Pályakezdőként sem álom a félmilliós fizetés: ezek a diplomások simán megkaphatják

A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai szerint a győri Széchenyi István Egyetemen végzett szakemberek számíthatnak a legmagasabb fizetésre a gépészmérnök és a villamosmérnök alapszakon végzettek közül, megelőzve az összes többi hazai felsőoktatási intézményt.

A felsőoktatásban végzettek karrierjéről, munkaerőpiaci elhelyezkedéséről fontos információkat szolgáltató Diplomás Pályakövetési Rendszer legfrissebb – a 2017–2018-ban végzettekre vonatkozó – adatait vizsgálva megállapítható, hogy a Széchenyi István Egyetem számos képzése az országos összevetésben az egyik legelőkelőbb helyen áll a diplomaszerzést követő, várható fizetések tekintetében.

Igaz ez többek között a Széchenyi István Egyetem műszaki képzésire általánosságban is: a Győrben diplomázók átlagosan bruttó 459.688 forintos jövedelmet értek el az országos átlagot jelentő 429 052 forinttal szemben. A Széchenyi-egyetemről kikerülő villamosmérnökök országosan a legmagasabb, 540 664 forintos átlagbérre számíthatnak, ami mintegy 18 százalékkal magasabb, mint a 456.161 forintos hazai átlag.

A villamosmérnök alapszakos hallgatók esetében is az összes felsőoktatási intézményt előzi a Széchenyi István Egyetem az 545 288 forintos várható kezdőfizetéssel, itt az országos középérték 491 651 forint. Az adatokból az is kitűnik, hogy a Győrből kikerülő műszaki végzettségű hallgatók átlagosan egy hónap alatt találják meg munkahelyüket, amely ugyancsak jóval kedvezőbb, mint 1,6 hónapos magyarországi átlagmutató.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai alapján a Széchenyi István Egyetemről általánosságban is elmondható, hogy előkelő helyen szerepel e tekintetben, hiszen például a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának kereskedelem és marketing szakos hallgatói is a legmagasabb bérezésre számíthatnak az országos összevetés szerint (416 159 forintra, amely mintegy 25 százalékkal magasabb, mint a 332 872 forintos országos átlag). Említhetnénk az informatikusokat is, akik az országos összehasonlításban második helyen állva szintén jelentősen meghaladják a 487 775 forintos hazai átlagot, ők 549 773 forintos keresetre számíthatnak, munkát pedig a leggyorsabban, átlagosan fél hónap alatt találnak maguknak.