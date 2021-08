Megélhetés és móka az agráriumban: élményparasztként ez is simán elérhető

Jó néhány évvel ezelőtt még hajlamosak voltunk remeteként elvonuló vidéki különcként tekinteni egy farmon élő, mezőgazdaságban dolgozóra, míg ma már ők is a szolgáltató szektor szerves részei. Legyen szó falusi szállásadásról és wellnessről, háztáji terülj-terülj asztalkámról, paraszti tudás átadásról, a mögöttes cél mindig az igazi élmény nyújtása a „kívülállók” felé. Az élménygazdaságok hogyanjáról és mikéntjéről a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Érdekképviseletének Egyesületét kérdezte a HelloVidék.

A paraszt szó használatához némi pejoratív zönge is társul, függetlenül annak eredeti, földművelési munkákra vonatkozó jelentésétől. Ezt a sokrétűséget kihasználva alkotta meg kicsit vicces, figyelemfelkeltő, egyesek szemében akár meghökkentő, Legyél te is élményparaszt! elnevezésű programját az egyesület. Az Egyesület alapfeladata szerint amúgy is a kistermelők, kézművesek és falusi agroturisztikai szolgáltatók képviseletét látja el. Ha úgy tetszik, ezzel az opcionális „továbbképzéssel” nemcsak a kezdő, de még a régi motoros gazdák is felvirágoztathatják gazdaságukat, amely egy sikeres jövő mellett valós elvárásként jelenik meg a keresleti oldalról.

Ma már fogyasztói igényként jelenik meg az, hogy már nemcsak terméket szeretnénk venni, hanem gazdaságot szeretnénk látogatni, a gazdaság rejtelmeibe szeretnénk betekinteni, a gazdaság és a gazda tudását szeretnénk kipróbálni egy-egy nyílt napon. Ez egy magas hozzáadott értékű agroturisztikai szolgáltatás, ha úgy tetszik, ugyanúgy egy termék, mint egy lekvár. Az élményprogram egy új megélhetési láb, ami már nagyon régóta jelen van a nyugat-európai országok gazdálkodóinak az életében. Maga a mezőgazdaság kevés hozzáadott értékű termékeket állít elő, főleg, hogyha valaki fel se dolgozza a terméké

- magyarázta a szervezet elnöke az élménygazdaság fogalom jelentését. Szabadkai Andrea szerint ez esetben szó sincs divatról vagy hirtelen jött hóbortról, ellenben annál több tudatosság húzódik mind a keresleti oldalon álló fogyasztók igényei, mind a kínálati oldalon szolgáltatást kínáló gazdák mögött...

