Beindult a diákmunka-szezon: rengetegen helyezkedtek el itt

Nagyon sokan találtak már munkát a minisztérium által életre hívott programban, melyet 16-25 év közöttieknek hirdettek meg. Hozzátették, hogy még így is sok munkalehetőség van a diákok számára.

Június közepe óta jelentkezhettek és július elejétől állnak munkába a kormányzati bértámogatással vakációs foglalkoztatáshoz segített 16-25 évesek. A nyári diákmunka-program idei felhívására eddig 19 312 középiskolás vagy egyetemista regisztrált, 19 144 fiatal már szünidei állást talált közel négyezer munkáltatónál - írja közleményében a Technolófgiai és Ipari Minisztérium.

Még mindig sok hely van

A foglalkoztatók kérelmei alapján még további legalább másfél ezer kiadó hely akad önkormányzatoknál, a mezőgazdaságban vagy a turizmus-vendéglátásban. A 25 év alattiaknak idéntől még inkább érdemes a nyár egy részét munkával tölteniük, hiszen keresetük után januártól nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, többet tarthatnak meg belőle saját céljaikra.

A nyári diákmunka-programban 16–25 év közötti, nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban éppen nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező diákok foglalkoztatása támogatható. A helyhatóságok számára legfeljebb két hónap időtartamra teljes egészében megtérítik a legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás után fizetett bért. A cégeknél legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, a program a munkabér összegének háromnegyedét vállalja át.

Egyre kelendőbb az irodai munka is

Ötből négy támogatott fiatal önkormányzatoknál segít be, de már jóval több mint háromezren dolgoznak szállodákban, éttermekben, cukrászdákban, lángossütőkben is. A Technológiai és Ipari Minisztérium július elején közel másfélszeresére emelte az idei kiírás eredetileg kétmilliárd forintos keretösszegét. A kérelmezett támogatások értéke már a 2,5 milliárdot közelíti, a leszerződött összeg is több mint 2,1 milliárd, de így lenne forrás még több fiatal foglalkoztatásának ösztönzésére is.

2013 óta mintegy 26 milliárd forint állami támogatással több mint 261 ezer tanuló vagy hallgató szerezhetett munkatapasztalatot a Nyári diákmunka programban. 2022-ben a gyakorlati jártassághoz és zsebpénzhez jutáson túl újabb nyomós érvként hozható fel a fiatalok szabadidős szorgoskodása mellett az idén bevezetett szja-mentességük.