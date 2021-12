Kevés magyar dolgozó használja ki az év végi nyugalmat: kiégést hozhat nekik 2022

Míg munkavállalóként a hivatalos, vállalati életben a karácsony az elmúlt időszak lezárásának és az elért eredmények értékelésének ünnepe, addig az év utolsó egy-másfél hete a pihenésről, regenerációról szól. A „well-being” napjainkban sokat emlegetett és vágyott állapot, szeretnénk fizikailag és mentálisan is jól lenni mindennapjaink során. Hogyan töltődjünk fel az ünnepek alatt ahhoz, hogy kipihenten, energikusan kezdhessük el az új évet?

Az év során felhasznált energiánk visszatöltése, az ünnepek alatti valódi kikapcsolódás elengedhetetlen a következő felvonás optimális elindításához. Eltérő módokon regenerálódhatunk, a hatékonyság eléréséhez A Profession.hu szakemberei legcélravezetőbbnek a következő három különböző típus ötvözését javasolják: iktassunk be napjainkba elegendő passzív pihenést is, azaz, biztosítsunk olyan időt magunknak, amikor semmit nem csinálunk vagy legalábbis minimális aktivitást végzünk. Szánjunk időt emellett aktív kikapcsolódásra is kedvenc szórakoztató és motiváló hobbijanikkal. Végezetül pedig ne hanyagoljuk el kapcsolatainkat, társasági életünket sem, töltsünk minőségi időt szeretteinkkel, a körülöttünk élőkkel, barátainkkal, távoli rokonainkkal. E három tevékenységfajta együttesen segít a feltöltődésben.

Hajlamosak lehetünk rengeteg teendőt bezsúfolni a szabadság idejére, amelyekre év közben nem jutott időnk a kötelező feladataink teljesítése mellett, de ne veszítsük szem elől, hogy az ünnepek alatti időt érdemesebb a jóllétünkre, nyugalomra, lelassulásra fókuszálva megélni. Ha az elmaradt teendőket mind erre az egy-másfél hétre ütemezzük, a pihenést, feltöltődést is terhes feladatként fogjuk megélni, és így a januári évkezdés is kimerültséggel indulhat. Ennek elkerülése érdekében érdemes csupán nagy vonalakban megterveznünk a szabadságot, különösebb szigorú feladatlista készítése és a teljesített teendők kipipálgatása nélkül.

Szervezetünk működéséhez és mentális egészségünk megőrzéséhez is szükséges a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, passzív pihenés. A túlzásba vitt semmittevés azonban már ellenkező hatást válthat ki, így egy idő után fáradtabbnak, enerváltabbnak érezhetjük magunkat. A finom ünnepi ételek, nagy vacsorák, karácsonyi sütemények mellett kifejezetten fontos, hogy több időt töltsünk mozgással is. Legyünk eleget a szabad levegőn, akár intenzívebb sport – futás, biciklizés vagy túrázás – akár egy könnyed séta mellett döntünk. A testmozgás beindítja az endorfin termelődését a szervezetben, ami nem csak boldogságot okoz számunkra, de csökkenti a stresszt és a szorongást, valamint erősíti az immunrendszert is. Az év végi ünnepi időszak tökéletes a digitális világtól való elszakadásra is.

A megfelelő lazításhoz engedjük el munkahelyi ügyeinket is, mert a céges levelezés követése – akármennyire nem tűnik megerőltető feladatnak – rendszeresen kizökkent privát életünk megéléséből, beindítják a munkával kapcsolatos gondolatokat, a felmerülő problémákon és azok lehetséges megoldásain kezdünk el akaratlanul is gondolkodni, ami stresszel járhat.

– javasolja Simon-Göröcs Lili, a Profession.hu HR igazgatója, aki hozzátette, hogy a kikapcsolódásra kapott szabadidőt érdemes inkább digitális eszközeinktől elszakadva akár valamilyen alkotótevékenységgel, pl. festéssel, írással, zenéléssel tölteni a pihenés és a mozgás mellett. E kreatív folyamatok végzése során egy-egy adott érzékszervünk élesedik, míg a többi háttérbe vonul, erősen fókuszálunk a tevékenységre és annak részleteire, amit mindennapjaink során ignorálunk. Az ünnepek idejére tegyük félre a folyamatos multitaskingot és összpontosítsunk mindig arra az élményre, pillanatra, amiben éppen vagyunk.

Fontos, hogy ne égjünk ki

