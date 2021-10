Ezek a nők Pesten jóval többet keresnek, mint vidéken: óriási rájuk az igény, végzettség sem kell

A pandémia alaposan betett nekik, de azóta egyre jobban keresnek a bébiszitterek: nem ritka, hogy akár 3500 forintot is elkérnek egy óráért a frekventáltabb országrészekben. Úgy tűnik, egyre nagyobb rájuk az igény, és egy jól képzett, gyerekszerető, lelkes fiatal, kifejezetten szép summát tud összerakni havonta ezzel a munkával.

Ahogy az mostanában lenni szokott a bébiszittert kereső-kínáló hirdetések is átköltöztek az internetre, azon belül is a közösségi médiában. Ma már aki gyerekfelügyelőt keres otthonra, az egészen biztosan itt nézi meg először, ha az ismerettségi körében senkit nem talál, vagy nem ajánlanak neki valakit a játszótéren egy lelkes anyuka. A pandémia alatt szinte megszűnt a kereslet irántuk érthető okokból, ám a nyitással párhuzamosan ismét megélénkült a kereslet. Ma főleg a fővárosi, főváros környéki fiatal szülők keresnek bébiszittert, legalábbis a regisztrációs oldalakon, de elég csak bekukkantani egy csoportba és jól látszik, az ország legnagyobb részén nagy szükség van a munkájukra.

Klaudia 30 éves, nincs saját gyermeke, keresetkiegészítésként szívesen vigyáz kicsikre. Egy pest megyei településen él, szinte minden hétvégéje foglalt, és átlagban két hétköznapja is. Neki nincs fix tarifája, minden családdal egyénileg állapodik meg, de valahol 1500 és 3500 forint között van az óradíja:

Nagyon szeretek gyerekekkel foglalkozni, ez az életem. Bébiszitterkedéssel szinte meg tudom duplázni a keresetemet, de a 70-80 százaléka biztosan rájön pluszba, igaz szó szerint nincs egy perc szabadidőm sem.

Zsóka nyugdíjas, ő egy belvárosi egyedülálló édesanyának segít, a fiát és a lányát viszi edzésre, különórára, és meg is várja ott őket. Fix összeget kap ezért a munkáért, havi 40 ezer forintot. Elmondása szerint nagyon nincs megelégedve ezzel a pénzzel, de nincs szíve többet kérni az anyukától.

Mindketten, Klaudia és Zsóka is Facebook csoportokban hirdetik magukat, és mindkettejüknek volt már rossz tapasztalatuk, amikor az ügyfél nem tartotta magát a megbeszéltekhez, nem úgy és nem annyit fizettek, mint előzőleg megállapodtak, illetve olyan is előfordult, hogy a megbeszélt időpontban, mégsem volt szükség a munkájukra, ám ezt elfelejtették közölni.

Speciális igényű gyermekek A WHO szerint világszerte 93-150 millió gyermek él fogyatékossággal. Ezeknek a speciális igényű gyermekeknek a szülei gyakran nagy nehézségekkel küzdenek, ha olyan szakképzett bébiszittert kell találniuk, aki néhány órán át tud vigyázni a gyermekükre. Gyakran nem tudják csak úgy megkérni a szomszédot, hogy jöjjön el bébiszitterkedni. Ma már létezik olyan oldal is, például a Babysits, mely kibővítette szolgáltatásait, különös figyelmet fordítva a speciális igényű gyermekek gondozására, hogy a szülők számára minden eddiginél könnyebbé tegye a speciális bébiszitter megtalálását.

Természetesen nem csak magánúton lehet bébiszittereket fogadni, vannak erre szakosodott cégek is, akik akár több száz bébiszitterre is garanciát vállalnak.

Alapvetően budapesti családok veszik igénybe ezt a fajta szolgáltatást, vidéken a regisztrációs oldalak egyelőre még nem tudták megvetni a lábukat

– mondta el a Pénzcentrumnak Kovács Balázs, a Lurkó Bébiszitter cégvezetője, majd hozzátette.

rövid távon a szektort megrogyasztotta a pandémia, aki tehette, otthon maradt, így nyilván nem volt szükség bébiszitterekre, de folyamatosan éledezik a piac, és lassan épül már vissza. A járvány előtti szintet ugyan még nem érte el, de már jó úton halad afelé.

A szakember szerint messze még a plafon, hiszen folyamatosan bővül a piac. Lehet, hogy egyre kevesebb a szülő, de növekszik azoknak a száma, akik online oldják meg a problémáikat. Ahogy telik az idő egyre nagyobb arányban vannak azok, akik értenek és bíznak is a technológiában, holott tudvalevő, a magyarok a nyugathoz képest még eléggé bizalmatlanok e téren. „A kiválasztási folyamat során egy automatikus rendszer szűri a jelentkezőt, és csak a legszükségesebb pontokon lép be valódi személy. Tulajdonképpen ez az informatikai rendszer, ami a cég legfőbb értékét adja.”

Budapesten a válságtól függetlenül nő a bébiszitterek óradíja, 2400- 2500 forintos átlagárral lehet kalkulálni, vidéken ennél valamivel olcsóbbak a díjak, akár 500 forinttal is.

Legkeresettebbek a tipikus fiatal mindig mosolygós, optimista, kezdeményező lányok. Fiatal szülők igénylik ma még elsősorban a bébiszittereket, és ők sokkal inkább egy fiatalos, 20-30 közötti vidám felvigyázót szeretnének, mintsem olyasvalakit, aki adott esetben beleszól az életükbe. De nyilván mindenkire van kereslet, sokan keresnek kifejezetten nagyszülő-szerű bébiszittert, ahogy középkorút is.

Ahány ember annyi féle igény: egészen extra kérések is vannak, már ami a stílust, vagy személyiségtípust illeti. Van, aki például kifejezetten művészlelket szeretne, egy csendesebb, nyugodtabb személyiséget. Belőlük olykor az előinterjúk során egy épkézláb mondatot is nehéz kihúzni belőlük, de rá kellett jönnünk az évek során, hogy bizony rájuk is van igény. Szeretik őket a „művészcsaládok”, vagy éppen azok, akik nagyon pörögnek, 1000 fokon égnek, és egy ilyen típusú segítő lelassítja, megnyugtatja őket, jól illeszkedik az életükbe.

- számolt be tapasztalatairól Kovács Balázs.