találnak melósokat ezek a magyar cégek: érik az újabb nagy béremelés?

Az idei első negyedévben 1 779 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére– derül ki egy elemzésből. Ez a szint 18,7 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában tapasztalt 1 499 forintos értéket. A felsőbb kategóriákban korántsem ilyen ütemben gyorsult a bérnövekedés üteme: egy felmérés több mint 60, zömmel nemzetközi tulajdonú hazai vállalat mintegy 500 középvezetője esetében 2022 első negyedévéhez képest csupán 10,5 százalékos bérnövekedést tapasztalt.

1 600 forint alatti átlagos fizikai órabér csupán Észak-Magyarországon fordult elő a a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások között, a többi régióban 1 600 és 1 800 forint közötti sávban alakul ez az érték. Egyedül Közép-Magyarország és Budapest ugrott ki ebből a mezőnyből: ezeken a területeken az órabérek átlagos nagysága immár elérte a 2 350 forintot – ez mintegy 30 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest - derült ki a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzéséből.

Az adatok azt mutatják, hogy év elején a munkáltatók többsége számottevő béremelést hajtott végre fizikai dolgozók körében A jelenlegi inflációs környezetben azonban még ez is 5-6 százalékos reálbércsökkenést jelent. Attól függően, hogy az év közepén mennyire sikerül majd leszorítani a pénzromlás ütemét, könnyen elképzelhető, hogy félév környékén a cégek újabb béremelésekre kényszerülnek, különösen azokon a területeken, ahol már most is nehezen lehet a kívánt szintre feltölteni a munkaerő-állományt

– mondta Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója. A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. A 700 ezer és 1 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében az éves béremelkedés mértéke 2023 első negyedévében átlagosan 10,5 százalékos volt.

Bár a szellemi munkát végző középvezetők körében is felgyorsult az átlagbérek emelkedése (tavaly ilyenkor még 7,3 százalékos éves szintű bérnövekedést mutattunk ki ebben körben) ez a mérték egyelőre korántsem követi az inflációt. Azt tapasztaljuk, hogy a munkáltatók a korlátozott lehetőségeik miatt nem tudják teljes egészében ellensúlyozni az infláció negatív hatásait. Ugyanakkor ahol a munkaerő megtartása kritikus szempont, a bérek emelkedése várhatóan gyorsabb ütemre válthat a következő hónapokban

– magyarázta rá Hajnal Péter, a vállalat ügyvezető partnere. Az országos szinten már több mint 60 ezer főt foglalkoztató szolgáltatóközpontok (SSC-k) középvezetői esetében a fenti szellemi foglalkozású középvezetői átlagtól is elmaradó, 6,8 százalékos béremelést hajtottak végre az elmúlt 12 hónap során.