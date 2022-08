Rengeteg embert építhetnek le a közfoglalkoztatásban: mi vár rájuk, ha jön a válság?

Tovább csökkenhet a közmunkások száma, ugyanakkor jelezte, ha szükséges, bármikor további forrásokat tudnak a programokhoz rendelni - árulta el a Belügyminisztérium a VG-nek.

A létszámcsökkenés összhangban lesz a közfoglalkoztatás elmúlt években tapasztalt fokozatos, egyenletes ütemű mérséklésével – kommentálta a Belügyminisztérium kommunikációs főosztálya a lap érdeklődésére azt a sajtóhírt, miszerint tovább csökkenhet a közmunkások száma Magyarországon. A falusi polgármestereket még a nyár elején a munkaügyi központok arról értesítették, hogy szeptembertől kisebb létszámmal tervezhetnek. Pedig már így is alig akad közmunkás az országban, májusban 76 ezer fő állt alkalmazásban, szemben a munkaerőpiaci nehézségek időszakában nyilvántartott 250-300 ezres létszámmal. Mindezek alapján ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy kormány nem számít az álláspiacon komolyabb feszültségekre.

A lapnak nyilatkozó elemzők igencsak eltérően ítélték meg, hogy mi várható a foglalkoztatottságban, benne van egy megugró munkanélküliségi ráta és egy erősödő munkaerőhiány is, abban viszont egyetértettek, ez utóbbi mindenképpen fennmarad, tehát a 2010-es évek elején jellemző munkaerőpiaci problémák nem fognak visszatérni. Minden jel szerint a közfoglalkoztatásból kiesőket az álláspiac felszívja, hiszen a járvány okozta sokkból láthatóan teljesen helyreállt a hazai munkaerőpiac - írják. Júniusban 4 millió 740 ezren dolgoztak Magyarországon, amire utoljára a rendszerváltás idején volt példa. A 3,2 százalékos munkanélküliségi ráta szintén erőteljes munkaerőkeresletre utal. A szaktárca egyébként azt is jelezte, folyamatosan figyelemmel kísérik a munkaerőpiaci folyamatokat és az estleges helyi feszültségeket, amihez a jövő évi költségvetési törvény biztosítja a szükséges forrásokat, az idei 120 milliárd után 2023-ban is 110 milliárd forint áll rendelkezésre.