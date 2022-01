Sok cég van most nagy slamasztikában: újabb felmondási hullámot hozhat a minimálbér-emelés?

Folyamatban vannak, vagy már le is zárultak a 2022-es bérekről szóló tárgyalások a nagyvállalatoknál. A szakszervezetek szerint a cégek nyitottak a béremelésre, érzékelhető tehát az ismét megjelenő, sőt a járvány előttinél is fokozottabb munkaerő­hiány. A minimálbérek hatására sehol sem várhatók elbocsátások, a létszám­hiány viszont nem mindennapi kihívást jelent.

A betöltetlen álláshelyek sok ágazatban már meg is haladják a járvány előtti szintet. Az általános munkaerőhiány mellett komoly gondot okoznak a megbetegedések. Elsősorban nem a koronavírus-járvány esetszámai okozzák a munkavállalók kiesését, hanem a régóta jól ismert téli szezonális vírusok és megbetegedések - írja a Magyar Nemzet. A munkaerőhiány mellett több cégnél a garantált bérminimum emelése is kihívást jelent, mivel bértorlódás következik be. A jelenleg némileg a bérminimum felett keresők fizetését is emelni kell ugyanis, hogy elkerüljék a feszültségeket, felmondásokat.

A tapasztalatok szerint a bértorlódás kezelése a legtöbb munkahelyen megnyugtatóan zárulhat. Kis számban, de vannak rossz tapasztalatok is. Egyes cégeknél a munkavállalók azt kifogásolják, hogy a bruttó fizetésük a bérminimum emelése miatt már nem haladja meg ezt az összeget, az új bérajánlat pedig legfeljebb egy-két ezer forinttal haladja meg a középfokú végzettséghez kötött kötelező legkisebb bért.

Kedvező, hogy a cégek nem gondolkoznak elbocsátásokon. Ahol a béremelés jelentős terhet jelent, ott elsősorban a beruházások elhalasztásával vagy fokozatos, nem jelentős áremelésekkel próbálják kigazdálkodni.