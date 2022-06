Zöld az út a fülöp-szigeteki melósok előtt: ők oldhatják meg a magyar munkaerőhiányt?

Az értékes munkaerőt már az elmúlt években is egyre távolabb kellett keresniük a hazai toborzó cégeknek, ez a tendencia pedig 2022-re még inkább fokozódni látszik. Olyannyira, hogy jelenleg már egészen a Fülöp-szigetekig mennek a magyar munkaerő-kölcsönzők a potenciális munkavállalókért. De miért pont a Fülöp-szigetek nyújthat megoldást a magyar gazdaság szorult helyzetére? – „Ázsiából már korábban is jelentős számú munkaerő érkezett hazánkba, csak éppen nem szervezett keretek között, hanem önállóan. Az egyénileg beutazott munkavállaló azonban számos olyan visszaélésnek van kitéve, amit a munkaerő-kölcsönzés szigorú jogi keretek közt zajló gyakorlata kizár.” – vázolta fel a külföldi munkaerő toborzásával kapcsolatos nehézségeket Mihályi Magdolna a Jobtain HR szolgáltató ügyvezetője.

A több iparágban is egyre nagyobb mértékben jelentkező munkaerőhiány miatt jelentős kihívással kell szembenéznie a magyar gazdaságnak, ezzel együtt pedig a hazai munkaerő-kölcsönző cégeknek is. A feldolgozóipar mellett ma már a mezőgazdaság, az elektronikai ipar és az építőipar működtetése is elképzelhetetlen lenne a külföldi munkaerő tömeges alkalmazása nélkül. Ezt a helyzetet súlyosbítja, hogy 2022-ben hirtelen nagy lendületet kaptak olyan iparágak is, amelyek eddig a járványhelyzet miatt teljesen leálltak, vagy csak részlegesen üzemeltek.

A termelő cégek mellett így mára a turizmusban, vendéglátásban és szállodaiparban is számottevő a munkaerőhiány mértéke, ami a nyári szezon beindulásával még inkább fokozódni látszik. A hazánkban működő vállalatok létszámhiányát az elmúlt években a szomszédos országokból behozott munkaerővel igyekeztek feltölteni a hazai munkaerő-kölcsönző cégek, az ukrán-orosz konfliktus miatt azonban most újra kell gondolniuk a toborzás eddigi gyakorlatát.

Újabb 9 ország állampolgárainak lett könnyebb a munkavállalás

Míg munkaerő-kölcsönzés céljából könnyített eljárással korábban csak Ukrajnából és Szerbiából lehetett behozni munkavállalókat, a főként a feldolgozóiparban tapasztalható jelentős hazai munkaerőhiány miatt 2021-ben a kormány egy törvénymódosítással további 9 ország állampolgárainak könnyítette meg a magyarországi munkavállalást.

Fontos azonban kiemelni, hogy ezzel a könnyített eljárással azonban csak a kormány által minősített munkaerő-kölcsönző cégek hozhatnak be és alkalmazhatnak hazánkban munkavállalókat. Az új rendelkezés értelmében a hiányszakmákban könnyített eljárással alkalmazhatók a vietnámi, mongol, fülöp-szigeteki, montenegrói, fehér-oroszországi, indonéz, kazah, észak-macedón, és bosznia-hercegovinai munkavállalók hazánkban.

A legtöbb ázsiai országban bevált gyakorlat

Ahhoz, hogy egy munkavállaló hosszútávon tudjon dolgozni külföldön, nem elég alkalmasnak lennie az adott munkakörre, fontos, hogy be tudjon illeszkedni az új környezetébe és azonosulni tudjon a befogadó ország kultúrájával. Az ázsiai országok ilyen szempontból azért ideálisak, mert esetükben abszolút bevált gyakorlat, hogy a lakosságuk jelentős része külföldön vállal munkát.

A fülöp-szigeteki családoknál például teljesen természetes az, ha az egyik szülő, vagy akár mindkettő külföldön dolgozik, az unokatestvérek és a nagyszülők látják el a gyerekeket. Emellett a filippin emberek rendkívül tisztelettudók, precízek és alázatosak, emiatt pedig nagyon jól integrálhatók a gyári és multinacionális környezetbe egyaránt. Ami a szabadidő eltöltését illeti, a filippin lakosok szívesen sportolnak, és mivel vallásosak, fontos számukra a templomba járás és talán kevesen tudják róluk, de imádják a karaoket.

Az elmúlt években nagyon sok kutatást végeztünk azzal kapcsolatban, hogy melyik az a nemzet vagy ország, aminek a lakosai kultúrájukban, világnézetükben, alkalmazkodóképességükben, legközelebb állnak az európai lakossághoz és Mi ennek tükrében tettük le végül a voksunkat a Fülöp-szigetek mellett

– fejtette ki Mihályi Magdolna.

A Fülöp-szigeteken óriási a túljelentkezés az állásokra

Attól függetlenül, hogy a Fülöp-szigetek lakossága a korösszetétele alapján az európai országokkal ellentétben egy nagyon fiatal társadalom, sajnos nincs elég munkalehetőség a több mint százmilliós lélekszámú országban. A magyarországi munkavállalás azért nagyon vonzó a filippin emberek számára, mert míg saját hazájukban átlagosan 120-130 ezer forintnak megfelelő fizetést kapnak, itt ennek akár több, mint a dupláját is megkereshetik jóval kedvezőbb munkakörülmények között, mint otthon. Ráadásul itt a lakhatásukról is a munkaerő-közvetítő gondoskodik, így fizetésük legnagyobb részét félretehetik, vagy hazaküldhetik a családjuknak.

A fülöp-szigeteki kormány nagyon lelkes a lakosság magyarországi foglalkoztatásával kapcsolatban és már külön projektjük is van, ami arra vonatkozik, hogy felmérik az ország munkaerőre vonatkozó igényeit és kimondottan arra képzik a lakosságot. Az ottani magyar nagykövetség is és az itteni fülöp-szigeteki nagykövetség is készen áll és támogatja, hogy a filippin munkavállalók Magyarországra jöjjenek

– árulta el Mihályi Magdolna.

Szigorú elbírálásban részesülnek a HR-kölcsönzők

A könnyített eljárás nem jelent kevesebb ellenőrzést. A munkaerő-kölcsönző cégeknek több rostán is át kell menniük, mielőtt alkalmazhatják a filippin munkavállalókat. Emellett a munkavállalók is szigorú ellenőrzésen mennek át, mielőtt hazánkba jöhetnek, egyrészt minden egyes munkavállaló kiutazási engedélyét ellenőrzi a fülöp-szigeteki hatóság, másrészt a kinti magyar nagykövetség is külön interjút készít velük.

Mivel a foglalkoztatókat két szakszervezet is felügyeli, nagyon fontos, hogy a munkaerő-kölcsönző cég minősítve legyen. Esetünkben ez nemcsak egy névleges minősítés. Engedélyt kaptunk a filippin munkaerő toborzására, ami azt jelenti, hogy minden illetékes szervezet a megbízható cégek közé sorolt minket. Ez számunkra nagyon fontos, hisz a mi érdekünk is az, hogy minden abszolút törvényszerű keretek közt történjen a foglalkoztatás során

– nyilatkozott Mihályi Magdolna.

Még mindenkinek fel kell nőnie az új feladathoz

Mivel egy merőben új gyakorlatról van szó, a toborzás egyelőre kisebb létszámmal indul, hogy a fülöp-szigeteki és hazai szerveknek is meglegyen a szükséges idejük az új eljárások elsajátítására. A szakértő szerint fontos, hogy az elkövetkező időszakban a hazai cégek is felzárkózzanak a filippin munkavállalók alkalmazásához és több olyan munkatársat alkalmazzanak, akik beszélnek angolul, ugyanis a fülöp-szigeteki lakosság nagyrésze viszonylag jól beszéli a nyelvet, így a velük való kommunikáció is ezen a nyelven történik.

A jelenlegi információink alapján hazánkban idén reálisan, körülbelül tízezres nagyságrendben számíthatunk a fülöp-szigeteki munkaerő beáramlására. A Jobtain céges szintű elvárása pedig, hogy augusztustól-év végéig nagyjából ezer filippin munkavállalót foglalkoztasson. Mivel a kinti toborzást már megkezdtük, most számunkra az a legfontosabb, hogy a partnereink felkészüljenek az új filippin munkatársak érkezésére és szeretettel fogadják őket

– zárta a beszélgetést Mihályi Magdolna.